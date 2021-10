Cuentas vacías: susto entre clientes del Banco Galicia que se encontraron con sus saldos en cero

El homebanking de la entidad, caído

Por un problema técnico, durante la mañana de este martes los clientes del Banco Galicia se alarmaron al encontrar que los saldos de sus cuentas estaban en cero. Sucedió tanto para los que revisaron su homebanking a través de la página web o de la app del banco. Las quejas se multiplicaron rápidamente en las redes sociales.

O sea, no se trató de una simple caída de la aplicación móvil y el homebanking por la web, sino que mucho de los que pudieron ingresar vieron sus saldos, tanto en dólares como en pesos, en cero. “Se está resolviendo el inconveniente y estimamos que en las próximas dos horas va a estar resuelto”, aseguraron desde el banco.

Desde la entidad, se contactaron por distintas vías con los clientes para explicarles que se trata de un problema técnico que estaría solucionado en las próximas horas. Uno de los motivos es que el sábado pasado el banco realizó un cambio tecnológico en sus plataformas.

“Todo en la app tengo saldo cero! Y tengo dinero en las cuentas! No me atienden por teléfono. No puedo usar mi dinero banco Galicia qué hacen??!?!”, fue uno de los mensajes de los usuarios en la red social Twitter.

“Alguien sabe qué está pasando con Banco Galicia? Imposible entrar a homebanking. Me está dando miedo por la aplicación sacaron toda la plata de mi cuentas. Se ven todo es cero”, se asustó otra de las clientas.

Noticia en desarrollo

SEGUIR LEYENDO: