Broda: “La vertiente más radicalizada del Gobierno nos lleva a una crisis de magnitud”

El economista Miguel Angel Broda (Lihue Althabe)

El economista Miguel Angel Broda se refirió a la situación económica y política de la Argentina, donde observó la convivencia de dos visiones diferentes dentro del mismo Gobierno, lo que dificulta la salida de la crisis: por una lado, una vertiente heterodoxa muy radicalizada de creciente rol del Estado y de populismo y por otro lado una vertiente menos irracional. De cuál de las dos visiones se imponga, dependerá la posibilidad de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“ La vertiente más heterodoxa y radicalizada nos lleva a una crisis de magnitud, como las dos híper y l la posterior a la convertibilidad. Esta posición extremadamente radicalizada es un riesgo muy importante que complica el necesario acuerdo con el Fondo para poner alguna consistencia”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

El acuerdo con el Fondo puede ayudar, sin duda, a nuestro futuro cercano 2022 o 2023 pero no a salir de la decadencia

“La segunda vertiente es heterodoxa donde el Estado resuelve las fallas que muchas de ellas son creadas por el mismo Estado. Es una corriente menos irracional con una larga tradición en la Argentina. La Argentina que viene en una política de aceleración de la decadencia de más largo plazo. Si triunfa esta vertiente sería muy importante un acuerdo con el Fondo, que está muy complicado”, agregó.

Y advirtió que no hay forma de mirar la economía descontextualizada de la política. “Hemos tenido malos gobiernos con equipos económicos con ideas equivocadas pero con algún peso. Pero como este Gobierno con ideas equivocadas, con un peso declinante y donde el Ministro se entera por los diarios que hay congelamiento de precios, nunca. Es un problema de la coalición gobernante”, dijo.

Según anticipó Broda, se vienen dos años mediocres de altísima inflación. “Pero (con un acuerdo con el FMI) probablemente evitemos una crisis macroeconómica muy fuerte; en el lío que tiene la coalición oficial probablemente el acuerdo con el Fondo sea una noticia”, señaló. Aunque advirtió que el Fondo “perdió la esperanza” con la Argentina.

Broda destacó que la Argentina "se cayó del globo terráqueo" (Lihue Althabe)

“El acuerdo con el Fondo puede darnos una cierta consistencia fiscal, monetaria y cambiaria, sacarnos de este programa de vamos viendo. El acuerdo puede ayudar, sin duda, a nuestro futuro cercano 2022 o 2023 pero no a salir de la decadencia, no a salir de la inflación, pero sí a evitar una crisis macroeconómica de gran magnitud”, aseguró Broda.

Sobre el congelamiento de precios de 1.200 productos que espera cerrar el Gobierno, Broda advirtió sobre los problemas que puede traer a la economía. “Feletti es miembro de la vertiente más radicalizada de la heterodoxia estatista. Lo menos radical es Guzmán, no es Feletti”, indició.

“El congelamiento de precios aumenta la tasa esperada de inflación que es muy importante. La tasa esperada de inflación afecta las decisiones de remarcación de los comerciantes, de los industriales. En el corto plazo afecta sustancialmente la cantidad de pesos que la gente quiere tener. La primera consecuencia del congelamiento y del plan platita es que la tasa esperada de inflación subió. En el mediano plazo, la inflación es un fenómeno monetario”, explicó.

Para el economista, el acuerdo de precios es una medida desesperada

El economista detalló que en los últimos años la cantidad de billetes y monedas en poder del público creció 31% en promedio anual mientras la tasa de inflación creció al 33%. “La tasa de inflación va para arriba y la gente quiere tener menos recursos reales en esta segunda moneda que tiene la Argentina llamada peso”, aseguró.

“El congelamiento de precios es una medida desesperada. Mi padre era rotisero y tuve que ir visitarlo a la cárcel de Caseros porque el jamón crudo había aumentado. La gente se ha olvidado de las decisiones previas a la Ley de Abastecimiento del ‘73″, dijo.

“Es difícil encontrar un equipo económico tan desordenado. El ministro está tratando de convencer al Fondo de que hay que hacer menos ajuste fiscal al mismo momento que hay un congelamiento de precios. Es muy difícil que nos vaya bien con esta calidad de Gobierno”, señaló.

Broda remarcó que para crear empleo hay que atraer inversión, que es la única fuente de creación permanente de empleo. “Las empresas, las pymes están desesperadas por las leyes laborales, las industrias del juicio. ¿Quién va a tomar a alguien con doble indemnización, si no cambiamos el contexto? Cada medida marginal no cambia nuestra historia de no generar empleo. Es consecuencia de la decadencia argentina”, destacó.

“Tampoco se le puede decir que esto es lo peor que hubo; es una continuación de una escalera descendente. No me animaría a decir que es el peor, pero”, agregó. “La Argentina está fuera del globo terráqueo. En una charla sobre América Latina, ni me preguntan por la Argentina. La restauración de la confianza, que es la llave de la estrategia capitalista para lograr más empleo, es un proceso largo. Tenemos que aprender que cuando llovían inversiones, no cayó ni un goteo. Restaurar la confianza es un proceso de varios gobiernos, todos en un mismo rumbo: ser normales”, concluyó.

