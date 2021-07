Qué producciones regionales siguen en crisis y cuáles registraron un crecimiento el último mes

La producción de cebollas enfrenta un problema de sobreoferta.

Con cuatro actividades en rojo, siete en amarillo y nueve en verde, el relevamiento mensual que Coninagro sobre 19 economías regionales presentó en junio pasado el mismo balance que el mes anterior.

Las actividades mostraron subas de más del 100% interanual en pesos, mientras que aquellas que pueden combinar con más factores, pudieron moderarlos. En promedio, los costos muestran una suba interanual en mayo del 65%.

Por otro lado, a más de dos meses de las restricciones a las exportaciones de la carne vacuna, una medida que sacó el Gobierno para contener la suba de precios, la actividad bovina y aviar mostraron los primeros signos de crisis en el sector. Los otros productos que se mostraron comprometidos y que caen mayormente por la suba de costos y menores precios son la carne porcina y el arroz.

Si bien, en el indicativo de junio se observaron pocos cambios respecto del mes anterior, hay algunas mejoras leves en las actividades ligadas a las hortalizas de consumo interno, que salen del rojo profundo en que estaban, con la excepción de la cebolla, cuya sobreoferta genera desequilibrios importantes. En ese sentido, también hay una advertencia en el sector lechero por el costo a un ritmo acelerado, así lo hizo el sector vitivinícola con buenos precios, pero con muy baja demanda, mientras que en el maní se reflejó un crecimiento en el mediano plazo.

El Semáforo de Economías Regionales, que Coninagro elabora todos los meses. (Coninagro)

En el caso del maní, los índices dan buenas señales de mediano plazo. “Hay que separar la campaña que pasó (2021), que es la que finaliza estos días con buenos rindes en torno a los 24 quintales por hectárea promedio. Fue una cosecha buena, con buenos rindes, con calidades muy buenas, se pudo recolectar la cosecha en un buen tiempo, no nos complicó la humedad y los precios son buenos. También diría que la pasada fue una buena cosecha para el productor, donde ha visto rentabilidad”, dijo Luis Crotta, Coordinador de Gestión de Cotagro.

Precios

El informe especifica que los precios que refieren a mayo mostraron una gran estabilidad respecto de abril con mucha heterogeneidad, sin embargo, superan en general, salvo en seis casos, la inflación. En esa línea, señalaron que se mantiene la suba de precios internacionales en los granos, siendo siete las producciones que muestran mejoras respecto al año pasado en sus exportaciones. “Una situación dispar, por falta de consumo y demanda en el resto de las actividades”, aclararon desde Coninagro.

Con respecto a las perspectivas del sector, sostuvo, son “inciertas” porque podría impactar el precio de los alquileres para la próxima zafra. “La próxima cosecha está marcada por un alto costo de producción dado por el aumento que hubo en los alquileres que han subido mucho, por caso, se está hablando de 1100/1200 dólares por hectárea. Esto significa que si tuvieras 100 hectáreas para maní te ganarías 110 mil dólares sin hacer, ya sea invertir o producir nada, eso hace que el punto de diferencia sea muy alto”.

Las hortalizas mostraron leves mejoras en los precios con producciones volátiles. La papa sigue con precios a la baja y la exportación con poca actividad, mientras que la cebolla pasa un momento de crisis sin encontrar destino donde ubicarla. “Nos encontramos con una superproducción de cebollas, pocas ventas en el mercado argentino y sin poder exportar casi nada porque Brasil tiene mucha. Va a quedar mucha cebolla en el campo sin vender y no le podemos decir nada a nadie ni sobre lo climático ni al Estado porque en realidad hay mucha producción y no se puede exportar porque los países que compran tienen su propia producción y no compran acá, nada más”, sentenció Ricardo Vitale, tesorero de la Cooperativa de Horticultores de Bahía Blanca.

