Nadie se contiene tras la inflación de 3,5%: comienza una semana dominada por el dólar, los depósitos UVA y los Bonos CER

Guzmán reiteró que no habrá devaluación, pero para colocar bonos debe amoldarse a las expectativas del mercado, que indican lo contrario

El viernes quedó en evidencia que la inflación de 3,5% de setiembre sorprendió y fue un detonante importante en el mercado, que se acomodará a esta realidad que encamina el costo de vida a 52,5% anual.

Incluso las próximas licitaciones de bonos deberán acomodarse a la nueva situación, si el Gobierno quiere renovar los vencimientosm porque hoy a los inversores solo les interesan dos productos: bonos y letras que estén vinculados al CER y los linked-dollar, que siguen el precio del dólar oficial. Las apuestas al futuro son claras: más inflación y más devaluación.

Los bancos, viendo los primeros movimientos de sus clientes al renovar y recibir nuevos depósitos UVA, salieron a enviar mails a sus clientes ofreciéndoles créditos UVA porque saben que están sobre estoqueados. Sus fondos de inversión más exitosos son los que tienen Bonos CER y títulos atados al dólar.

Fuera de la Bolsa, parece que el mundo se terminara allí. Y razón no les faltó, en particular viendo el salto del dólar MEP en el mercado libre donde subió $ 2,50 a % 187,88. En lo que va del mes el MEP que se negocia contra el bono GD30, donde no hay restricciones para operar, aumentó 5,34% y en un mes y medio acumula alzas de 12%.

Solo se niega el desabastecimiento cuando hay desabastecimiento

En el mercado que controla el Banco Central tuvo que intervenir con el AL30D con USD 7 millones cash para que cierre a $ 177,68 (+28 centavos).

El contado con liquidación, que era la gran preocupación del ministro de Economía, Martín Guzmán, porque es el llamado “dólar fuga” se mantuvo en $ 192,74 en el mercado libre. La brecha con el MEP, cuando se canjean ambos bonos, se redujo a 4,7%. Este es el costo de colocar dólares en una cuenta del exterior.

En la plaza mayorista, donde el Banco Central logró comprar USD 30 millones, el dólar avanzó 1 centavo a $ 99.17. Pero el hecho de no venderle divisas a importadores tiene sus costos. El Gobierno hace lo imposible para demostrar que no hay desabastecimiento ¿Si no lo hubiera el BCRA hubiera emitido un sorprendente comunicado donde una empresa le desmiente que tengan problemas para importar? En cualquier momento de la historia económica que se tenga que acudir a este método, es porque hay faltante de productos. “Solo se niega el desabastecimiento cuando hay desabastecimiento”, señaló un experimentado empresario.

Ahorros y desahorros

Las importaciones de gas consumen gran parte de los dólares que el Gobierno pretende ahorrarse con un cepo cada vez más duro

Lo cierto es que lo que se ahorran vendiendo a importadores lo despilfarran en importaciones de gas, petróleo y combustibles que revenden a menor precio en el mercado interno para subsidiar las tarifas. Por eso, a pesar de las compras del Central, las reservas bajaron USD 88 millones a 42.933 millones. A la caída de las reservas también ayudó la baja de 1,66% del oro.

Los bonos argentinos con ley extranjera siguen padeciendo la fuga de divisas de países emergentes. La tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos subió 6 puntos a 1,57%. Los bonos argentinos perdieron 0,5% y el riesgo país aumentó 8 unidades a 1.634 puntos básicos y se aproxima a los 1.650 puntos el nivel más alto del año.

Los bonos en pesos viven otra realidad. En los CER el TX24 subió 0,54% y el TX23, 0,06%. Los bonos atados al dólar oficial aumentaron en promedio 0,15%. Los bonos corporativos emitidos por esta modalidad son los más buscados.

A la bolsa

La Bolsa sigue su rally de alzas y operó $ 1652 millones. Un volumen elevado, por cierto, y que muestra que los inversores están regresando. El S&P Merval, el índice de las líderes, cerró cerca de sus máximos y subió 2,31%.

Lo mejor pasó por Banco Galicia (+5,07%). Era una resurrección esperada porque es uno de los papeles que se utiliza para hacer operaciones de contado con liquidación y no acompañaba el rally alcista de las demás acciones. Central Puerto lo siguió con 4,07% y Grupo Valores con 3,79%.

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- se vieron opacados por las acciones locales y operaron apenas $ 2.090 millones. Lo mejor pasó por Central Puerto (+4,5%) seguido por Banco Galicia (+4,1%) y Banco Macro (+3%).

Esta semana será de sangre, sudor y lágrimas para el Banco Central porque las entidades y operadores seguirán aumentando el nivel de negocios a pesar de las advertencias. Al conocerse el índice de inflación, quemaron las naves y decidieron satisfacer la demanda de los clientes. Ya no les pueden impedir que hagan dólar MEP u otro tipo de operaciones permitidas que no agradan al Banco Central porque recalientan al dólar. Con el “blue” en alza de $ 1 a $ 186,50 hay una señal clara de que esta semana estará dominada por el dólar seguido de los activos indexados en su versión depósitos o títulos públicos y privados.

