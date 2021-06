Todas las opciones de inversión para aprovechar el aguinaldo: desde acciones y plazo fijo, hasta Letras del Tesoro y criptomonedas

Foto de archivo: Un hombre observa una pantalla que muestra el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Argentina. Sep 26, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci

En junio y con la llegada del medio aguinaldo, los trabajadores rasalariados registrados -que suman poco más de 9,6 millones en el país según la estadística del Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social- perciben antes del 30 de junio un ingreso extra que implica el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por todo concepto dentro del primer semestre del año.

En medio de la pandemia de covid-19 y la recesión que atraviesa el país, muchas personas lo vuelcan al pago de deudas, ya sea de gastos con tarjetas de crédito, entidades financieras, familiares o impuestos y, otra parte de los beneficiarios, apuntan a invertir ese dinero para sacarle rédito y no perder contra la inflación , que en los últimos doce meses acumula un 48,8%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Invertir es destinar una suma de dinero, que puede ser una parte o la totalidad de los ahorros, a adquirir instrumentos que generen alguna renta, llamada interés, a cambio de un cierto riesgo

El sueldo anual complementario (SAC) es la doceava parte del total de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el respectivo año calendario y, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, se paga en dos cuotas. La primera vence el 30 de junio y la segunda cuota del SAC se deberá depositar el próximo 18 de diciembre de 2021.

Infobae hizo un relevamiento sobre las distintas inversiones que ofrece el mercado como plazos fijos tradicionales a tasa de interés, atados a la inflación, bonos públicos, acciones y títulos del Tesoro Nacional como así también criptomonedas.

Antes de constituir un plazo fijo es útil comparar la tasa de interés que ofrecen distintas entidades financieras para optar por la mejor (DPA)

Plazos fijos

Uno de los instrumentos más utilizados por los ahorristas son los depósitos a plazo fijo, que implica depositar en el banco un monto de dinero, durante un plazo de tiempo determinado, para generar intereses a su favor. Al finalizar el plazo, la entidad le devuelve el dinero invertido inicialmente, más un dinero extra en concepto de intereses; o se puede volver a reinvertir con o sin la renta generada.

Hay diferentes maneras de contratar un plazo fijo. Es posible hacerlo por ventanilla o por medios electrónicos (homebanking, aplicaciones móviles) en la entidad con la que se tiene cuenta, e incluso en un banco donde el inversor no es cliente.

La Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones online de $100.000 a 30 días es del 37% en la mayoría de los bancos, según el relevamiento del Banco Central

Antes de constituir un plazo fijo es útil comparar la tasa de interés que ofrecen distintas entidades financieras para optar por la mejor, así como chequear si es preferible hacerlo vía homebanking o por la banca de inversión, dado que los medios electrónicos suelen ofrecer mejores tasas de interés que en los casos presenciales. Asimismo, se sugiere controlar si, al vencimiento del plazo, la renovación es automática o no.

Si se decide hacer el plazo fijo en un banco donde no se es cliente hay que ingresar a la página web o banca móvil de la entidad elegida, buscar la opción de inversiones, colocar el CUIT/CUIL y CBU o alias de la cuenta en la que se debitarán los fondos e indicar el tipo, plazo y capital de la imposición, así como una dirección de correo electrónico, para recibir el comprobante de la operación. Al día del vencimiento, recibirá la transferencia del monto del capital colocado y los intereses ganados.

El Banco Central informa diariamente en su página de internet el valor del CER/UVA (EFE)

Cabe destacar que los bancos no pueden cobrar comisiones ni cargos, ni fijar topes en los montos, para hacer uso de esta modalidad de plazos fijos.

Existen diferentes tipos de depósitos a plazo fijo. Los más usuales son el Tradicional y el precancelable con cancelación anticipada.

Los plazos fijos constituidos bajo la primera modalidad no pueden ser cancelados hasta su fecha de vencimiento. Mientras que bajo la segunda, se permite obtener la rentabilidad de una inversión a 180 días, pudiendo disponer del dinero en el momento que se lo necesite, una vez que haya transcurrido el plazo mínimo de 30 días contados desde la fecha de imposición.

