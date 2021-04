Paritarias de Comercio 2021: cuál va a ser el sueldo de cada categoría y cuándo se aplicará cada cuota de aumento

El acuerdo pactado tiene vigencia desde el 1° de abril de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022

Esta semana se firmó la paritaria de Comercio, donde se acordó un incremento salarial del 32% sobre los salarios básicos del mes de mayo, que se pagará en cuatro tramos no remunerativos y no acumulativos de 8% cada uno.

En el acuerdo que fue firmado el pasado 27 de abril por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), las subas acordadas son las siguientes:

- 8% en mayo (no remunerativo hasta diciembre 2021)

- 8% en septiembre (no remunerativo hasta diciembre 2021)

- 8% en enero de 2022 (no remunerativo hasta marzo 2022)

- 8% en febrero de 2022 (no remunerativo hasta marzo 2022)

Los pagos no remunerativos no tendrán impacto sobre los adicionales (presentismo, antigüedad, cajero, armado de vidrieras, chofer y ayudante de chofer) y no se computarán para el SAC (aguinaldo), según explicó el contador Jorge Vega.

Los incrementos de los meses de mayo y septiembre mantendrán su carácter de no remunerativo hasta el mes de enero de 2022, cuando se incorporan a los nuevos básicos de convenio, según explicaron desde la parte empresaria. En tanto, los incrementos de enero de 2022 y febrero de 2022 se incorporan a los básicos en el mes de abril de 2022.

El acuerdo pactado tiene vigencia desde el 1° de abril de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022. Sin embargo, las partes se comprometieron a reunirse en enero de 2022 para analizar las variaciones económicas. Por la emergencia sanitaria y la pandemia COVID-19, se acordó una contribución patronal excepcional y extraordinaria, por el plazo de vigencia del acuerdo, de $300 mensuales, por cada trabajador.

Los importes fueron calculados por Jorge Vega en base a los incrementos establecidos en el acuerdo:

- Abril 2021: básico anterior + 21% (acuerdo enero) + $ 2500 remanente del acuerdo de octubre 2020

- Mayo 2021: básico de abril + $ 2500 remanente del acuerdo de octubre 2020

- Enero 2022: básico de mayo + 16%

- Abril 2022: básico de mayo + 32%

