El oficialismo quiere limitar los intereses que cobran las empresas por la mora en el pago del gas, electricidad, tarjetas de crédito, celulares y otros servicios

Los proyectos ingresaron al Senado mientras se trataba el proyecto de reducción de tarifas de gas en zonas frías

El oficialismo impulsa en el Senado dos proyectos de Ley orientados a reducir los costos de la mora en servicios públicos, tarjetas de crédito, medicina prepaga, Internet y hasta colegios. La iniciativa busca recortar a poco más del 30% la tasa que pueden aplicar esas empresas a quienes acumulan saldos impagos , en lugar del nivel de en torno al 60% que cobran hoy, en un intento por aliviar la carga de las deudas en las familias aunque con costos financieros importantes para las empresas proveedoras.

Oscar Parrilli, senador nacional por el Frente de Todos, dijo que “hay dos proyectos que intentan poner un límite a las tasas de interés por mora que aplican las entidades prestadoras: por un lado, los servicios públicos como la energía eléctrica, el gas, el agua o internet; y por otro lado, todos aquellos servicios que se pagan por mes, que si bien no son públicos son muy utilizados por la sociedad en general, como las tarjetas de crédito, medicina prepaga, cuotas de seguros o colegios privados”.

“Lo que se busca establecer es que la tasa máxima de interés que se puede cobrar por mora es la tasa pasiva del Banco Nación para colocaciones a treinta días, que hoy está entre un treinta y un treinta y cinco por ciento”, explicó en declaraciones a Radio AM 750.

“Hoy están cobrando un cincuenta por ciento y además establecen un gasto financiero total, que termina llevando la tasa al sesenta o setenta por ciento, lo cual no solo es abusivo, sino muchas veces imposible de pagar”, agregó el legislador y ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ex titular de la Secretaría de Inteligencia durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

“Todos los servicios deben tener como primer fecha de vencimiento el día diez de cada mes”, agregó el legislador, según explicó porque porque la gran mayoría de los usuarios de dichos servicios perciben sus salarios entre el día cinco y diez de cada mes, lo que empuja a que las fechas de vencimiento más tempranas generen mayores niveles de mora y costos extra para las familias.

Los textos de los proyectos también buscan incidir, además, sobre las boletas. En ellos se indica que deben adecuarse las tarifas mensuales “a un promedio anual”. Son muchas las regiones en las cuales en épocas invernales (o a la inversa en las más calurosas) las temperaturas son muy bajas, lo que provoca indefectiblemente un incremento en el consumo de gas de los usuarios.

A efectos de paliar estos desequilibrios las empresas prestadoras, buscan establecer los proyectos de ley, deberán adecuar su facturación mensual para que las mismas sean similares durante todo el año sin perjuicio de las oscilaciones en el consumo y sin ningún tipo de recargo y/o interés.

La llegada de los proyectos del bloque kirchnerista al Congreso coincidió con el tratamiento en el Senado del proyecto de reducción de tarifas de gas en “zonas frías”, que ya tiene media sanción de Diputados y ayer obtuvo dictamen en la cámara alta.

El Frente de Todos apunta a que la iniciativa esté lista para ser discutida en la sesión del próximo miércoles 23 de junio.

Además se analizarán otros proyectos de ley, entre los que se encuentra uno presentado por los senadores de Juntos Por el Cambio: Silvia Giacoppo y Mario Fiad, en el que impulsan que, en el marco de la emergencia tarifaria, se extienda la denominada “zona fría” a su provincia, Jujuy.

La norma llegó al Senado con la media sanción que dio la Cámara de Diputados la semana pasada. Según señalaron desde el oficialismo, la iniciativa beneficiará a más de 3 millones de hogares.

El régimen de tarifas diferenciales de gas, que ya rige en la Patagonia (incluida La Pampa), en Malargüe (Mendoza) y en un sector de la Puna, otorga descuentos de entre el 30% y el 50% respecto al cuadro tarifario pleno dispuesto por ENARGAS.

