Desde que comenzó la pandemia, cerraron 1 de cada 5 pizzerías porteñas

Según Appyce, con aforo reducidos y protocolos “ha quedado demostrado que la gastronomía no es un foco de contagio” (Maximiliano Luna)

Tras las últimas restricciones fijadas por el Gobierno para paliar la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, entre las que figura que los comercios no esenciales deben atender solo bajo la modalidad delivery o “take away”, desde la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Appyce) manifestaron un fuerte rechazo al nuevo confinamiento y alertaron por la crítica situación que atraviesa el sector.

La asociación que integra los empresarios del rubro afirmó en un comunicado que “existen razones sanitarias, jurídicas y económicas que llevan a impugnar toda normativa que impida trabajar libremente al sector”, al tiempo que alertaron por el cierre del 20% de las pizzerías y casas de empanadas en la Ciudad de Buenos Aires desde que inició la pandemia.

Las ayudas recibidas siguen siendo insuficientes para empresas en crisis. Esta nueva restricción horaria y de circulación afecta directamente al sector ya que el 70% de la facturación de una pizzería corresponde al horario nocturno y fines de semana

“Seguiremos extendiendo los planteos contra toda nueva decisión, sin que ello implique desconocer la gravedad en la propagación del virus COVID-19. Sostuvimos y seguimos manteniendo que –más allá de los datos sanitarios–, las medidas no resultan aceptables en tanto no se propongan acciones eficientes para el sostenimiento de la actividad económica gravemente afectada, como nuestra industria”, remarcaron.

Y agregaron que el programa Repro 2 que lanzó el Gobierno para asistir a las empresas a pagar parte de los salarios de los trabajadores “no resulta una solución de fácil acceso, otorgamiento, ni tampoco los montos asignados un alivio para el sostenimiento de los empleados de nuestro sector”.

Desde APPYCE advirtieron que sin la ayuda del estado, tanto nacional como del gobierno de la Ciudad, en forma urgente frente a esta crisis, quedarán muchas familias sin trabajo” (Maximiliano Luna)

En ese sentido, manifestaron que las últimas restricciones, vigentes hasta el 31 de mayo inclusive, profundizarán el endeudamiento del sector, que oportunamente se vio obligado a invertir en infraestructura para poder cumplir los protocolos sanitarios.

“Las ayudas recibidas siguen siendo insuficientes para empresas en crisis. Esta nueva restricción horaria y de circulación afecta directamente al sector ya que el 70% de la facturación de una pizzería corresponde al horario nocturno y fines de semana”, aseguraron.

“Sostuvimos y seguimos manteniendo que –más allá de los datos sanitarios–, las medidas no resultan aceptables en tanto no se propongan acciones eficientes para el sostenimiento de la actividad económica gravemente afectada, como nuestra industria” (Appyce)

Según Appyce, con aforo reducidos y protocolos “ha quedado demostrado que la gastronomía no es un foco de contagio”.

En ese marco, afirmaron que hasta el momento contabilizamos el cierre definitivo de aproximadamente un 20% de pizzerías y casas de empanadas en la Ciudad de Buenos Aires.

“Las pérdidas de las fuentes laborales lejos están de reinsertarse nuevamente en el mercado laboral”, alertaron.

Y añadieron que a pesar del dinámico diálogo con las autoridades, las decisiones adoptadas y los paliativos otorgados no resultan adecuados.

“Hoy estamos facturando el 15% respecto a los periodos anteriores a la pandemia” (Los Inmortales)

“Luego de 70 años en la avenida más famosa de Buenos Aires, Los Inmortales de la Avenida Corrientes afronta la crisis más inviable que nos haya tocado vivir. Hoy estamos facturando el 15% respecto a los periodos anteriores a la pandemia. No nos asignaron la ayuda económica prometida (Repro II), sumado a la deuda impagable acumulada en el 2020, y ya ni siquiera contamos con el dinero suficiente para el pago completo de los sueldos a nuestros empleados, quienes han sido parte de nuestra familia hace más de 30 años”, dijeron los responsables de la pizzería Los Inmortales.

Y advirtieron que sin la ayuda del estado, tanto nacional como del gobierno de la ciudad en forma urgente frente a esta crisis quedarán muchas familias sin trabajo”.

Por último, Héctor Yepes, titular de un local de empanadas norteñas en Palermo, afirmó: “Estoy muy complicado, me encuentro con la necesidad de cerrar mi negocio, que ya cumplió 58 años, fuimos una marca destacada en varios eventos, fechas conmemorativas. Hoy me encuentro en esta tremenda situación. Es imposible renegociar el alquiler de mi local, los montos que nos solicitan son inaccesibles. Todo se suma, sin ayuda del Estado, estamos sin miras a poder subsistir”.

SEGUIR LEYENDO: