Maradona cripto: la empresa de Gerard Piqué vende arte digital con la imagen de Diego

Diego Armando Maradona y el sueño hecho realidad en el Estadio Azteca, el 29 de junio de 1986 (AP)

La empresa del futbolista español Gerard Piqué, grupo Kosmos, junto a la plataforma de videojuegos francesa Sorare, anunciaron el lanzamiento de 50 tokens no fungibles (NFT) de estrellas del fútbol mundial de todos los tiempos. En la serie estará incluido el NFT de Diego Maradona.

Dentro de este programa único, los usuarios del sitio pueden encontrar tarjetas digitales (NFT) de muchas otras leyendas del fútbol como Michel Platini, Marco van Basten, Steven Gerrard, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer e Iker Casillas. “Cada carta de leyenda representa una temporada histórica en la carrera del jugador. Una vez al mes tendremos un semanario especial de Leyendas donde se podrán utilizar las cartas. Para estos eventos, planeamos incluir precios especiales”, advierte Sorare.

¿Qué es un NFT? Es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Representa algo único, ya sea una foto, un video, un sonido, una obra de arte, etcétera. Y gracias a ese contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original, y en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera. Por ejemplo, una foto común de Lionel Messi (quien también tiene su NFT) se puede convertir en un token no fungible a través de un proceso con cadenas de bloques.

El NFT de Diego Maradona

Los tokens no fungibles no solo son piezas coleccionables, sino que al igual que ocurre con las obras de arte tradicionales, también son una forma de inversión gracias a su escasez. Por ejemplo, al igual que ocurre con una pintura de un artista célebre, cuyo precio puede seguir subiendo a lo largo de los años, lo mismo puede ocurrir con los NFT de Maradona u otras deportistas célebres. Es por esto que tanto las obras de arte, como los tokens no fungibles (que a menudo son considerados piezas artísticas) pueden ser una inversión que genere ganancias en el tiempo.

“Poder contar con los mejores futbolistas en esta primera aventura en el mundo de los NFT y hacerlo con la ayuda de Sorare es un logro para Kosmos” , explicó Piqué, presidente de la compañía y aún jugador del FC Barcelona. “Tener los derechos digitales de todos estos grandes nombres de nuestro deporte nos coloca como pioneros en el mundo del blockchain y el deporte”, agregó Piqué, cuya empresa, dedicada a negocios que vinculan deporte y entretenimiento, ingresó como inversor en Sorare en 2020.

La empresa francesa hizo el anuncio en Twitter: “Nos complace anunciar una asociación exclusiva #NFT con 50 leyendas del hermoso juego 🔥 50 temporadas inolvidables, 50 razones por las que amamos este hermoso juego 50 cartas dignas de su leyenda ⚽ The Legend comienza con nuestro primer #SorareLegendsXI 😍”

Sorare es un juego de fútbol de fantasía, donde los jugadores compran, venden, intercambian y administran un equipo virtual con tarjetas de jugador digitales. El juego utiliza tecnología blockchain basada en Ethereum y fue desarrollado en 2018 por Nicolas Julia y Adrien Montfort. Con esta alianza, incorpora un nuevo portal “que permite a los aficionados al fútbol conectarse con los jugadores que aman, pasados y presentes”.

La compañía señaló en un comunicado: “Cada carta de leyenda representa una temporada histórica en la carrera del jugador. Una temporada de la que todavía hablan los fanáticos de todo el mundo todos los días. Una temporada que trajo tanta alegría y pasión a los aficionados al fútbol de todo el mundo. En algunos casos, nuestros jugadores tuvieron numerosas temporadas legendarias dignas de una carta”.

El jugador del Barcelona y dueño de Grupo Kosmos, Gerard Piqué, y el CEO de la plataforma de juegos Sorare, Nicolas Julia, tras anunciar la incorporación del español como inversor en la compañía francesa

Desde enero de este 2021, Sorare ha registrado 150 millones de dólares en transacciones pagadas con tarjeta de crédito o criptomonedas. Hasta la fecha, la carta virtual más cara vendida en el sitio, que representa al futbolista portugués Cristiano Ronaldo, se compró el 13 de marzo por aproximadamente 245.000 euros.

Lo que hace único a Sorare (que acaba de recibir USD 680 millones en una ronda de inversión) y le permite seguir creciendo es que se ha asociado con 180 organizaciones de fútbol, incluidos algunos de los clubes más famosos de Europa, como el Real Madrid, Liverpool y la Juventus. Crea una barrera de entrada para otras empresas en el espacio.

“Vimos el inmenso potencial que la cadena de bloques y los NFT aportaron para desbloquear una nueva forma para que los clubes de fútbol, los futbolistas y sus fanáticos experimenten una conexión más profunda entre ellos. Estamos encantados con el éxito que hemos visto hasta ahora, pero esto es solo el comienzo. Creemos que esta es una gran oportunidad para crear el próximo gigante del entretenimiento deportivo“, dijo el cofundador y CEO de Sorare, Nicolas Julia.

