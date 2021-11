Advierten que una demora en el acuerdo con el FMI podría dejar al Banco Central con reservas negativas en marzo

Desde el BCRA aseguran que el swap con China forma parte de los activos líquidos de la entidad. EFE/Fabián Mattiazzi

Las reservas del Banco Central podría experimentar en los próximos meses una presión mayor que la actual por los pagos previstos al Fondo Monetario Internacional, una eventual demanda adicional por los dólares a precio oficial para importaciones y por la necesidad de mayores intervenciones oficiales para evitar un salto en el tipo de cambio.

De acuerdo a estimaciones privadas, el colchón de divisas del Banco Central podría ser negativo en términos netos si no se tuviera en cuenta el swap con China como parte de los activos con los que cuenta la autoridad monetaria, una forma de medición habitual en el sector privado.

Un informe de la consultora Analytica intentó hacer una estimación de la cantidad de reservas con las que cuenta en la actualidad el Banco Central y cuántas podría tener hacia marzo, el mes en que el Gobierno se planteó haber terminado la negociación con el Fondo Monetario para evitar continuar con los pagos de capital a ese organismo.

Según ese estudio, que diseccionó los distintos componentes de las reservas brutas, consideró que “los encajes en dólares se excluyen dado que son la contrapartida de los depósitos en los bancos comerciales. A su vez, la línea de crédito con el BIS no se considera porque tiene plazos de repago inferiores a un año. Respecto a los derechos especiales de giro del FMI, no son una moneda, y su conversión no es automática, lo que les quita liquidez”.

Una diferencia central a la hora de analizar cuál es el nivel de reservas netas es si se contabiliza o no parte del swap de monedas con China. “En la mayoría de los análisis disponibles, en particular en los mercados financieros, los swaps con el Banco de la República Popular China no se computan como reservas netas. Bajo ese criterio, hoy las mismas alcanzarían los USD 4.423 millones”, mencionó el informe.

Desde la autoridad monetaria aseguran que el swap con China forma parte de las reservas netas del BCRA

“Consideramos que debe incluirse en ellas aquella porción del swap pendiente de ejecución. Si bien el Banco Central no proporciona dicha información, a partir del análisis de sus publicaciones inferimos que como máximo quedaría un saldo equivalente al 25% del total, unos USD 5.074 millones sobre USD 20.297 millones. Bajo este supuesto, hoy las reservas netas serían de USD 9.497 millones”, consideró la consultora que preside Ricardo Delgado.

En un sentido similar, el vicepresidente del Banco Central Jorge Carrera opinó recientemente en su cuenta de Twitter que ese componente de las reservas debería tenerse en cuenta a la hora de hacer el cálculo. “Algunos analistas han instalado el concepto de reservas líquidas. Las arman erróneamente descontando varios ítems, algunos en forma muy arbitraria. Por ejemplo, descuentan los Derechos Especiales de Giro (DEG) que son reservas líquidas. Que son usables como DEGs o como otra divisa para todo tipo de pagos”, comenzó.

“También descuentan los swaps como el existente con el Banco Popular de China, sin tener en cuenta que es usable. Incluso existe desde el año pasado la posibilidad de hacer pagos de importaciones en yuanes ahorrando el cambio a dólares”, dijo.

Para el vicepresidente del Banco Central Jorge Herrera las reservas líquidas deben tener en consideración el swap con China y los Derechos Especiales de Giro del FMI

Según la simulación que hizo Analytica, en ese sentido, “con la metodología más difundida las reservas netas en marzo alcanzarán un valor negativo de USD 2.140 millones”. De lo contrario, si se tomara en cuenta parte del intercambio de monedas con China, la suma de reservas netas sería de USD 2.934 millones.

Para entender ese proceso de los próximos meses hay que analizar qué factores incidirían en ese descenso marcado en el colchón de reservas. Para Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria, “el punto clave es si le pagamos al Fondo Monetario o no en diciembre. Si es así el BCRA perdería 1.000 millones de reservas en noviembre y 1.000 millones en diciembre en forma neta”, mencionó a Infobae.

“Nuestras estimaciones muestran que por un lado se perderían unos USD 70 millones por día en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) y en el mercado de contado con liquidación otros 30 millones. Asumiendo que eso se modera un poco después de las elecciones pero se mantienen ventas para frenar la brecha cambiaria y en el mercado spot porque la oferta es menor a la demanda en el dólar oficial, debería ser ese le ritmo de caída”, dijo.

Fuente: Analytica

Por otra parte, apuntó que “la parte positiva es que en diciembre hay liquidación del trigo”. “Pero con una brecha alta va a haber mucha demanda de importaciones. Si además el Banco Central acelera el ritmo de devaluación, están dados los incentivos para que los exportadores no liquiden todo lo que podrían liquidar y los importadores demanden todos los dólares posibles financiándose con créditos en pesos”, concluyó.

En ese sentido, para Analytica, “La pregunta relevante para los próximos meses es cómo evolucionarán los componentes críticos de las reservas netas: los pagos a organismos multilaterales de crédito y el resultado de las operaciones en el mercado de cambios”.

“En el primer caso, descontamos que la Argentina alcanzará un acuerdo con el FMI que evite el pago de USD 2.873 millones de vencimientos de capital en marzo de 2022. Hasta entonces, los vencimientos los cancelará principalmente con los DEGs. En consecuencia, exclusivamente por pagos a organismos las reservas netas caerán USD 3.579 millones hasta marzo”, continuó.

La cuestión de la demanda y oferta de divisas tampoco es menor para Analytica. En ese sentido, estima que habría una demanda de dólares en el mercado de cambios de USD 2.984 millones. De esa manera, el impacto en reservas del pago a organismo internacionales y el abastecimiento de la demanda superaría los USD 6.500 millones.

