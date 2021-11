Mini helicópteros eléctricos: cómo son y cuánto costará volar con la tecnología que podría llegar en 5 años a Argentina

Un modelo EVTOL de la empresa Eve

Desde Cancún, México - Cómo un Tesla, pero volador. La definición rápida puede no ser del todo exacta en términos técnicos, pero el lector sabrá muy rápido de qué se está hablando. Los eVTOL son electric Vertical Take-Off and Landing, o aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje verticales. ¿Helicópteros? ¿Drones tripulados? Podría ser, pero no: usan baterías, hacen muy poco ruido y están pensadas para distancias de hasta unos 300 kilómetros. Movilidad urbana avanzada: la nueva era de los viajes en las grandes urbes.

Muchas compañías a nivel global ya están trabajando en el tema, desde operadoras de aeropuertos, aerolíneas y empresas de aviación, hasta automotrices y compañías 4.0 del aire creadas sólo para estos fines. Es una carrera contra reloj que nadie quiere perder, pero si bien hay prototipos y se están haciendo pruebas, ninguno de ellos fue autorizado aún para volar y mucho menos con pasajeros.

Con todo, fuentes de la industria aseguran que este nuevo negocio podría estar funcionando en unos cinco años, cuando los proyectos más avanzados comiencen a ser certificados por los reguladores aéreos. Todos esperan que el primer paso lo den las prestigiosas agencias aeronáuticas de EEUU (Federal Aviation Administration, o FAA) y Europa (EASA, European Union Aviation Safety Agency), algo que podría darse a fines de 2023 y comienzos de 2024, según los más optimistas, y que luego tendrán que refrendar todos los países.

Un render del posible vertipuerto de CAAP

En Argentina, Corporación América Airports, dueña de AA2000 y operadora de 37 aeropuertos en el país y terminales además en Italia, Brasil, Ecuador, Perú, Italia y Armenia, ya está trabajando con consultoras y empresas especializadas en el rubro para evaluar la factibilidad de implementar el negocio en el país. ¿Cómo? No se sabe aún, pero hay varias experiencias piloto en el mundo, desde una red de vertipuertos –así se llama a los puntos de despegue y aterrizaje vertical– en el estado de Florida, en EEUU, hasta proyectos que los ubican en los techos de los estacionamientos.

La compañía, que cotiza en Wall Street bajo la sigla CAAP no da más detalles, pero Infobae pudo saber que tiene formado un equipo multidisciplinario de diferentes países para abordar el tema y que ya está trabajando con desarrolladores de eVTOL para comprender mejor la tecnología, las necesidades de infraestructura y las posibles dinámicas del nuevo segmento de negocios. Si bien hay mucho camino por recorrer aún, en la empresa están entusiasmados con el tema y ya hablan de su “futuro CAAP Vertiport”.

El eVTOL de Lilium

Semana a semana aparecen nuevos proyectos y para muchos integrantes del sector se vive una suerte de efervescencia cripto, o un contexto muy similar al de fines de los ‘90 con las puntocom. “Los próximos 5 años serán decisivos. Más de 200 proyectos eVTOL están en desarrollo y algunos de ellos ya están en proceso de certificación. Estamos experimentando un cambio enorme en la forma en que nos movemos desde y hacia las ciudades, y la aviación volverá a desempeñar un papel de liderazgo ”, destacó Mariano Mobilia, ejecutivo de Corporación América Airports y Director de la Operación de esa empresa en Italia (aeropuertos de Florencia y Pisa).

Corporación América Airports es el operador aeroportuario privado más grande del mundo por número de aeropuertos y Mobilia fue uno de los disertantes en el panel Integration of Urban Air Mobility into Aerodromes en la Asamblea General Anual de ACI, en Cancún, México, que se realizó esta semana y en la que estuvo presente Infobae.

El Volocopter 2X's en una demostración en Corea del Sur, este mes (Photo by Anthony WALLACE / AFP)

“El uso comercial del espacio aéreo del centro de la ciudad en contraposición al transporte terrestre proporciona una solución que es más flexible, confiable, asequible, sostenible, integrada y orientada al usuario. Este sistema de transporte permitirá que la población se mueva más rápido en un rango entre 10 km y 300 km, por lo que no solo es viable a escala urbana, también es regional”, aseguró.

A nivel global ya hay desarrollo avanzados de Vertiports, por ejemplo en EEUU, China, Singapur, Australia y países europeos.

Costos y players

Estos vehículos podrían reducir los costos de lo que se paga hoy para volar en un helicóptero en hasta un 80% del valor actual del costo operativo. A datos de hoy, el alquiler de un helicóptero ronda los USD 3 el kilómetro, pero depende mucho de los modelos y otros detalles del equipo.

El interior del modelo de Lilium

Según un ejemplo de un informe privado sobre los costos de viajar en Brasil, uno de los países con mayor presencia de helicópteros del mundo, ir del aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, y de Sorocaba, en ese mismo estado, cuesta 55 dólares en promedio en un taxi o similar, con una demora de 125 minutos. Hacer el trayecto en helicóptero tiene un valor de 630 dólares, pero se hace en 27 minutos; y hacerlo en un eVTOL demoraría 25 minutos y podría costar unos 232 dólares, un 63 por ciento menos que en un helicóptero convencional.

El modelo en el que trabaja Honda

Dos de las empresas más avanzadas hasta el momento son la alemana Lilium, con su modelo Lilium Jet, y la estadounidense Joby, con Joby S4. Como destacó Infobae días atrás, la startup israelí AIR anunció que desde octubre ya toma pedidos para su eVTOL, un biplaza que podría estar listo recién en cuatro años. También están las alemanas Velocpter (VoloCity) y Archer (Maker). Las automotrices Honda, Toyota, Hyundai y las aéreas Boing (Cora), Airbus (Citybus) y Embraer (EVE) trabajan en sus helicópteros eléctricos, algunos de ellos avanzados.

El negocio está pensado también como parte del ecosistema de nueva movilidad urbana en su conjunto: Joby nació con fondos que en parte aportó Uber y de los proyectos de Boeing y Embraer participa Lift.

Fotografía de Joby Aviation donde se muestra el avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) en la base de vuelo eléctrico de la compañía ubicada cerca de Big Sur, California (EE.UU.) (EFE/Bradley Wentzel/ Cortesía Joby Aviation)

Son aparatos que vuelan hasta 250 kilómetros por hora y tienen entre dos y siete plazas. Todos deben usar piloto por el momento, aunque ya se habla de opciones autónomas.

“Cambia el combustible, que ahora pasará a ser eléctrico, y la modalidad de transporte aéreo. Es un doble cambio que suma nuevas opciones. Le vamos a dar importancia porque conectará gente y tenemos que ser parte de esa conversación. No podemos cerrar los ojos y esperar que suceda, vamos a buscar ser parte del cambio, del futuro de la industria aeroportuaria”, resumieron en Corporación América Airports.

