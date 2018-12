– En la isla recibieron algunas críticas por ser un proyecto que consume mucha energía, pero no generan empleo en gran escala, como una fábrica convencional.



– No es barata la energía, hay cientos de lugares en el mundo en los que es más económica aún. Acá conseguimos socios y la gobernación nos recibió. Además, queremos invertir en el país. Somos argentinos y queremos que Argentina sea referente en blockchain. Vemos un trade off entre una industria que se apaga y otra que surge. No venimos con el concepto de vengo y me la llevo, nos queremos quedar.