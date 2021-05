Cuatro claves detrás del derrumbe de Bitcoin y otras criptomonedas: qué va a pasar en los próximos meses

Las criptomonedas atravesaron el miércoles su rueda de mayor caída. (Reuters)

Tesla suspendió el uso del Bitcoin para comprar sus vehículos debido a preocupaciones climáticas y desató una ola de ventas de criptomonedas, que ajustaron en cuestión de horas un 10% en promedio.

El Bitcoin, la moneda digital más importante del mundo, llegó a caer en la noche del miércoles hasta 18%, desde unos USD 58.000 hasta cotizar en torno a los USD 47.000, después de que el jefe de Tesla, Elon Musk, denunció la “loca” cantidad de energía utilizada para producir Bitcoin, en un repentino rechazo de la divisa virtual como medio de pago por preocupaciones ambientales.

La toma de ganancias en las criptomonedas se desató después de que Elon Musk comunicara que Tesla suspenderá su uso como medio de pago

Los analistas financieros advierten una corrección de precio y una depuración de corto plazo, en un mercado que tuvo un crecimiento explosivo. También identifican cuatro claves detrás de la reciente baja y que podrían anticipar el comportamiento futuro de las cotizaciones.

1) Efecto colateral del ajuste bursátil.

Previo al tuit de Musk, los indicadores de Wall Street cedieron con fuerza el miércoles por tercera rueda seguida. La Oficina de Estadísticas Laborales de los EEUU anunció que la inflación interanual en abril fue de 4,2% -la más alta desde septiembre 2008- y disparó las expectativas de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que hundió la cotización de todos los activos financieros.

El mensaje de Elon Musk en su cuenta de Twitter.

Para Gustavo Neffa, director de Research for Traders, detrás de la baja de precio de las monedas virtuales “está la caída en los mercados de las empresas de crecimiento, el Nasdaq que, obviamente, hacían presagiar este tipo de movimiento. El golpe de gracia vino por la noticia de Elon Musk, que no aceptará el Bitcoin como medio de pago de sus autos, porque no es eficiente desde el punto de vista ecológico. Esto es un golpe puntual”.

El analista técnico de mercados Ruben Ullúa explicó que “este movimiento alcista de las criptomonedas está ligado a directamente a la expansión monetaria que hubo a nivel mundial con la pandemia y que indudablemente ante un escenario de debilidad del dólar ha ido a buscar rendimientos y las criptomonedas se han tornado claramente una alternativa de inversión”.

2) Saturación del mercado.

Ben Onatibia, jefe de mercados de Vanda Research, señaló esta semana en una nota de mercado que “el ascenso meteórico de las criptodivisas tiene un olor a déjá vu. Cuando el rally comenzó a agotarse en noviembre de 2017, los inversores rotaron hacia altcoins menos conocidas como el XRP de Ripple y el propio Ethereum, que rápidamente se convirtieron en nombres familiares también. En los meses siguientes, las criptomonedas se derrumbaron a medida que los inversores minoristas se apresuraron a salir”.

El mercado de criptos en general no se va a derrumbar; sí va a tomar ganancias y sí puede estar un tiempo más lateralizando (Gustavo Neffa)

Ruben Ullúa indicó a Infobae que “la confianza se ha ido incrementando a un punto exagerado y eso provoca generalmente un nivel de saturación que -en mi punto de vista- debe ser recortado. Lo que está pasando es algo temporal, pero no creo que estemos en el mismo grado de corrección que sucedió en 2017 y 2018. En definitiva puede ser algo menor. El mercado necesita encontrar un nivel de precios de equilibrio ante tanta euforia que se ha provocado”.

“Creo que es un descanso temporal, necesario, para que limpie todo el optimismo que se ha provocado desde marzo del año pasado y que luego el mercado va a retomar la tendencia. Más allá del movimiento violento, el mercado necesita un tiempo en la corrección para juntar fuerza y retomar el camino alcista que para mí va a volver al máximo histórico nuevamente”, agregó Ullúa.

El ascenso meteórico de las criptodivisas tiene un olor a déjá vu de lo que ocurrió en 2017 (Ben Onatibia)

Gustavo Neffa observó que “el Bitcoin había quedado relegado en los últimos meses por el avance de las altocoins, es decir el Ethereum como caballito de batalla -la segunda en importancia- y otras que habían avanzado mucho más de lo que lo había hecho el Bitocoin, habiéndose quedado en esa zona de USD 55.000-60.000 le dio un espacio a que avanzaran las demás”.

