LATAM Airlines: bajo qué condiciones vuelve la aerolínea que abandonó el país en plena pandemia

LATAM Airlines volverá a operar desde Aeroparque, aunque con restricciones

Cómo ya informó este medio, las aerolíneas comenzaron a informar sobre sus vuelos aprobados para la segunda quincena de octubre. Entre ellos se destaca el regreso de Latam Airlines al Aeroparque “Jorge Newbery” por primera vez luego de que haya cerrado su filial Latam Argentina a mediados de 2020.

Si bien la empresa regresa a volar en el aeropuerto de la capital porteña, no lo hará de la misma forma que antes. Llegará como una línea extranjera más que sólo contará con el permiso de transportar pasajeros y carga desde el Aeroparque metropolitano hacia San Pablo y Santiago de Chile, sin la posibilidad de realizar otras conexiones. Durante la segunda quincena de octubre, Latam recibió permiso para operar un total de 10 vuelos entre San Pablo y Buenos Aires y otros 10 hacia Santiago.

La particularidad del caso es que los pasajeros que vuelen desde el Aeroparque metropolitano en algún avión de la empresa chileno-brasileña no podrán volar hacia otros destinos internacionales. Por ejemplo, un argentino no podrá contratar un servicio de Latam que se dirija hacia Nueva York con una escala previa en San Pablo. Esto no es por una penalización hacia la empresa, sino que es por el funcionamiento actual del “Jorge Newbery”.

Imagen del Aeroparque "Jorge Newbey". (AFP)

Existe una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil de mediados de febrero de 2020 que limita las actividades aéreas operadas desde el Aeroparque metropolitano hacia países limítrofes y la República del Perú. Además, las empresas internacionales que vuelen hacia allí no podrán transportar pasajeros hacia destinos extranjeros que se encuentren fuera del país de origen de la propia empresa. Es decir que Latam sólo puede volar hacia Brasil y Chile desde el Aeroparque.

¿Por qué existe esta restricción en el Aeroparque? La resolución nº 40/2020 se firmó cuando el Covid-19 recién comenzaba a propagarse fuera de China y se enmarcó en el plan hermético que planteó el Gobierno para frenar el coronavirus. Pero además, se emitió casi en simultáneo con el plan de “regionalizar” el Aeroparque metropolitano que buscaba facilitar el acceso de turistas extranjeros hacia el interior del país.

Por supuesto que este plan era encabezado por Aerolíneas Argentinas como la empresa que llevaría a cabo los primeros vuelos y que llevaría la bandera de la “regionalización”. Es decir que el Gobierno buscó que más vuelos regionales puedan llegar al país a través del Aeroparque de Buenos Aires y que a su vez esos pasajeros puedan volar directamente hacia otras provincias argentinas. Todo esto con la restricción para las empresas aéreas de la región de volar vuelos más allá de sus propias fronteras.

Sólo podrán arribar y partir personas con "destino final" de su vuelo en algún país limítrofe o el Perú. (Nicolás Stulberg)

Hoy, con el paulatino regreso de los viajes internacionales hacia la “normalidad”, Latam es la única empresa aérea extranjera que opera destinos internacionales en el Aeroparque “Jorge Newbery” hacia Santiago de Chile y San Pablo. Gol, la empresa aérea brasileña anunció su interés en volver a ese aeropuerto una vez que retome sus operaciones con la Argentina, las cuales suspendió durante la pandemia.

Sin embargo, la restricción de volar “punto a punto”, no rige para otros aeropuertos del país. Por ejemplo Latam puede operar vuelos con conexión hacia otros destinos desde Ezeiza y Mendoza, y a partir del 15 de noviembre podrá hacerlo desde el Aeropuerto internacional de Córdoba, donde tampoco existe la restricción.

“Reanudar nuestra operación internacional desde Aeroparque, Mendoza y Córdoba es una excelente noticia para la conectividad del país, permitiéndonos unir a Argentina con la región y al mismo tiempo brindar una mejor oferta de servicio para nuestros pasajeros beneficiando además a las economías regionales”, dijo Javier Macías, gerente Comercial de Latam Airlines Argentina, en un comunicado de la empresa.

De a poco la Argentina recupera su conectividad aérea internacional. REUTERS/Ivan Alvarado

Gracias a la reapertura del Aeropuerto de Mendoza para viajes internacionales y la próxima habilitación del Aeropuerto de Córdoba, millones de argentinos podrán acceder a “más de 140 destinos internacionales en Latinoamérica, Europa, el Caribe y Estados Unidos” sin tener que viajar hasta Buenos Aires para hacerlo, según explica el comunicado.

Con los nuevos vuelos de Latam, los de otras aerolíneas y la habilitación del aeropuerto de Córdoba el país recupera de a poco su conectividad. Ahora habrá que ver qué decide hacer el Gobierno y la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) sobre la restricción que rige en Aeroparque y qué otras empresas volverán a operar hacia Argentina luego del éxodo que se produjo durante el 2020. El país necesita ponerse de pie y volver a ser accesible al mundo, así como el mundo tiene que ser accesible para toda la sociedad.

