En una jornada con limitada operación financiera, el petróleo tocó máximos en 13 meses por los avances de la vacunación

En 2021, el optimismo por la vacunación contra el coronavirus sostiene los negocios. (EFE)

Este lunes tuvo la particularidad de una serie de feriados a nivel internacional que redujo notoriamente las operaciones. Mientras los mercados de Argentina y Brasil no operaron por la celebración del Carnaval, en EEUU no hubo negocios por la conmemoración del Día del Presidente, mientras que en algunas plazas asiáticas no tuvieron operaciones por la celebración del Año Nuevo Lunar.

No obstante, por el lado de los commodities y las criptomonedas se aportaron algunas novedades.

En este aspecto, los precios del petróleo se dispararon este lunes hasta alcanzar su máximo nivel en unos 13 meses, ya que la puesta en marcha de masivas campañas de vacunación promete reactivar la demanda en momentos en que los productores mantienen la oferta contenida.

El barril de crudo que llegó a operase negativo en abril pasado, volvió a negociarse sobre los USD 60 después de 13 meses

El crudo Brent del Mar del Norte, de referencia en Europa pero también en Argentina, subió 70 centavos, o un 1,1%, a USD 63,13 el barril, tras tocar un pico de sesión de USD 63,76, el nivel más alto desde el 22 de enero de 2020.

En los negocios electrónicos, los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaban 64 centavos, o un 1,1%, a USD 60,10 el barril, tras tocar u máximo de USD 60,95 al principio de la sesión, su nivel más alto desde el 8 de enero de 2020.

Los precios del barril de crudo ganaron alrededor de un 5% la semana pasada. Las cotizaciones progresaron en las últimas semanas a medida que se reduce la oferta, debido sobre todo a los recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de exportadores de OPEP+, grupo compuesto por el cartel y por aliados externos, encabezados por Rusia.

La debilidad del dólar potencia las valuaciones de los activos medidos en esa moneda, como el Bitcoin y las materias primas

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, afirmó que el mercado mundial del petróleo está en vías de recuperación y que el precio del barril podría alcanzar este año una media de entre 45 y 60 dólares. “Hemos visto una baja volatilidad en los últimos meses. Esto significa que el mercado está equilibrado y los precios que vemos hoy están en línea con la situación del mercado”, dijo Novak.

Los mercados siguen apostando por el progreso de la vacunación contra el COVID-19 que habilitará la normalización de la actividad global, la aprobación de un paquete de estímulo de USD 1,9 billones en los EEUU y también una cierta debilidad del dólar, con tasas de interés en mínimos, que potenciará apuestas inversoras de mayor riesgo y las cotizaciones de las materias primas.

El 20 de abril de 2020, diez meses atrás, el crudo operó negativo, al desplomarse la demanda global (EFE)

En Europa, el IBEX 35 de la Bolsa de Madrid subió un 1,8%; el CAC 40 de París ganó 1,5%; el índice DAX de Fráncfort cerró con alza de 0,4%; el FTSE 100 de Londres cerró la rueda con una notable mejora de 2,5%; y el FTSE MIB de Milán avanzó 0,8 por ciento.

Wall Street no operó este lunes por feriado, al celebrarse el del Día del Presidente, en recuerdo del natalicio de George Washington. Si bien el primer presidente de los EEUU nació un 22 de febrero, en el calendario de días festivos del país norteamericano se conmemora el tercer lunes de febrero.

El Bitcoin, al borde de los USD 50.000

El Bitcoin esbozó un alza el fin de semana que le permitió batir nuevos récords y quedar muy cerca de los USD 50.000, una barrera que no llegó a franquear. La criptodivisa acumula un alza de 63% en 2021.

El Bitcoin llegó a operarse a USD 49.714 el domingo, mientras que este lunes se transaba a USD 48.500 a las 16:45 horas.

Más errática, otra de las “cripto” de moda, el Dogecoin, subía 2%, a 6 centavos de dólar, tras haber superado temporalmente por primera vez los 8 centavos la semana pasada.

El Dogecoin es una criptomoneda marginal que, al igual que el Bitcoin, fue impulsada también por el magnate Elon Musk en su cuenta de Twitter, subió su cotización el lunes de la semana pasada hasta un 40%, para alcanzar los USD 0,085 por unidad.

