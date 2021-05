Crece la tensión entre el campo y el Gobierno: en medio del paro, la Mesa de Enlace aseguró que no los llamaron para ninguna negociación

Se profundiza la protesta de la Mesa de Enlace en rechazo al cierre de las exportaciones de carne vacuna por 30 días. (Gustavo Gavotti)

A una semana de la decisión del Gobierno de cerrar por 30 días las exportaciones de carne vacuna, ayer se reunió la dirigencia de campo que integra la Mesa de Enlace. Luego del encuentro, los ruralisas manifestaron que hasta el momento hay un alto acatamiento al cese de comercialización de hacienda en rechazo a la medida oficial y que se extenderá, en principio, hasta las 24hs de este viernes. También aclararon que no están hablando con las autoridades ni son parte aún de ninguna negociación.

Se trata de una protesta que, según reconocieron los dirigentes, es difícil de organizar teniendo en cuenta el contexto de la Argentina atravesada por la pandemia. Con todo, primó la idea enviar a los funcionarios un contundente mensaje sobre el perjuicio que sufrirá el país por implementar un freno a la comercialización al mundo de un producto tan reconocido, especialmente por su calidad, como la carne vacuna local.

Continúa siendo contundente el pedido de la cadena de ganados y carnes, a lo que se suma una importante cantidades de sectores vinculados de manera directa e indirecta, para que el Gobierno deje sin efecto el cepo a las exportaciones de carne vacuna

A partir de la restricciones anunciadas por el Gobierno, los dirigentes no promovieron la realización de asambleas y movilizaciones. La Asociación Argentina de Productores Autoconvocados también decidió suspender, sólo mientras duren estas medidas, todo tipo de asambleas y reuniones programadas para los próximos días, a la vez cuestionaron al Ejecutivo nacional por el cierre de exportaciones de carnes, el avance sobre la Justicia y la manera en que se está administrando la pandemia.

La imagen del rechazo del alto acatamiento de la medida de fuerza fue el pasado viernes los corrales vacíos del Mercado de Hacienda de Liniers, a lo que sumó la suspensión de todos los remates físicos y virtuales que estaban programados. Mientras tanto, continúa siendo contundente el pedido de la cadena de ganados y carnes, a lo que se suma una importante cantidades de sectores vinculados de manera directa e indirecta, para que el Gobierno deje sin efecto el cepo a las exportaciones de carne vacuna.

El viernes pasado la imagen del Mercado de Liniers con los corrales vacíos. Alto acatamiento a la medida de fuerza.

En el encuentro, que se realizó de manera virtual, según pudo saber este medio los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias analizaron la posibilidad de sumar un freno a la comercialización de otras producciones, como granos, pero hasta el momento no todas las entidades terminaron de realizar las consultas con sus bases, para tomar una decisión que saldrá por consenso y unanimidad.

También hay pedidos de sectores porcinos y economías regionales para participar de la protesta. Algo que demuestra el enorme malestar que hay en el interior productivo por la imposibilidad de exportar y por las últimas medidas que ha implementado la administración de Alberto Fernández, las cuales, según los productores, no promueven la inversión y el aumento de la producción.

Matías Kulfas (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

Además, fuentes cercanas a los dirigentes negaron rotundamente que la Mesa de Enlace forme parte de negociaciones con el Gobierno y reiteraron que no aceptarán ningún acuerdo que signifique un menor precio al productor. Todo esto en relación a las reuniones que mantuvo la industria frigorífica exportadora con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para volcar más carne al mercado interno a precios accesibles, en el marco del acuerdo de precios que se extendió hasta el 31 de diciembre de presente año.

Repercusiones

Al respecto, en las últimas horas el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, señaló que “la propuesta oficial se podría transformar en una pérdida importante en lo económico para el productor. Nuestro objetivo es que se restablezcan las exportaciones y no avalaremos acuerdos de precios que terminen perjudicando a los productores, que fue lo que sucedió en los últimos años, donde los ajustes de precios siempre los terminó pagando el productor”.

“Nuestro objetivo es que se restablezcan las exportaciones y no avalaremos acuerdos de precios que terminen perjudicando a los productores” (Chemes)

La máxima autoridad de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, manifestó en declaraciones a CNN Campo: “No estamos inmersos en ninguna negociación. Y no corresponde además, porque no se puede negociar sobre algo que está mal desde el origen y que no tiene solución salvo que se levante la restricción para exportar. Las Mesas que están dialogando con los funcionarios no estamos representados y las mismas son utilizadas por el Gobierno como un modo de ruptura y los que se sientan ahí no buscan el consenso. Es por eso que no avalamos dichas negociaciones”.

La Mesa de las Carnes, mediante su coordinador Dardo Chiesa, recordó que toda la cadena está comprometida y trabajando para revertir lo antes posible el actual contexto que se generó a partir del cierre de las exportaciones de carne vacuna. “La tarea la estamos haciendo para que se levante la restricción sin vulnerar los intereses de ningún eslabón de a cadena”, afirmó el dirigente.

SEGUIR LEYENDO: