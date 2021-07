Tras el desarme de Precios Máximos, el Gobierno y empresas de consumo negocian los aumentos de los productos descongelados

Foto de archivo: REUTERS/Agustin Marcarian

El Gobierno y las empresas negocian en estas semanas cuál será el primer incremento de precios que tendrán los productos que quedaron fuera del control de la Secretaría de Comercio Interior con el desarme de Precios Máximos. Según estiman entre las compañías de consumo masivo, los aumentos autorizados por el Poder Ejecutivo no superarán el 4 por ciento para algunos de los artículos de primera necesidad.

En junio finalizó Precios Máximos, uno de los esquemas que implementó Comercio Interior en el marco de la pandemia para evitar que los valores de productos de primera necesidad aumenten durante los primeros días de crisis sanitaria. A diferencia de Precios Cuidados, fue un plan que no estuvo consensuado con las empresas del sector.

En términos prácticos, lo que hizo el esquema fue retrotraer precios al 6 de marzo de 2020 -antes del inicio de las medidas de aislamiento social- con la obligación de dejarlos congelados. Precios Máximos tuvo vigencia durante un año y tres meses y en ese lapso contó con algunos reajustes autorizados por el Poder Ejecutivo, aunque según las empresas en ningún caso compensó la inflación acumulada durante esos meses.

La finalización de Precios Máximos fue una de las puntas de lanza de la industria alimenticia en los últimos meses, con el presidente de Copal y ahora presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja a la cabeza. El programa tuvo algunos deslistamientos de productos que el Gobierno consideró que era innecesario mantener congelados porque no se trataba de artículos de primera necesidad, pero recién a principios de 2021 comenzó a rondar en la mesa de negociación entre los funcionarios y las empresas la posibilidad de desarmar el esquema.

A cambio de esa finalización, el Gobierno le pidió a las compañías de consumo masivo que ingresen en un programa nuevo de precios que sea complementario al ya decano Precios Cuidados -que tiene vigencia desde 2012- y que tiene presencia en los grandes supermercados. De esas conversaciones surgió Súper Cerca, que implicó un nuevo congelamiento -esta vez hasta fin de año- de 70 productos de la canasta básica.

Con el nacimiento de Súper Cerca -que recién en estos días comienza a mostrar una presencia preliminar en las góndolas de autoservicios y supermercados chinos- la resolución 100 de Comercio Interior que regulaba Precios Máximos quedó en desuso. Pero según explican ejecutivos de compañías del sector, “esto no significó que haya una liberación de esos precios”.

Una persona sin hogar pasa ante un supermercado en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

En algunas empresas de consumo masivo señalaron ante la consulta de Infobae que una vez terminado Precios Máximos, las negociaciones se retomaron para establecer qué sendero de descongelamiento tendrán los productos que formalmente ya no son alcanzados por ningún programa de control de precios. Según fuentes privadas, el consenso es que no habrá un momento específico para que todos los rubros avancen con remarcaciones al mismo tiempo, sino que será analizado sector por sector en mesas de coordinación.

Desde una alimenticia líder, actualmente en negociaciones con Comercio Interior, aseguraron que esperan poder implementar los primeros aumentos a fines de julio y que entienden que en ningún caso podrá ser superior al 4 por ciento. “No existen los precios libres para nuestro sector”, se quejaba un ejecutivo alimenticio.

“Cada empresa tendrá su conversación individual, no hay un acuerdo nivel industria de cuándo aumentar y cuánto no. Dependerá de cada producto y de cada costo. Sí hay una regla y es que las empresas tengan estas conversaciones de Comercio Interior para que no haya ajustes sin previa conversación con el Gobierno”, mencionó otra fuente del sector.

La semana pasada el Gobierno había extendido por tres meses la vigencia de Precios Cuidados. La nueva etapa, que se extenderá hasta octubre, tendrá un aumento promedio total en los precios del 5 por ciento. Esta renovación fue la primera luego del acuerdo firmado con asociaciones empresarias lácteas para ampliar los volúmenes de producción y abastecimiento y sumar 32 nuevos productos lácteos al programa.

Hoy en la reunión de gabinete económico los funcionarios analizaron la marcha de Precios Cuidados, y concluyeron que de acuerdo con estadísticas oficiales, los bienes incluidos en este programa representan más del 10% del total de las ventas de los supermercados adheridos. Según el Ejecutivo, la presencia en góndola que tienen los artículos incluidos en el programa creció en un 50% en lo que va del año.

Respecto al nivel de abastecimiento, el cumplimiento medido por los inspectores oficiales dio como resultado un porcentaje superior al 80%, mientras que la cifra de precios acordados registró un 99% de coincidencia con lo que determinó el programa en las 54 principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas del país.

