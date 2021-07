Las reservas del BCRA superaron los USD 43.000 millones: afirman que alcanzan para frenar una corrida, pero no para la reactivación

El Banco Central señaló que usará “toda su fuerza” para racionalizar la demanda desbocada de dólares y domesticar los volátiles mercados cambiarios paralelos. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central informó ayer que las reservas internacionales alcanzaron los USD 43.009 millones, al sumar hoy USD 64 millones respecto al lunes. En ese marco, economistas y operadores del mercado consultados por Infobae coincidieron al afirmar que son suficientes para frenar una corrida cambiaria de acá a fin de año, aunque no alcanzan para lograr un desarrollo sostenido de la economía argentina.

Cabe destacar que los inversores financieros mantienen una persistente cobertura en dólares, que se cursa en buena medida a través de activos bursátiles, en un año con elecciones de medio término, en un contexto global de prudencia financiera por la preocupación que genera el avance de la variante ‘Delta’ del coronavirus y su impacto en la recuperación económica.

En ese sentido, el Banco Central señaló que usará “toda su fuerza” para racionalizar la demanda desbocada de dólares y domesticar los volátiles mercados cambiarios paralelos, que se recalentaron debido a los estrictos controles de capital, dijo una fuente de la entidad a Reuters.

A principios de junio, la entidad monetaria que conduce Miguel Pesce endureció las regulaciones sobre las empresas que acceden a dólares en mercados alternativos y controlará sus resultados para buscar nuevas alternativas si fueran necesarias.

La opinión de los especialistas

Según Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, las reservas netas crecieron este año un 80%. A la vez, agregó que están un 50% debajo del promedio de 2012-2019. “Esto marca que están mejor que a principio de año, ayudadas por el precio récord de los commodities y las trabas a las importaciones, pero siguen lejos de niveles sostenibles o de dinámicas que permitan pensar un desarrollo del país”, dijo a Infobae.

“De cara a las elecciones, el Banco Central tiene un as bajo la manga que es el endurecimiento del cepo. Creo que no van a haber grandes tensiones el mercado local ni en el mercado financiero grande de acá a las elecciones”, afirmó. Y remarcó: “Las reservas son robustas para enfrentar una corrida de acá a fin de año pero no para pensar en un desarrollo sostenido de la economía”.

El dólar libre cerró este martes con alza de dos pesos, a $182 en el reducido mercado paralelo, aunque en algunas “cuevas” de la City se pactó a un precio más alto de hasta 184 pesos. EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo

A su turno, el economista Gustavo Ber, del estudio homónimo, consideró que los agentes económicos reconocen que el segundo semestre tiene asociados mayores desafíos. “No sólo se acentúa la habitual dolarización preelectoral, sino que también se enfrenta una menor estacionalidad en las liquidaciones del campo. Ello sumado a políticas económicas más expansivas que acentúan desequilibrios fiscales y monetarios, posiblemente con objetivos electorales, profundiza el escenario de ´más pesos, menos dólares´ para este segundo semestre”, analizó.

“El poder de fuego acumulado en el año debería ser suficiente para continuar administrando el lento deslizamiento del dólar mayorista, lejos de la inflación y a riesgo de incubar atraso cambiario” (Ber)

“Frente a ello, la estabilidad cambiaria posiblemente podría requerir de mayores intervenciones, y hasta eventualmente nuevas regulaciones, aún ante la posibilidad de potenciar los riesgos a futuro”, agregó.

En ese contexto, consideró que “el poder de fuego acumulado en el año debería ser suficiente para continuar administrando el lento deslizamiento del dólar mayorista, lejos de la inflación y a riesgo de incubar atraso cambiario, y regulando a los dólares financieros, aún a pesar de los mayores esfuerzos requeridos”.

Y concluyó al afirmar que “las preocupaciones se van dirigiendo especialmente hacia el día después de los comicios donde deberán llegar claves definiciones políticas postergadas que marcarían el rumbo de la economía a futuro”.

En tanto, el operador financiero Christian Buteler consideró que el tipo de cambio oficial está bajo control, más por el nivel del cepo que por las reservas acumuladas. No obstante, remarcó que en el último mes, de acuerdo a los datos del Banco Central, la base monetaria creció un 11,5%. “Eso implica mayor presión sobre el tipo de cambio”.

“Poder de fuego hay, pero las presiones sobre el dólar son importantes. Creo que con un BCRA haciendo subir el dólar al 1% mensual y este nivel de cepo, me parece que va a tener que aceptar una mayor brecha en el segundo semestre. Tampoco creo que vaya a haber una suba del dólar fuera de control”, aseguró.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico y miembro fundador de la consultora Equilibra, destacó: “Está claro que el nivel de reservas netas es más robusto que el que había el año pasado. Pero todo va a depender la presión dolarizadora y cuán fuerte es antes de las elecciones. No obstante, el poder de fuego parece tenerlo el Central tanto en reservas netas como en títulos públicos”.

Por último, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad & Progreso opinó: “Claramente el Banco Central tiene el poder de fuego como para evitar la devaluación del dólar cepo antes de las elecciones. Y para poder a posteriori recuperar el atraso cambiario de estos últimos meses”.