En caso de no cancelar anticipadamente, el inversor cobra el capital más los intereses acumulados a tasa de pizarra, como el plazo fijo tradicional por ventanilla. En cambio, si se utiliza la opción de disponer los fondos antes del vencimiento, se aplicará una tasa diferencial inferior a la originalmente pactada.

Actualmente la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones online de $100.000 a 30 días es del 37% en la mayoría de los bancos, según el relevamiento diario del Banco Central de la República Argentina.

Plazo Fijo en UVA

Las colocaciones de dinero por un tiempo determinado y ajustable por la tasa de inflación permite obtener un interés generado por una tasa fija y un componente variable, la UVA, que se ajusta según el índice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), el cual refleja la evolución de la inflación.

Por ejemplo, si un inversor constituye un plazo fijo ajustable, ese monto se convierte en UVAs equivalentes según la cotización de ese día. Al momento del vencimiento cobrará la tasa fija más la cantidad de UVAs multiplicadas por la cotización de ese momento. El Banco Central informa diariamente en su página de internet el valor del CER/UVA.

Cómo participar de una licitación de Bonos del Tesoro

El procedimiento para participar de una licitación primaria requiere abrir una cuenta comitente en un bróker o ALYC, que son personas jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) para intervenir en la liquidación y compensación de operaciones con valores negociables registrados en el marco de los mercados.

Es además el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos, a través de la negociación de los agentes habilitados, con el objetivo de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva.

El Ministerio de Economía tiene un calendario previsto con las distintas licitaciones de letras del Tesoro Nacional de las cuales pueden participar tanto individuos como empresas (EFE)

“En la actualidad, para abrir una cuenta comitente para invertir requiere de pocos pasos que se canalizan a través de las páginas web de estos intermediarios que cobran una comisión por operar los distintos valores como acciones de empresas y bonos, entre ellos nacionales y provinciales”, explicó a Infobae Diego Martínez Burzaco, Head of Strategy de Inviu.”

“Luego se debe hacer una transferencia en la cuenta bancaria del bróker y se manifiesta el pedido de participar en determinada licitación de Letras del Tesoro”, detalló.

Y completó: “Hay dos tramos, uno competitivo y otro no competitivo. Generalmente el inversor minorista elige el no competitivo e ingresa directamente a la tasa de corte de la Letra en cuestión. Una vez que se lleva a cabo la licitación, al día siguiente aparece la tenencia del inversor en la cuenta comitente y comienza la cotización secundaria. El inversor puede aguardar con la Letra hasta el vencimiento y llegado ese momento, se le acredita el cobro del interés y del capital en la cuenta. Luego le aparece el saldo en disponible y ya lo puede retirar o hacer cualquier otra inversión”.

El inversor minorista elige el no competitivo e ingresa directamente a la tasa de corte de la Letra en cuestión

El Ministerio de Economía tiene un calendario previsto con las distintas licitaciones de letras del Tesoro Nacional de las cuales pueden participar tanto individuos como empresas.

Para poder acceder a los detalles de cada licitación, se puede ingresar a la sección “licitaciones” de lla web del Ministerio de Economía y allí se puede dar cuenta de los instrumentos en los que se quiere invertir y los detalles de cada uno: tasas, plazos y requisitos.

Cómo invertir fuera del país

Los inversores un poco más avezados buscan tomar un poco más de riesgos y en muchos casos apuntan a invertir en el exterior. En ese caso, Ramiro Marra, CEO de Bull Market Brokers precisó: “El proceso más fácil para comprar acciones de empresas de Estados Unidos es a través de un bróker de Bolsa que tenga Cedears, que son títulos representativos de las principales empresas”.

Según contó el especialista a Infobae, “es muy fácil el proceso de apertura de cuenta y el monto para empezar es mucho más bajo que el que le piden a un estadounidense”.

Para comprar cedears se puede invertir tanto en pesos cómo en dólares y algunas de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York son Google, Coca Cola, Amazon o Netflix

En ese sentido, remarcó: “Para comprar bonos y Letras en Estados Unidos es necesario abrir una cuenta en un bróker que te de atención personalizada porque la operatoria no es por pantalla para este tipo de instrumentos, son a través de un asesor que te consigue el mejor precio buscando un vendedor”.

