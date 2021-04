Diez frases incendiarias del “profeta” de Wall Street que predice un derrumbe del Bitcoin y los mercados en general

Tras un 2020 de subas explosivas, en 2021 los principales índices de Wall Street se mueven permanentemente cerca de nuevos récords. EFE/Justin Lane/Archivo

El analista financiero y respetado columnista de Wall Street, Gary Shilling advirtió sobre la especulación desenfrenada en acciones y criptodivisas, y predijo un final doloroso para los inversores involucrados.

Para el presidente de A. Gary Shilling & Co, que ha sido tratados como “profeta” por sus predicciones pasadas de crisis financieras que golpearon al mercado, argumentó que las políticas expansivas de la Reserva Federal y al Tesoro de los Estados Unidos inflaron los precios de los activos financieros en general, dijo que los temores a un repunte de la inflación están sin embargo exagerados e instó a los inversores a mantenerse al margen del frenesí de compras ante lo que estima será el estallido de una nueva burbuja.

Aquí están las 10 mejores citas de Shilling en una entrevista a un medio estadounidense reseñadas por la Web Business Insider:

“La Fed es realmente responsable de cosas como el Dogecoin y el Bitcoin y otras criptodivisas, y todas estas especulaciones”

1. “La opinión generalizada es que la economía va a abrirse muy rápidamente, la inflación va a volver a rugir y las tasas de interés se van a ir a las nubes. Eso es exagerado. Estamos en una época de baja inflación, si no de deflación”, dijo al destacar que China y otros países producen más de lo que consumen, alimentando un exceso de oferta mundial que deprime los precios.

2. “El dinero bombeado por la Fed y todo el estímulo fiscal no fue a parar al gasto, sino al ahorro y a la inflación de activos. La Fed es realmente responsable de cosas como el Dogecoin y el Bitcoin y otras criptodivisas, y todas estas especulaciones. Llevó a las acciones a máximos increíbles en relación con las ganancias, en relación con cualquier otra cosa, y las dejó muy sobrevaloradas. Ahora bien, eso no significa que yo quiera ir en corto con las acciones en este momento, porque con las especulaciones, nunca se sabe hasta dónde van a llegar. Salen del ámbito de cualquier fundamento, están en el espacio exterior”.

3. “Hay demasiado dinero flotando, y la gente no sabe qué más hacer con él. La Reserva Federal no puede ser ajena a lo que está haciendo. Sé que son servidores públicos muy honestos, pero casi se podría pensar que estos tipos tienen un interés personal en hacer subir las acciones y fomentar la especulación. En algún momento, uno pensaría que tienen que tener más precaución”.

Gary Shilling, presidente de A. Gary Shilling & Co

4. “Hasta que alguien no dé un toque de atención, y eso normalmente es la Fed, no hay un final real para este clima especulativo. Simplemente se vuelve más y más extremo. Es como el asunto de las marionetas que vimos en la época de las puntocom. No tiene absolutamente ninguna lógica, pero todo el mundo se lo pasa de maravilla mientras dura.”

5. “Si las cosas empiezan a desarrollarse como esperamos, y tenemos una gran venta en la renta variable que se lleve por delante muchas de estas especulaciones, tendremos la oportunidad de ganar mucho dinero.”

6. “Cuando llegamos al punto de que las únicas cosas que la gente quería eran cámaras de fotos (Polaroid), motorhomes (Winnebago) y parques de atracciones (Disney), esas son los adornos externos, no las tripas de la economía. La gente rechazaba la economía básica, diciendo que había algo que no funcionaba, o que se dedicaba a la especulación. Hay muchas similitudes entre entonces y ahora”, dijo comparando el actual entusiasmo en torno a las acciones con el furor que rodeaba a las acciones del “Nifty Fifty” en los años 60 y 70.

“Nos remontamos a la fiebre de los Tulipanes en Holanda en el 1600, a la Burbuja del Mar del Sur en Inglaterra en el 1700: llegaron al punto en que hubo un pequeño detonante y zas, todo se derrumbó”

7. “¿Cómo podría acabar esto? Una posibilidad es que mañana nos levantemos y descubramos que alguna gran institución financiera ha mordido el polvo. Lo hemos tenido recientemente con Archegos, pero podemos tener algo así a mayor escala que acabe con el colapso. Nos remontamos a la fiebre de los Tulipanes en Holanda en el 1600, a la Burbuja del Mar del Sur en Inglaterra en el 1700: llegaron al punto en que hubo un pequeño detonante y zas, todo se derrumbó.”

8. “No estoy haciendo ninguna predicción firme sobre cuándo va a colapsar esto. Las especulaciones superan cualquier lógica y eso es lo que probablemente va a ocurrir con esto. Pero en algún momento, chico, va a haber mucha sangre en el suelo”.

9. “En su día, todos llevábamos trajes. Yo me compraba dos o tres trajes nuevos al año, no porque pasaran de moda, sino porque los gastaba. Si eso es lo que le hace el viaje cotidiano al trabajo al traje, ¿qué le ha hecho ese viaje al hombre dentro del traje?”, dijo al predecir que la pandemia alterará permanentemente los hábitos de trabajo porque mucha gente se ha dado cuenta de que no le gustan los desplazamientos.

10. “Hemos tenido una llamada de atención con la pandemia. Es el momento de ahorrar, de ser precavidos y, desde luego, en lo que respecta a las inversiones, de evitar la especulación. Es muy difícil cuando todo el mundo está ganando dinero y uno siente: ‘Oh, ¿me estoy perdiendo algo? Hay un mecánico de garaje que ya no arregla coches porque está ganando mucho dinero en GameStop. Soy un estúpido idiota, ¿por qué no estoy involucrado?’ Bueno, hay veces en las que tienes que armarte de valor y decir: ‘No, no quiero participar’”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: