Ahora 12: con la resistencia de los bancos, el Gobierno negocia contra reloj para lanzar planes de 24 y 30 cuotas

El programa de financiamiento Ahora 12 vence el 31 de julio y el Gobierno busca renovarlo

A fines de esta semana, el 31 de julio, vencerá el programa de financiamiento Ahora 12 y el Gobierno está terminando de definir cuáles serán los cambios que le imprimirá para intentar dinamizar el consumo, en un contexto de estancamiento tras la segunda ola de Covid-19 y a meses de las elecciones legislativas. Y si bien todavía no está cerrada la negociación con los bancos, las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior todavía mantienen las expectativas de poder llegar a un acuerdo y lanzar, en el marco de la renovación, planes de cuotas más extensas como el Ahora 24 y Ahora 30.

El Gobierno había dejado trascender que irían en busca de esta alternativa e incluso desde las entidades financieras confirmaron que “es el objetivo de las autoridades que haya 18, 24 y hasta 30 cuotas, con tasas un poco más altas y algún tipo de ventajas con los encajes”, precisaron fuentes del sector. “Pero no hay nada cerrado. Para los bancos, siempre es complicado porque no hay tasa que te compense esos plazos. El Gobierno quiere regalar cuotas para las elecciones, pero con la inflación más alta se terminan licuando, lo que es muy bueno para el que toma ese financiamiento, pero muy malo para los bancos. Entonces, por más que te den un poco más de tasa o más beneficios con los encajes, la ecuación no cierra nunca”, dijeron fuentes del sector.

De todos modos, los bancos nunca han estado de acuerdo con estos planes de financiamiento a tasas subsidiadas en el actual contexto macroeconómico y ello no fue impedimento para que la política ejerciera igualmente presión y los planes terminaran saliendo. Sucedió algo similar con los tres meses de gracia para las 12 y 18 cuotas, que estuvieron vigentes entre octubre del año pasado y marzo del 2021. Tras un primer trimestre mejor en términos económicos, en ese momento el Gobierno priorizó mantener el programa activo y aceptar algunos reclamos de las entidades financieras, entre ellas, dar de baja ese beneficio.

El mercado de celulares se redujo fuertemente en 2020, a pesar de que es uno de los rubros que menos cayó en materia de electrónica

Otro de los objetivos oficiales para esta renovación es incorporar más rubros al programa, pero no hay certezas aún sobre los pedidos de algunos sectores para recuperar parte de los beneficios que supieron tener. Es el caso, por ejemplo, del rubro de indumentaria y calzado, al cual dejaron con 3 y 6 cuotas a partir de marzo -hasta ese momento tenían 12- y de los fabricantes de teléfonos celulares, que fueron excluidos del programa en octubre del año pasado.

Los empresarios de ambos sectores vienen haciendo gestiones ante el ministerio de Desarrollo Productivo desde las últimas semanas, pero hasta ayer a última hora no habían recibido buenas noticias. Tampoco malas, pero las expectativas no son favorables. Tras una temporada de invierno negativa en términos de consumo, las cámaras que nuclean al sector de calzado y de indumentaria le manifestaron al Gobierno su preocupación y se mostraron esperanzados de que vuelva el Ahora 12 a sus rubros, pero los mensajes enviados al ministro Matías Kulfas y a la secretaria de Comercio, Paula Español, no fueron respondidos.

Cuando se dio de baja a estos sectores de las 12 cuotas, uno de los argumentos oficiales ante los empresarios fue que habían subido fuertemente los precios y que uno de los motivos era que tenían plazos extensos de financiamiento. Pero también les habían dicho que los consumidores no utilizaban tanto los 12 pagos, como sí los 3 y 6, por lo que no valía la pena cubrir ese costo.

En cuanto a la reincorporación de los celulares en el programa, fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) remarcaron que el Gobierno se habían comprometido meses atrás a evaluar el retorno de este producto al esquema de financiamiento, tras el acuerdo firmado con el sector para mantener congelados los precios de los aires acondicionados, televisores, celulares y hornos a microondas hasta octubre.

“El Ministerio, a efectos de coadyuvar a la consecución del presente compromiso, re-establecerá la participación de los teléfonos celulares en el programa Ahora 12, comenzando con los equipos de gama baja, entendiendo por tales aquellos cuyo precio de venta al público sea igual o inferior a $ 50.000, ello en cuanto las circunstancias lo permitan”, dice un párrafo de tal acuerdo, firmado a mediados de abril.

De acuerdo con datos de Afarte, el mercado de celulares se redujo sensiblemente en los últimos años. De casi 10 millones de unidades vendidas en 2017, se redujo a 6.230.000 en 2020, lo que implica una reducción del mercado del 37%. “Entre los motivos que explican esta reducción, se encuentran la caída del poder adquisitivo de los consumidores; la inestabilidad del empleo y la actividad económica; y el incremento de precios por shocks externos de demanda y fuertes restricciones en la oferta de insumos y servicios, que ocurrieron en todo el mundo en el contexto de la pandemia. Por eso es fundamental el financiamiento”, explicaron desde la entidad.

