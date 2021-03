Retiro emprendedor: asado, meditación y 100 empresarios en un debate sobre la pandemia y el potencial de las startups argentinas

La reunión de emprendedores con el castillo de La Candelaria de fondo

Hubo sonrisas continuas a lo largo del día y no fue para menos. Además del paisaje bucólico y del día soleado, celebraron volver a verse, charlar y compartir experiencias cara a cara. Estar más o menos cerca, en resumen. El tan mentado y exitoso networking, uno de los pilares de los ecosistemas emprendedores a lo largo y ancho del mundo.

El summit fue organizado por Red Innova, la organización de encuentro emprendedor que comanda Pablo Larguía, y convocó a 100 emprendedores y emprendedoras. Se hizo completamente al aire libre, con protocolos, distancia y hubo algunos que se quedaron en la lista de espera. Fue el jueves pasado en la estancia La Candelaria, un club de polo a pocos kilómetros de Lobos, en la provincia de Buenos Aires, a 120 kilómetros de CABA.

El clima fue distendido, pero no quedaron de lado las preocupaciones por el “costo Argentina” y la crisis económica local. En distintos paneles, se habló de medios, criptomonedas, biociencia y otros temas. En charlas más privadas, en los amplios jardines del lugar, también se conversó de inversiones y hasta alguno pitcheó su proyecto a colegas y a alguno de los pocos inversores formales que viajaron a Lobos. Otros, también emprendedores exitosos –muchos de ellos que vendieron sus negocios por millones–, son siempre candidatos a poner una ficha en nuevos proyectos.

Pablo Larguía, presidente de Red Innova

Hubo asado, cocktail al atardecer, fogón y unos pocos se quedaron a dormir, aprovechado las habitaciones habilitadas del imponente castillo de 180 años que corona el predio. El lugar perteneció a la familia Piñeiro del Mármol y tiene una capilla. También tiene, claro, sus propias historias de fantasmas, maceradas por cuestiones familiares de antaño y décadas de abandono que quedaron atrás.

“Todos necesitábamos un encuentro de este tipo, a un año de la pandemia. Volver a vernos para conectar de manera personal, para analizar qué está pasando, cómo está cambiando el mundo y cuáles son las oportunidades. Con todos los cuidados, obvio. Además, hablar del compromiso social de apoyar al país”, afirmó Larguía.

Medios y abejas

Debajo de dos araucarias se instaló el escenario de la mañana. Larguía dio la bienvenida y mencionó a otros empresarios que fueron parte de la organización: Juan Pablo Lafosse, fundador y ex CEO de Almundo; Alejandro Mashad, ex director general de Endeavor y director de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés; el abogado Manuel Tanoira; Ariel Gruber, fundador de Properati; y Gabriel Sánchez Catena, CEO de Agree.

Daniel Hadad, fundador de Infobae

Daniel Hadad, fundador de Infobae, fue el primer keynote speaker de la jornada. Hadad relató la historia de crecimiento digital del medio de habla hispana con más audiencia –según Comscore– y cómo además de liderar a nivel local desde hace dos años, Infobae se encamina también a serlo en México y Colombia.

“Todos necesitábamos un encuentro de este tipo, a un año de la pandemia. Volver a vernos para conectar de manera personal, para analizar qué está pasando, cómo está cambiando el mundo y cuáles son las oportunidades” (Larguía)

“ Luego de llegar al número uno en Argentina, nuestra proyección era que en 2024 podríamos superar al diario El País de España, un medio de una enorme calidad, que era número uno. Pero lo hicimos en marzo de 2020, en la pandemia ”, destacó. Además, el empresario describió al detalle el trabajo permanente de evolución y mejoras tecnológicas que realiza su compañía en cuestiones de performance y tecnología en general.

Isela Costantini y Fernando Cinalli

“La pandemia nos deja como lección que puede haber religiones sin templos, empresas sin oficinas y que se puede hacer periodismo sin redacciones, algo que es muy aburrido porque las redacciones son hermosas. Pero se puede. Más allá de eso, lo que importa es la pasión y ustedes lo saben porque emprenden. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir en el camino del periodismo que hacemos todos los días: buscar hechos que nos emocionen, que nos sorprendan y que nos hagan pensar”, detalló.

Roberto García Moritán

El primer panel fue de un sector en auge en el que Argentina se destaca: bioscience. Expusieron Milagros Graziano, de Beeflow; “Yuyo” Llamazares, de Stämm Biotech; e Ingrid Briggiler, de Llamando al Doctor, un servicio de videollamadas médicas que creció 40 veces en la pandemia y ya tiene como inversores a Sancor Seguros y Galeno.

Juan Pablo Lafosse

“Si bien la virtualidad nos permitió seguir trabajando y generando nuevos vínculos, el poder conocernos en persona con muchos protagonistas del ecosistema emprendedor y de venture capital argentino fortalece las colaboraciones y sinergias que puedan surgir. Fue un placer mostrar lo que hacemos en Beeflow”, dijo Graziano, country manager del proyecto que ya funciona en EEUU y que busca generar impacto en la industria global de los alimentos por medio de la mejora de los cultivos con polinización.

