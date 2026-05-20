Sopla viento de frente desde EEUU y complica a la Argentina: vuelve a subir el riesgo país y caen fuerte las acciones

El incremento de la tasa de interés de los bonos a 10 años del Tesoro de EE.UU. complicó a los activos argentinos. (REUTERS/Brendan McDermid)

El aumento de la tasa de interés en Estados Unidos le está pasando factura a los activos argentinos. Los bonos ayer volvieron a caer y el riesgo país rebotó hasta rozar 550 puntos básicos. Esta debilidad arrastró a las acciones argentinas, en especial los bancos, que sufrieron caídas de entre 5% y 6 por ciento.

El dato del día para los mercados fue el nuevo empinamiento de la tasa de los bonos a 10 años del Tesoro americano, que llegó a 4,66% anual. El fuerte aumento de la inflación provocada por el aumento del combustible provocó que los inversores salieran a vender masivamente bonos, elevando los rendimientos.

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El impacto se hizo sentir sobre todos los activos financieros. Con tasas más altas en Estados Unidos, otras inversiones se vuelven mejor atractivas. Incluso el Bitcoin sufrió una caída significativa, pasando de más de USD 80.000 la semana pasada a poco menos de 77.000 dólares. También el oro sufrió una caída relevante y la onza está por debajo de los USD 4.500, lejos del pico de USD 5.500 que alcanzó a principios de año.

Era esperable que la suba de la tasa de diez años en Estados Unidos, que es la principal referencia para el mercado, impacte negativamente sobre los activos de riesgo, incluyendo a la Argentina. Siendo un país más volátil, se anticipaba el impacto negativo sobre los títulos argentinos.

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“La plaza argentina no pudo sostener el rebote y sufrió un duro castigo: los ADR bancarios se tiñeron de rojo y el riesgo país volvió a escalar, condicionado por un frente internacional adverso y la confirmación de que el cepo cambiario corporativo se mantendrá sin cambios en el corto plazo”, indicaron en un informe de Invertir Online (IOL).

La caída promedio de los bonos argentinos fue de 0,5 por ciento. Si bien no resultó significativa, fue suficiente para que el riesgo país tuviera un nuevo incremento hasta la zona de 547 puntos básicos.

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Los más afectados fueron las acciones bancarias que cotizan en Wall Street. Galicia, Macro y Supervielle sufrieron fuertes caídas de entre 5% y 6%. El lunes habían trepado arriba del 3%, contagiados por la compra de USD 150 millones de acciones de YPF que realizó el reconocido inversor Stanley Druckenmiller. Sin embargo, estos papeles no pudieron afirmarse en medio de un contexto internacional más complejo.

Esta situación más adversa no afectó a la dinámica del mercado cambiario. El Banco Central compró ayer otros USD 144 millones y las reservas brutas terminaron en 46.190 millones de dólares.

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La expectativa es que la liquidación de la cosecha gruesa se acelere desde ahora hasta fines de junio o principios de junio. Según destacaban desde PPI, hasta ahora las cerealeras solo habrían solicitado permisos de exportación equivalente a menos del 25% de la cosecha. “Esto significa que aún quedan por ingresar cerca de USD 35.000 millones”, indicaron los analistas.

La compra de dólares y la acumulación de reservas por ahora no ha generado mayor impacto en el riesgo país, que muestra fuerte resistencia a perforar la zona de los 500 puntos básicos.

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El nuevo incremento del indicador elaborado por JP Morgan tampoco sería un problema para que el Tesoro continúe financiándose en el mercado local, a través de la emisión de Bonares 2027 y 2028. De esta forma acumula divisas para hacer frente al pago de vencimientos de julio, cuando vencen 4.300 millones de dólares.

La posibilidad de salir a buscar financiamiento internacional por ahora luce lejana ante la suba de tasas que sufrieron los bonos argentinos. Esto es algo que empieza a preocupar a los inversores, sobre todo por los fuertes vencimientos que debe enfrentar el Gobierno en 2027, en pleno período preelectoral.

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