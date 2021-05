Funes de Rioja, nuevo presidente de la UIA, advirtió: “Si congelan los precios y aumentan los costos, las pymes van a la quiebra”

El vicepresidente de la UIA y titular de Copal Daniel Funes de Rioja dijo que negocian con el Gobierno una canasta básica de productos con precios fijos.

El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y nuevo titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja volvió a pronunciarse contra los controles de precios que exijan congelamiento de productos: “Si congelan los precios y aumentan los costos, las pymes van a la quiebra”, advirtió.

El empresario recordó que “el 20 de marzo del año pasado se congelaron los precios de los alimentos procesados. Durante todo el año la industria solo pudo aumentar del 4 al 10,8 por ciento según las autorizaciones (del Gobierno)”, rememoró. “Si uno mira la inflación de abril de 2020 a abril 2021, los alimentos estuvieron a la par de la inflación general. Como hemos dicho, somos la consecuencia no la causa de la inflación”, dijo Funes de Rioja en diálogo con el programa La Mañana de CNN, por CNN Radio, conducido por María Laura Santilán.

“Estamos en contra de Precios Máximos porque si me aumentan los costos las pymes van a la quiebra y eso no es bueno para el consumidor”. (Funes de Rioja)

“Hay distintas realidades. Ojalá no hubiera inflación, no queremos que afecte al consumo. Estamos produciendo al 60% de la capacidad instalada”, apuntó el ejecutivo. Por otro lado, consideró que otro factor que impacta en los precios son los impuestos: “Un alimento procesado tiene 38% de impuestos entre Nación y provincias. Propusimos que a los sectores de menores recursos bancarizados se les devuelva el IVA a su cuenta, para que no desaparezca en el camino”, mencionó.

Y, en ese sentido, Funes de Rioja, recordó que en un primer momento la industria alimenticia se comprometió a “contribuir con 300 productos, luego pasamos a 600 para el plan Precios Cuidados y ahora estamos discutiendo una canasta básica que dure unos meses, aún con índices que no son fáciles de manejar. Pero estamos en contra de Precios Máximos porque si me aumentan los costos las pymes van a la quiebra y eso no es bueno para el consumidor”, advirtió.

El Gobierno y empresarios de alimentación negocian una nueva canasta básica con precios congelados. REUTERS/Agustin Marcarian

“Tanto desde Copal como UIA nos caracteriza una vocación de diálogo. ¿Por qué tenemos tantos pobres? Porque no tenemos empresas ni trabajo. El sector privado es quien puede sacar a los países de la crisis Covid, no hablo de otras crisis de la historai argentina. Hay que buscar del lado del Estado incentivos. El problema se va a resolver cuando se estabilice la inflación y cuando la gente acceda al empleo registrado privado, eso lo convierte en un ciudadano y no en un habitante marginal”, consideró Funes de Rioja.

Por otra parte, el empresario dijo que en la UIA “apostamos a la estabilidad ecónomica y a la no inflación” y dijo coincidir con “la multicausalidad de la inflación que explica el ministro (Martín) Guzmán”. “Primero se necesita estabilidad, segundo identificar causas y dar incentivos y tercero conseguir una concertación, es decir políticas de Estado, de largo aliento, no de tres meses”, propuso Funes de Rioja.

“El problema se va a resolver cuando se estabilice la inflación y cuando la gente acceda al empleo registrado privado, eso lo convierte en un ciudadano y no en un habitante marginal” (Funes de Rioja)

“El Covid genera incertidumbre, pero además la economía tiene otros factores de incertidumbre. Muchos empresarios que nacieron en el país, que fue pyme, que creció legítimamente, cuanto más inestables sean las reglas, pueden aparecer prácticas especulatorias de las que estamos en contra”, aseguró el empresario.

“Hay que generar clima de negocios, hay que ir poniendo los faros del futuro, algo que conjugue el rol de la iniciativa privada. En segundo lugar, un programa para el crecimiento de la inversión sostenible, no que sea un rebote para que eso aliente más inversiones, que van desde el microemprendedor hasta arriba, esto es en todos los sectores. Los países más allá de que cambien los gobiernos, no cambian sus fundamentos y sus grandes líneas. Los proyectos de país son compartidos. Cuando uno tiene eso, eso cambia la expectativa”, concluyó el ejecutivo.