3) Búsqueda de un precio de equilibrio.

“Es un mercado volátil, que con este tipo de noticias como la de Musk puede dar un ajuste importante, pero hoy el Bitcoin vuelve a la zona de USD 50.000. Anoche estuvo bastante feo y puede volver debajo de USD 50.000 tranquilamente. Los USD 63.000 son un techo de corto plazo y por un tiempo puede estar operando debajo de esa zona”, dijo a Infobae Gustavo Neffa.

“Hoy salen muchas empresas en defensa, al decir que están minando con producción de energía renovable, como el caso de Bitfarms, y el apoyo de nada menos que BlackRock, que maneja USD 9 billones de activos y que dice que el Bitcoin es cosa seria y, con otras palabras, que va a seguir en el marco de las inversiones a largo plazo, lo cual es también mi opinión”, acotó el director de Research for Traders.

La fase correctiva ya está en desarrollo: bajó 30% desde los máximos y puede extenderse (Ruben Ullúa)

Ruben Ullúa consideró que “ese precio de equilibrio va a estar más en los USD 45.000 para el Bitcoin, en un rango entre los 40.000 y los 50.000 dólares. Me gusta más pensar en un piso de USD 40.000 para recién luego el mercado estará retomando tendencia y buscar un nuevo máximo histórico, porque yo creo que la tendencia de fondo para el dólar sigue siendo a la baja y el mundo va a seguir viendo a las cripto como una alternativa de refugio ante una devaluación del tipo de cambio en EEUU. El escenario inflacionario también ayuda a que eso pueda ocurrir en el futuro”.

4) Depuración dentro del mundo cripto.

La capitalización de mercado del Bitcoin llegó a representar el 72% del valor de la suma de todas las criptomonedas a principios de 2021, pero su dominio del mercado cayó en forma sostenida desde entonces y hoy representa sólo el 45%, luego de que el precio del resto de las criptomonedas creciera muy fuertemente en estos meses, según datos del portal Coinmarketcap.

Neffa puntualizó que “el mercado de criptos en general no se va a derrumbar; sí va a tomar ganancias y sí puede estar un tiempo más lateralizando hasta que retome. Hoy tenemos la caída de Ethereum, que hace rato que no se veía, porque hasta anoche seguía por arriba de los USD 4.000. Y muchas otras más van a tomar su ganancia, con lo cual veo un desinfle de aquellas altcoin que habían subido mucho en el corto plazo, pero eso no cambia -al menos para mí- el escenario de mediano y largo plazo, que es un lugar en el que hay que estar”.

Bitcoin es una revolución, va a cambiar la industria financiera tradicional y tiene un gran potencial para convertirse en un estándar monetario global (Guillermo Torrealba)

“Estamos en un proceso de corrección temporal -aportó Ullúa-. El desarrollo alcista que tuvieron las cripto en el último año acompañando un crecimiento exponencial del Bitcoin y después se fueron sumando de a una, no solo las más referenciales, sino a resurgir un montón de criptos nuevas que se subieron a la ola”.

En una reciente presentación en Santiago de Chile, el CEO y cofundador de la plataforma de criptomonedas Buda.com, Guillermo Torrealba, manifestó que el Bitcoin aspira a transformarse en el “internet del dinero, es decir, en un nuevo estándar” monetario global. “Hoy vemos mucha madurez en el mercado Bitcoin, donde empresas están invirtiendo parte de su caja en esta criptomoneda, así como también las decisiones de plataformas como Paypal de permitir el uso de las criptomonedas como medio de pago fijo, al igual que VISA y Mastercard. Es decir, estamos hablando de que la industria financiera tradicional se está involucrando de lleno con las criptomonedas”.

“Bitcoin es una revolución que en futuro será considerada como una de las invenciones más importantes de la era moderna. Sin duda, esto va a cambiar todo lo que conocemos de la industria financiera tradicional, donde también tiene un gran potencial para convertirse en un estándar monetario global”, confió Torrealba, en un encuentro organizado por Diario Financiero.

