Boom Dogecoin: ya tiene un valor de mercado total de USD 80.000 millones y empieza a irritar a los puristas del blockchain

Dogecoin se usa principalmente para pagar propinas a través de internet.

El frenesí de Dogecoin está llegando a un punto álgido, a pocas horas del debut de Elon Musk como anfitrión del célebre programa televisivo Saturday Night Live, pues se especula con que el magnate de Tesla hablará ante una audiencia masiva su amada moneda cripto.

El Dogecoin es la apuesta inversora del momento, con un ascenso meteórico que elevó el valor de la ficha a 60 centavos de dólar, que se traduce en un valor de mercado de USD 80.000 millones.

En contraste, el valor de Coinbase Global, el mayor plataforma de intercambio de activos digitales de EEUU, cayó a un mínimo histórico el jueves en parte porque no ofrece suficientes monedas especulativas como Dogecoin. Y Robinhood, una aplicación comercial que ofrece el token, recuperó el primer lugar en la App Store de Apple en EEUU.

Si bien su ascenso meteórico de Dogecoin no hace más que seguir la estela del Bitcoin, los puristas criptográficos temen que sea una distracción de su gran proyecto de implementar la tecnología blockchain para revolucionar las finanzas modernas en todo aspecto, desde desplazar a las monedas descentralizadas hasta la producción de arte “tokenizado”.

Elon Musk, cofundador y director ejecutivo de Tesla, es un gran promotor del Dogecoin. (EFE)

Para aquellos que intentan atraer grandes cantidades de dinero a la industria financiera con controles de riesgo de la vieja escuela, la “memecoin” no ayuda a las instituciones a tomarse las criptomonedas en serio mientras es demasiado arriesgado para las carteras.

En BKCoin Capital, un fondo cuantitativo de USD 60 millones, el director fundador Kevin Kang dijo a Bloomberg que el Dogecoin está fuera de los límites.

“Este bien podría ser un evento de ‘venta de noticias’ donde los grandes accionistas venden antes de su aparición en Saturday Night Live, para dejar a los inversores minoristas con las pérdidas”, escribió Kang en un correo electrónico, en referencia a la aparición pública de Musk en la televisión. “No hay nada más allá de este activo especulativo, no hay desarrolladores en él y no hemos visto ‘dinero inteligente’ o inversionistas institucionales asignando”, agregó.

Creado como una broma con la raza de perro Shiba Inu como logotipo, el token inspirado en memes parece más divertido y atractivo que Bitcoin para los inversores nóveles

Bitwise Asset Management no incluyó el token en un fondo de índice de USD 1.100 millones que captura la evolución de las diez criptomonedas más grandes, aunque ahora el Dogecoin escaló varias posiciones y es la cuarta emisión digital del mundo en cuanto valor de mercado.

Antes de que Gemini, una empresa de cifrado fundada por los gemelos Winklevoss, anunciara el martes que respaldaría la moneda, ninguno de los custodios de Bitwise tocaría el token. Eso significaba que la firma no podía garantizar que sus tenencias eran seguras para sus clientes más conservadores.

“Existe la preocupación de que su espectacular aumento sugiera que el mercado está de alguna manera sobrecalentado”, dijo a Bloomberg Matt Hougan, un experto en fondos cotizados que ahora es el director de inversiones de Bitwise. “En la medida en que una cuarta parte de la comunidad de Internet quiera que Dogecoin exista y sea usado entre ellos, creo que es hermoso. Pero no creo que amenace la escala institucional global de Bitcoin“, explicó.

Los expertos del blockchain creen que el fenómeno de las “memecoin” no ayuda a las instituciones a tomarse las criptomonedas en serio

Dogecoin aumentó casi 100% la última semana, según muestran los datos de Coinmarketcap, un movimiento visto en gran medida como el epítome de un frenesí especulativo impulsado por el gasto masivo de estímulos y la charla en las redes sociales. Durante el mismo período, Bitcoin aumentó un 4 por ciento.

Diferencias entre el Bitcoin y el Dogecoin

Mientras que para un inversor desinformado ambas criptomonedas pueden parecer un exceso novedoso, los analistas de los token saben que tienen distinciones fundamentales.

Mientras que Bitcoin fue el pionero en la tecnología de contabilidad distribuida, Dogecoin no fue más que un emergente de esa tendencia. También hay poca actividad de codificación en este último, un signo de estancamiento para los críticos. A diferencia de Bitcoin, la oferta no es finita y todavía hay relativamente pocas transacciones de Dogecoin, un síntoma de su naturaleza esencialmente especulativa.

“Hay signos de interrogación sobre el estado general del software en torno a Dogecoin”, comentó a Bloomberg Konstantin Richter, director ejecutivo y fundador de Blockdaemon, un proveedor de infraestructura blockchain. “Se pondrá al día. Si Doge es muy valioso y la gente puede ganar dinero creando aplicaciones en él, lo harán “, señaló.

Hay algunos casos en los que quizás la moda del Doge pueda inspirar un uso práctico. Mark Cuban, el multimillonario propietario de Dallas Mavericks y Dogecoin Booster, dijo en la Ethereal Summit el jueves que el equipo de baloncesto ha vendido más mercadería denominada en el token del simpático perrito que durante años con el Bitcoin.

SEGUIR LEYENDO: