“Acá es baratísimo comer carne si lo comparamos con los precios en el exterior”, afirmó un empresario del sector

El presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiariti, se refirió la extensión del acuerdo de precios para la carne vacuna.

“Se renueva un acuerdo que no tiene ningún sentido más que el sacrificio que hacen los exportadores en aportar 6.000 toneladas de carne mensuales a un plan de promoción publicitaria del Gobierno”, expresó el directivo. “Seis mil toneladas de carne es menos del 3% de las 189.000 toneladas de carne que consumimos los argentinos por mes”, apuntó.

En declaraciones a El Destape Radio, el empresario indicó que “para que la carne esté a un precio accesible (pasa) lo mismo que pasa con la harina, con el pan. Ningún precio es accesible cuando los salarios son tan bajos. El problema no es del costo de los productos, sino del poder adquisitivo que tiene el salario, que cada vez es más bajo”.

Además, consideró que “si queremos que bajen los productos alimentarios lo primero que que hay que hacer para beneficiar a los que tienen menos es sacarles el IVA e Ingresos Brutos. Hay entre 40% y 50% del valor de un producto son impuestos”.

En otro sentido, Schiariti remarcó que “es baratísimo acá comer carne, si lo comparamos con los precios en el exterior, comer carne es barato”, pues “cualquier corte de carne en Europa sale entre 60 y 70 euros” el kilo, unos 11.000 pesos argentinos.

No obstante, y dada la crisis económica doméstica, que acumula 35 meses con un retroceso real de los salarios, reconoció que “el aumento de la carne influye en la inflación, claro”.

El directivo de CICCRA estimó que “la carne aumentó en siete meses a casi al doble” por el aumento de precio de insumos como el maíz, un alza relacionada a la escalada de cotizaciones del cereal -y las materias primas en general- en los mercados internacionales.

“El ternero, que en marzo del año pasada costaba de 100 a 105 pesos el kilo, hoy cuesta 230 pesos. El maíz, que en marzo del año pasado costaba 8 pesos el kilo hoy cuesta 21. Entonces (la carne) ha aumentado en base a los costos de producción”, detalló.

Por otra parte, aseveró que los salarios bajos también se registran en el propio sector frigorífico. “El sueldo de la industria de la carne es entre 60 y 80 mil pesos para un operario de planta de faena. Yo creo que es bajo si tomamos en cuenta que el nivel del índice de pobreza es de 50.000 pesos. No lo aumentamos porque no dan los costos”, admitió. Y en el mismo sentido subrayó que “no hay chance de que baje el precio de la carne”.

“Los empresarios no somos los responsables de los aumentos. Hacemos malabarismos para sostener nuestras empresas”, aseguró Schiariti, quien evaluó que “en la (cadena comercial de la) carne no hay un nivel de concentración para que nos podamos poner de acuerdo para subir los precios”.

En el mes de febrero el INDEC informó que el ítem Alimentos y Bebidas recortó su tasa de aumento al 3,8% mensual, en comparación al 4,8% en enero, una desaceleración que el Gobierno atribuyó al acuerdo de precios de la carne.

Dentro del rubro se destacó el mes pasado la desaceleración de Carnes y derivados hasta 2,8% mensual (versus 7,9% en enero) por la implementación de acuerdo con frigoríficos, y de frutas hasta 6,7% mensual (versus 9,7% en enero)”, apuntaron.