Para comprar cedears se puede invertir tanto en pesos cómo en dólares y algunas de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York son Google, Coca Cola, Amazon o Netflix.

IMAGEN DE ARCHIVO. La bandera de Estados Unidos se ve en un edificio en Wall Street, en el distrito financiero de Nueva York, EEUU. Noviembre 24, 2020. REUTERS/Brendan McDermid

Los cedears son certificados de depósito argentinos emitidos por un banco, los cuales representan acciones del mercado extranjero que pueden ser negociados en el mercado local argentino. “Si bien la cotización, como cualquier instrumento que cotiza en Bolsa, depende directamente de la libre interacción entre oferta y demanda, su precio está directamente relacionado a tres factores: la cotización de la acción en su mercado de origen, la cotización del dólar implícito Contado con Liquidación (CCL) y su ratio de conversión”, indicó Marra.

La cotización del cedear se compone de la cotización de la acción en el mercado de origen, el tipo de cambio (CCL) y la tasa de conversión

Para invertir en estos papeles de empresas extranjeras se debe pagar una comisión que promedia el 0,5% para la compra o venta, del monto que se opere.

Cómo invertir en Bitcoin

La impresionante disparada del precio del Bitcoin en el cierre de 2020 generó que nuevos potenciales inversores se acerquen a la inversión en criptomonedas, a pesar de los temores respecto a la posibilidad de un derrumbe del precio como el que se vio en 2017, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad que experimentó este año.

En la Argentina hay decenas de plataformas online que permiten invertir en Bitcoin y otras criptomonedas (Reuters)

En la Argentina, el propio desarrollo del blockchain a nivel global y los controles de cambio que reinan desde 2019 favorecieron la creación de un número importante de plataformas donde comprar, tanto con pesos como con dólares.

Los expertos aseguran que se trata de operaciones de acceso sin mayores conocimientos financieros y de un nivel de seguridad razonable, aunque no cuente con las garantías que ofrecen el Banco Central para los depósitos bancarios ni la Comisión Nacional de Valores (CNV) para las tenencias en el mercado regulado. Por eso, existen toda una serie de cuidados que los iniciados deberían tener.

En la Argentina hay decenas de plataformas online que permiten invertir en Bitcoin y otras criptomonedas. Sólo por mencionar algunas se puede hablar de Let’s bit, Decripto, Satoshi Tango, Bitso, AngenBTC, Ripio, Sesocio, Buenbit, Bitex, Paxful y Binance, sólo por nombrar algunas

Para invertir en pesos o dólares el inversor tiene que recurrir a los intermediarios reconocidos. La clave, entre distintos expertos, es entender que se trata de una inversión de alto riesgo. En la jerga financiera eso no es algo necesariamente malo, pero sí una advertencia respecto a que a cambio de la posibilidad de obtener ganancias importantes un inversor se expone a la posibilidad de sufrir pérdidas también relevantes.

En la Argentina hay decenas de plataformas online que permiten invertir en Bitcoin y otras criptomonedas. Sólo por mencionar algunas se puede hablar de Let’s bit, Decripto, Satoshi Tango, Bitso, AngenBTC, Ripio, Sesocio, Buenbit, Bitex, Paxful y Binance, sólo por nombrar algunas.

En Coinmonitor Argentina, una página que compara precios y comisiones, figuran otras. Y, en principio, no hay criterios taxativos para decidir cuál es la más segura o conveniente para cada inversor. Al no estar reguladas, la esencia de este mercado es esa, no hay otro criterio para seleccionar que investigar los comentarios de usuarios y el grado de satisfacción.

Al crear una cuenta hay que asociar una caja de ahorro, en pesos o dólares según se desee, y mediante transferencias electrónicas inmediatas transferir los fondos. Una vez acreditados, cada plataforma tiene su sistema de compra y, también, de atesoramiento de las tenencias.

A la hora de recomendar cuánto invertir, las sugerencias también se repiten. El 5% del total de los ahorros e inversiones de una persona es en general lo recomendable. Arriba del 10% directamente es tentar a la suerte.

