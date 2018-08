– ¿Cómo?

– Hay seis cosas que me funcionaron a mí. La primera es emprender. El libro no se llama "Trabajar hasta los 90": si trabajás en relación de dependencia no podés trabajar cuatro o cinco horas, salvo que seas Gardel. No te van a dejar. Después si, tu emprendimiento tiene que haber levantado algo de vuelo, y no es fácil. Emprender es muy difícil, requiere mucho de cada uno, muchas horas. Pero cuando arrancó la clave es ver qué se hace. Hay que formar equipos y empoderarlos. Luego hay que crear una cultura para que ese equipo haga las cosas como las haría el dueño. Después, hay que saber administrar la plata que se empieza a ganar, algo que no te enseñan en la facultad, nunca. En quinto lugar, hay que administrar el tiempo, sacarse la culpable de no ir a la empresa todos los días. Y, finalmente, cuidarse. Hay mucha gente exitosa que está hecha bolsa. ¿Qué sentido tiene ser exitoso si no podés disfrutarlo? Yo era preso de mis compañías y empecé a hacer todo esto. Todo sin meter un gran gol: no es que vendí la empresa y después me relajé. Lo hice con Promored: trabajaba 18 horas por día y un año después, cuatro o cinco. Con la misma compañía y la misma situación. Se puede, pero es una decisión que uno tiene que tomar.