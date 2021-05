Ascenso y caída del Dogecoin: 5 cosas para entender lo que pasa con la cripto “meme”

El Dogecoin es la criptomoneda de moda. (Reuters)

Dogecoin perdió más de un tercio de su precio el domingo, después de que el jefe de Tesla y partidario de las criptomonedas, Elon Musk, lo calificó como un “engaño” durante su aparición como anfitrión invitado en el popular programa “Saturday Night Live” de la televisión estadounidense.

Dogecoin se cotizó hasta un piso reciente de los 0,42 dólares en la plataforma de cifrado Binance, un 36% menos que los niveles de alrededor de 0,65 dólares antes del programa. El multimillonario presidente ejecutivo de Tesla Inc presentó el programa de SNL a las 23:30 del sábado.

Cinco motivos detrás de derrape del “Doge”

1) La influencia disruptiva de Musk. Hay que recordar que el poco convencional CEO ha publicado numerosos comentarios sobre las criptomonedas en Twitter y ha criticado el efectivo regular por tener tasas de interés reales negativas. “Sólo un tonto no buscaría en otra parte”, dijo en febrero.

En 2021 la criptodivisa tuvo un ascenso meteórico de nada menos que un 13.700%, pues pasó de valer menos de cinco centavos de dólar a los 65. Musk y otras celebridades como el propietario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, fueron promotores -deliberadamente o a tono de broma- del salto en la cotización a través de los medios y las redes sociales.

Elon Musk, en Saturday Night Live.

2) Efecto “boomerang”. Las palabras de Musk en un show masivo, cuando calificó de una suerte de engaño al Dogecoin, provocaron una reacción directamente inversa a la euforia precedente. Los entusiastas de las criptomonedas habían estado ansiosos durante días por ver qué diría el multimillonario sudafricano, después de que sus tuit de este año convirtieran la moneda digital, una vez oscura y que comenzó como una broma de las redes sociales, en el sueño de un especulador.

Cuando se le preguntó “qué es Dogecoin”, Musk respondió: “Es el futuro de la moneda. Es un vehículo financiero imparable que se apoderará del mundo”. Pero cuando el miembro del elenco del programa Michael Che respondió: “Entonces, ¿es un timo?”, Musk respondió: “Sí, es un timo”, y se rió. Su aparición en el icónico programa nocturno vuelve a poner a Musk en el centro de atención justo cuando las acciones de Tesla están perdiendo fuerza tras el fenomenal repunte del año pasado.

El Dogecoin, que comenzó como una broma de las redes sociales, se volvió en semanas en el sueño de los especuladores

3) Dudas de los analistas. Una vez que el Bitcoin alcanzó los USD 60.000, con un alza de 100 por ciento en solo cuatro meses de 2021, empezó a laterilzar. Y muchos inexpertos inversores que empezaron a interesarse en ganancias rápidas en las criptomonedas vieron en el Dogecoin una oportunidad que aceleró la suba de su precio sin ningún fundamento sólido.

Por eso, los puristas criptográficos temen que sea una distracción de su gran proyecto de implementar la tecnología blockchain para revolucionar las finanzas modernas en todo aspecto, desde desplazar a las monedas descentralizadas hasta la producción de arte “tokenizado”.

“No hay nada más allá de este activo especulativo, no hay desarrolladores en él y no hemos visto ‘dinero inteligente’ o inversionistas institucionales asignando”, comentó a Bloomberg Kevin Kang, fundador de BKCoin Capital.

La imagen del perro Doge se hizo viral en 2014 y es muy popular en las redes sociales.

4) Grandes diferencias entre el Bitcoin y el Dogecoin. Mientras que para un inversor desinformado ambas criptomonedas pueden parecer un exceso novedoso, los analistas de los token saben que tienen distinciones fundamentales entre el Bitcoin y el Dogecoin.

Mientras que Bitcoin fue el pionero en la tecnología de contabilidad distribuida, Dogecoin no fue más que un emergente de esa tendencia. También hay poca actividad de codificación en este último, un signo de estancamiento para los críticos. A diferencia de Bitcoin, la oferta no es finita y todavía hay relativamente pocas transacciones de Dogecoin, un síntoma de su naturaleza esencialmente especulativa.

Solo cien cuentas concentran dos terceras partes de la oferta de Doge, lo que deja librada a la criptodivisa a maniobras especulativas de las “ballenas”

5) Mucha concentración. Un centenar de cuentas tiene el 67% de la oferta de Dogecoin, hoy la cuarta criptomoneda por valuación de mercado, unos 65.000 millones de dólares. Y una sola billetera digital posee actualmente el 28% de toda la oferta de criptomoneda. Los analistas de Coin Metrics creen que la concentración del capital en DOGE es realmente alta, si se toma en cuenta que al menos 2,7 millones de direcciones poseen al menos una moneda.

También señalan que es probable que muchos propietarios del criptoactivo mantengan sus propiedades en exchanges y corredores centralizados. Esto explicaría por qué hay tan pocas direcciones que contienen gran porcentaje de su capitalización de mercado pero, en definitiva, aseguran que la oferta de Dogecoin está concentrada en los grandes propietarios, lo que en la jerga se llama “ballenas”, que podrían verse tentados en algún tipo de manipulación de precios, especulación que le quitó consistencia a la reciente escalada que sacudió al mercado “cripto”.