“A pesar de las adversidades, queremos mitigar la polarización estéril existente en nuestro país y seguir desarrollando talento argentino”, destacó la joven ejecutiva.

Panel de bioscience: Milagros Graziano (Beeflow), “Yuyo” Llamazares (Stämm Biotech) e Ingrid Briggiler (Llamando al Doctor)

Lisandro Bril, es un experimentado inversor de venture capital que hoy gestiona tres fondos por USD 150 millones para la región. En un break habló con Infobae y se entusiasmó con una de las frases del primer panel, un concepto del fondo de inversión estadounidense Andreessen-Horowitz: “La biología se está comiendo el mundo”.

“Cualquier proyecto global que pretenda mejorar la productividad de alimentos no puede no estar en Sudamérica. El mundo va hacia esquemas de seguridad alimentaria y sanitaria: por comer murciélagos crudos estamos como estamos”, destacó el inversor cuyo foco es la bioeconomía agroindustrial.

Alexia Keglevich

“La región viene muy golpeada por la pandemia. Acá, además todo está muy parado por una crisis de largo plazo. Cuando pase este contexto vamos a ver una migración clara de capital humano de Argentina a espacios donde las oportunidades son grandes. Somos el lugar más eficiente del mundo para producir innovación tecnológica en ciencia: le pagan a científico del Conicet USD 500 por mes, o USD 6.000 por año, mientras en EEUU o Europa gana al menos USD 200.000 dólares”, dijo Bril.

Gong e inversiones

“El momento es muy complejo, pero en medio de la pandemia se aceleró el proceso de cambio tecnológico y eso es una oportunidad tremenda para los emprendedores. Este tipo de proyectos suelen mirar a Argentina como una prueba más que como un mercado en sí, para luego escalar e ir a la región y mundo”, aseguró Mariano Mayer, ex secretario de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.

“El futuro del venture capital”: Silvia Torres Carbonell, Patricio Jutard y Mariano Mayer

Meyer participó del panel “El futuro del venture capital”, junto a Patricio Jutard, fundador de Mural, y Silvia Torres Carbonell, del IAE. Mayer tiene una consultora, Marea, y está conformando un fondo de inversión llamado Newtopia. Lo hace junto a Sacha Spitz, de la aceleradora Yavu; Lafosse y Jutard. Proyectan invertir unos USD 150 millones en 100 proyectos en cuatro años: 80 de aceleración y 10 de capital semilla y otros 10 de series más grandes.

Cuando tomó la palabra Torres Carbonell se refirió al concepto de science fiction thinking: imaginar lo que puede pasar en 10 años y volver al presente y realizarlo. “Hoy hay exceso de capital, los argentinos tienen millones afuera del país. El año pasado con el Naves virtual, tuvimos 2.300 proyectos de todo el país. Muchos muy buenos a los que les falta capital y no sólo plata: capital humano, conocimiento, apoyo… lo que hacemos muchos hace mucho. Bueno, hay que hacerlo más”, afirmó.

El almuerzo fue en un quincho abierto: asado gourmet a cargo de Emmanuel Zarlenga, piloto y ex chef de Aerolíneas Argentinas, que ahora está al frente de las hornallas de La Candelaria. Fue muy comentado su flan de calabaza.

Lisandro Bril

Tito Loizeau es un emprendedor serial que escribió el libro Emprender hasta los 90 y fue noticia semanas atrás por un tuit en el que contó que les pagó a 20 empleados durante un año con su restaurante cerrado y cuando reabrió, 14 ya tenían otro empleo, pero seguían cobrando.

“Nuestros problemas estructurales hacen que sea muy difícil emprender. Primero, fracasaron las leyes laborales y por eso tenemos sólo 25% de empleo privado”, aseguró en la sobremesa. “Después está el tema impositivo. Yo tengo un restaurante y pagó 22 impuestos. A mí me dicen que soy un pelotudo por invertir en el país… y muchas veces me lo dicen los propios empleados. Las pymes no pueden ni quieren crecer, sólo subsisten. ¿Quién hará los cambios que hay que hacer, quién se anima? Esa es la pregunta del millón. Estamos jodidos porque hace 70 nadie hace lo que hay que hacer”, reflexionó Loizeau.

“Baño de gong y cuencos” para emprendedores

Alexia Keglevich también hizo catarsis al sol. “En menos de 6 meses me sacaron el 10% de mi patrimonio en diferentes impuestos. Estoy muy desilusionada, a punto de irme. Quiero invertir, quiero hacer cosas acá, amo este país, pero es muy ingrato. Pero bueno, también estamos acostumbrados a que todo salga mal e ir para adelante igual”. Meses atrás Keglevich fue despedida por teléfono como CEO de AssistCard, la empresa que fundó su padre, en la que trabajó más de 30 años y que ahora estaba en manos de fondos globales.

