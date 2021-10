La deuda pública cayó en septiembre en USD 3.232 millones y quedó en USD 342.619 millones

El ministro Martín Guzmán destacó en su último encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, la vocación del país por honrar los compromisos, y la necesidad de llegar a un acuerdo para reprogramar los vencimientos a partir del año próximo (Reuters)

Por tercera vez en el año, la primera fue en enero y la segunda en febrero, la Secretaría de Finanzas comunicó que en septiembre la deuda total de la Administración Central -interna y externa, en pesos y en moneda extranjera- disminuyó en comparación con el mes previo, en este caso en el equivalente neto a USD 3.232 millones, a USD 342.619 millones.

Se trata de un monto equivalente 74% del PBI al cambio oficial que rige de base para el comercio exterior, pero asciende a más de 130% del PBI al cambio libre que rige para las transacciones financieras a través del mercado de capitales, según las normas del Banco Central.

La deuda pública representa el equivalente a 74% del PBI al cambio oficial que rige de base para el comercio exterior, pero asciende a más de 130% del PBI al cambio libre

De este modo, se retrajo al nivel que había alcanzado en un punto intermedio, entre el nivel registrado en mayo y junio de 2021; y permitió achicar el aumento acumulado desde el inicio del año a USD 7.037 millones, y desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández a USD 29.320 millones .

Fuente: Secrtetaría de Finanzas

Algunos economistas recomiendan quitar de la variación de la deuda pública la contraída por parte de la Administración Central con el Banco Central, porque tiene en contrapartida un aumento equivalente en el activo del balance de la entidad monetaria, y por tanto tiene efecto neutro intra sector público. En ese caso, por el contrario, en septiembre se incrementó en USD 1.245 millones; y USD 11.655 millones en el acumulado de los primeros nueve meses del año; en tanto no cambia mucho el saldo neto desde el inicio del Gobierno: subió USD 28.369 millones.

El factor determinante de la cancelación parcial de compromisos financieros de la Administración Central fue el ingreso de USD 4.300 millones del FMI

De los cuadros a los que accedió Infobae que procesa la Secretaría de Finanzas se desprende que el factor determinante de la cancelación parcial de compromisos financieros de la Administración Central fue el ingreso de USD 4.300 millones derivados del aumento del capital del Fondo Monetario Internacional, por la participación de la Argentina como país miembro.

Principales movimientos del mes

Según el seguimiento diario de emisiones y cancelaciones de compromisos que rigurosamente hace la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC): “En septiembre se realizaron tres licitaciones de mercado que resultaron en la colocación de distintos instrumentos por un total en valor efectivo (VE) de $325.167 millones, de los cuales se suscribieron en efectivo títulos públicos en moneda nacional -Lecer, Ledes y Bonte Badlar- por VE $279.440 millones y bonos denominados en dólares pagaderos en pesos (USD linked) por VE $45.727 millones. El plazo promedio de los títulos colocados mediante licitación en septiembre fue de 233 días”.

Fuente: Secretaría de Finanzas

Además, agrega la OPC que “durante el mes se pagaron amortizaciones por títulos públicos de mercado por $260.611 millones (equivalentes a USD 2.656 millones). Adicionalmente, para reducir la carga del vencimiento del Bonte TS21 del 13 de septiembre por $157.573 millones, se ofreció un canje de sus tenencias al Banco Nación. Como resultado se canjeó 97% del stock del bono, por lo que al vencimiento se pagaron $4.727 millones”.

En septiembre se registraron cancelaciones netas de Adelantos Transitorios (AT) por $427.401 millones, por lo que el stock disminuyó a $1,02 billones (OPC)

Adicionalmente, resalta la OPC que “en septiembre se registraron cancelaciones netas de Adelantos Transitorios (AT) por $427.401 millones, por lo que el stock disminuyó a $1,02 billones. Conforme a la última información disponible de recursos del Sector Público Nacional no Financiero correspondiente a agosto, a fin de dicho mes el límite máximo legal sobre el stock de AT se ubicó en $1,99 billones”.

Según la planilla de la secretaría de Finanzas, el financiamiento neto obtenido ascendió al equivalente a USD 9.002 millones, mientras que los vencimientos pagados sumaron USD 12.375 millones, entre los que se incluye USD 1.890 millones de una cuota con el FMI -otra similar vence en diciembre próximo- que el ministro Martín Guzmán presentó en su último encuentro con la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, como muestra de vocación del país por honrar los compromisos que el país asumió con la entidad; y equivalente a adelantos transitorios del BCRA al Tesoro por un neto de USD 4.372 millones.

Las diferencias anotadas por ajuste de los bonos públicos con cláusula CER y por variación del dólar respecto de las principales divisas del mundo, resultaron virtualmente neutras

Una buena noticia para Finanzas fue que pese a la aceleración de la inflación en los últimos meses y el aumento del tipo de cambio a un ritmo sustancialmente menor, las diferencias anotadas por ajuste de los bonos públicos con cláusula CER y por variación del dólar respecto de las principales divisas del mundo, resultaron virtualmente neutras (más USD 916 millones en el primer caso y menos USD 902 millones en el segundo).

Fuente: Secretaría de Finanzas

Recuerda la OPC que la Letra del Tesoro que recibió el BCRA tiene un plazo de 10 años, es precancelable y devenga intereses pagaderos semestralmente a la tasa que devenguen las reservas internacionales del BCRA y hasta un máximo de la tasa LIBO anual menos un punto porcentual anual.

Perspectivas para el resto del año

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que los vencimientos para octubre totalizan el equivalente a USD 4.975 millones, (amortizaciones por USD 4.482 millones e intereses por USD 493 millones). Al excluir las tenencias intrasector público, los vencimientos se reducen a USD 3.658 millones, de los cuales 95% se cancela en moneda local. Se destaca el vencimiento de Ledes S29O1 y Bonte T021 por $189.858 millones y $68.187 millones, respectivamente.

Fuente: Secretaría de Finanzas

Para el último trimestre del año se prevén vencimientos por el equivalente a USD 13.984 millones, que se reducen a USD 11.937 millones si se excluyen los vencimientos intra sector público.

