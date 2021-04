Fiebre cripto: el Dogecoin sube 14% en el día y su valor de mercado vuelve a superar los USD 40.000 millones

Dogecoin se usa principalmente para pagar propinas a través de internet

El Dogecoin es una de las monedas digitales con mayor trayectoria en el ecosistema, aunque su popularidad se disparó este año, pues cada día cuenta con una mayor cantidad de seguidores atraídos por la posibilidad de multiplicar rápidamente su capital con poco esfuerzo.

La criptomoneda “del perrito” gana un 14% este miércoles, a USD 0,31 (31 centavos de dólar), con lo que su capitalización bursátil se incrementa a 40.000 millones de dólares.

El último “driver” de la moneda del perrito se dio anoche, cuando durante su aparición en The Ellen DeGeneres Show, el dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, dijo que el surgimiento de la moneda digital, que nació como un meme, es la “historia más loca de la historia” e intentó responder preguntas sobre el token representado por un sonriente Shiba Inu.

Dogecoin ha sido una de las inversiones más rentables del mundo de 2021, con un excepcional incremento de precio del 5.300%

“En general, cuando alguien menciona el Dogecoin y me pregunta si es una buena inversión, yo respondo que no es la mejor del mundo, pero es mucho mejor que un boleto de lotería, además es una excelente manera de aprender y comenzar a comprender el mundo de las criptomonedas”, dijo Cuban. “¿Y sabe qué? Podría subir. Además, lo segundo mejor es que si no sube y quiere gastarlo, puede comprar merchandising en la tienda de los Mavericks”.

El Dogecoin había terminado el 2020 a USD 0,0057 (poco más que medio centavo de dólar), mientras que en lo que va de 2021 sostiene una ganancia de 5.300 por ciento.

Este excepcional beneficio aventaja al del Bitcoin, la criptodivisa más popular, que asciende cerca de 100% en lo que va del año, ahora en torno a los 55.000 dólares.

A comienzos de abril, el CEO de Tesla, Elon Musk, comentó a través de su cuenta de Twitter que “SpaceX va a poner un Dogecoin literalmente en la Luna”.

Dogecoin también había subido a un máximo de 7,8 centavos el 7 de febrero de este año, cuando Musk puso la etiqueta “#bitcoin” en su biografía de Twitter e hizo que se disparara la más popular de las monedas virtuales el viernes. Luego retiró la etiqueta.

Además, el CEO de Tesla contribuyó a que se disparara la valoración del Dogecoin, tras empezar a bromear en Twitter sobre la misma, cuando la definió como la “cripto del pueblo”.

Elon Musk apoyó el dogecoin en 2020

Musk es conocido por utilizar esta estrategia de difundir sus preferencias por determinados activos, particularmente criptomonedas, a través de las redes sociales, y provocar abruptos movimientos en el mercado.

Además de Musk, otras personas reconocidas también han manifestado su afinidad por Dogecoin, entre los cuales destacan el rapero Snoop Dogg, el inversionista Mark Cuban, el músico Gene Simmons y otros más.

La historia de Dogecoin comenzó en 2013, como una broma o parodia de la “fiebre” cripto, a partir de uno de los memes más populares de internet, el del perro japonés Doge. La idea fue de Billy Markus, un programador estadounidense que trabajó como ingeniero en IBM, y Jackson Palmer, un australiano que estaba al frente del departamento de marketing de Adobe Systems.

En febrero de este año, Musk había calificado al Dogecoin como la “cripto del pueblo”

Todos los conceptos e ideas sobre Dogecoin fueron creados por Palmer y Markus como “una sátira asociada con el ecosistema de las monedas digitales”. Pero esa idea ganó mucha popularidad y finalmente motivó a los creadores a materializar dichos planes y lanzar la criptomoneda, la cual técnicamente califica como un fork (versión alterna) de Luckycoin, la cual a su vez estaba basada en Litecoin.

A partir de ese punto, Dogecoin pasó a contar con una red Blockchain propia, una comunidad de usuarios y entusiastas, sistemas en diversas redes sociales para emplear la moneda digital, plataformas donde podía comercializarse y servicios donde se ganaban recompensas en DOGE.

Musk apuesta por las “cripto”

El mes pasado, el magnate sudafricano confirmó que Tesla reveló que había comprado USD 1.500 millones en Bitcoin y adelantó que la compañía de vanguardia en la producción de autos eléctricos aceptará a la criptomoneda como medio de pago para la venta de sus codiciadas unidades.

“El Bitcoin pagado a Tesla se mantendrá como Bitcoin, no se convertirá en moneda fiduciaria”, agregó en su cuenta de la red social.