En medio de una fuerte batalla legal con sus ex empleadores y socios, no baja los brazos: está trabajando en una plataforma global que define como el “Uber de la asistencia médica”. Y no da más datos por ahora.

De bitcoin y blockchain hablaron Emiliano Grodsky, Constancio Larguía y Diego Gutiérrez Zaldivar

Después del almuerzo hubo una larga caminata por los parques de la estancia y un momento de relax. Los emprendedores se recostaron en colchonetas sobre el césped e hicieron un “baño de gong y cuencos”. Se trata de una meditación en la que se busca conectar por medio del sonido y las vibraciones.

“Fue un momento de relajación, introspección y de conectar con la naturaleza. El mundo cambió y nosotros también tenemos que cambiar, además muchos vivieron momentos muy duros. Estos encuentros tienen que ser más humanistas”, reflexionó Larguía, quien estuvo a cargo del gong en la meditación que guio Viviana Gallo.

“¿Quién hará los cambios que hay que hacer, quién se anima? Esa es la pregunta del millón. Estamos jodidos porque hace 70 nadie hace lo que hay que hacer” (Loizeau)

Isela Costantini, ex presidente de GM y Aerolíneas Argentinas y CEO del grupo financiero GST, se retrasó en la caminata para hablar con Infobae. “Argentina es difícil y por eso también se da la dualidad de emprendedores resilientes que salen al mundo. Nuestro gran desafió es el capital, sobre todo el interno; tenemos que invertir en nuestros emprendedores. Hay plata, pero hay que decidirse a invertir. Es dinero, pero también tiempo y ganas”, contó.

Otros empresarios del mundo de los negocios “tradicionales” que viajaron a Lobos fueron, por ejemplo, Roberto García Moritán, gastronómico y emprendedor social a cargo de la Fundación Asociar, Eduardo Novillo Astrada, polista y presidente de la Asociación Argentina de Polo que incursiona en temas de agrotech y cripto, y Fernando Cinalli, del rubro seguros.

Ariel Gruber y Daniel Rabinovich, CTO de Marcado Libre

Luego de la meditación se pasó a cuestiones más terrenales y concretas… o casi. El siguiente panel fue sobre bitcoin y blockchain. Hablaron Constancio Larguía, hermano de Pablo, asesor en temas de blockchain y cofundador de Patagon, hace 23 años y junto a Wenceslao Casares; Emiliano Grodski, socios de Bitfarm, una minera de bitcoin que funciona en Canadá, cotiza en la bolsa de ese país y pronto lo hará en Wall Street, en el índice Nasdaq; y Diego Gutiérrez Zaldivar, CEO y cofundador de IOVLabs, fundador de Bitcoin Argentina y uno de los mayores evangelizadores cripto locales.

Fue uno de los paneles que más atención despertó. Estuvieron presentes Walter Salama, CEO de BitPatagonia, una de las empresas de blockchain referentes a nivel local, entre otros representantes del negocio en el país; Andrés Gotelli; Pablo Orlando, de Settle Network; e Ignacio Roizman, de Communitana, entre otros.

La organización también estuvo a cargo de Ariel Gruber, Manuel Tanoira, Juan Pablo Lafosse y Alejandro Mashad

“Argentina nos acostumbró a que los pesos se derriten a una velocidad infernal. Bueno, ahora también se derrite el dólar, aunque a menos velocidad. Y viene una inflación muy importante. Se imprimió sin respaldo para solucionar la crisis y eso se ve en los mercados”, destacó Grodski para describir el contexto y por qué cree en el futuro exitoso de las criptomonedas.

“En 12 años de existencia, bitcoin tiene un valor total de 1 trillón de dólares y nunca pudo ser vulnerado. Ahora hay que extender bitcoin para que esa reserva de valor neutral, apolítico y universal, permita registrar y ejecutar todos los acuerdos de la sociedad. Viene esa ola de intermediación de poder político que va a suceder con sistemas descentralizados, basados en matemática y criptografía y no corruptibles”, agregó Zaldivar.

Andrés Gotelli y Walter Salama, CEO de BitPatagonia

Hubo un panel con jóvenes emprendedores, como Mateo Salvatto, y un keynote final a cargo de Daniel Rabinovich, CTO de Mercado Libre.

“Los jóvenes vuelan. Hay una nueva generación muy activa y para ellos esto, lo que vivimos y tanto nos impactó, será normal. Saben que hay que trabajar para el mundo y tenemos una oportunidad de hora para que la economía del conocimiento se vuelva algo realmente potente para el país. La pandemia niveló la cancha y la educación online llegó para quedarse y desde cualquier pueblo, con voluntad y espíritu emprendedor puede trabajar para el mundo”, cerró Larguía mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás del castillo de La Candelaria.

Fotos: Adrián Escandar

SEGUIR LEYENDO: