Alicia Caballero, de la UCA: “Es imposible tomar decisiones económicas sin un horizonte de planificación”

A poco de terminar el 2020 no hay duda de que será recordado en la historia mundial como el año en que irrumpió la pandemia de covid-19 y alteró como pocas veces visto en un siglo el comportamiento de las personas, las empresas y las reacciones defensivas de los gobiernos. Naturalmente, la Argentina no fue la excepción, pero el fenómeno desnudó las muchas veces disimuladas carencias estructurales y de grados de libertad para tomar medidas de política económica contracíclica, en este caso atenuar el impacto de la recesión y los efectos sobre los sectores vulnerables.

No sólo la OCDE estimó que la Argentina registrará una de las peores tasas de caída del PBI del planeta, sino también el Gobierno a la hora de justificar el cambio de la fórmula de ajuste de las jubilaciones, la directora de la Anses, Fernanda Raverta, destacó en su presentación en el Senado: “mientras el mundo registrará una caída de la actividad del 4,4% y en América del Sur del 8,1%, la Argentina bajará 12,1 por ciento”.

De ahí surge que la Argentina arrastra restricciones endógenas que explican una década de estancamiento y repetición de crisis fiscales y de sector externo, pero que además sumó otras en el corriente año.

En busca de encontrar una respuesta sobre la persistencia de ese escenario y sugerencias para que pueda revertirse, Infobae entrevistó a Alicia Caballero, Decana Facultad de Ciencias Económicas Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), luego de haber tenido una rica experiencia en el mundo de las finanzas, desde el análisis de riesgo crediticio y presupuesto de flujo de fondos de las empresas, hasta la banca de inversión, fusiones y adquisiciones de empresas, el impulso de las nuevas pymes dinámicas, capital semilla, y atracción de la inversión extranjera directa, a través de la Fundación Invertir, entre otras.

- El Gobierno cumplirá en la próxima semana su primer año de gestión, en un análisis FODA ¿Qué Fortalezas cree que recibió en el área de la economía? ¿Cuáles potenció? Y ¿Cuáles se debilitaron?

- Creo que, desde el punto de vista económico, la situación que recibió este gobierno fue mala como también lo fue la que recibió el de Mauricio Macri de la gestión anterior. Sólo que cada vez estamos un escalón o varios más abajo. Y esta tendencia declinante es una historia que, con picos y valles, crecimientos fuertes y derrumbes brutales, se evidencia desde los años 60, por lo menos. Caída del PBI en 2019 de 2,2%, inflación de 53,8%, desempleo de 8,9 %, una tercera parte de la población bajo la línea de pobreza…, no es un comienzo fácil.

Lo que podemos señalar como fortaleza es la característica estructural de Argentina. Lo que siempre repetimos: extensión territorial; recursos naturales (con énfasis en la producción de alimentos); climas diversos; salida oceánica; reservas de agua dulce. Sólo que, a diferencia del siglo XIX, en el que todo esto era considerado riqueza, el mundo evolucionó, la teoría económica también, y el objetivo no es que haya mucho petróleo debajo de la tierra, sino que los habitantes de un país vivan bien, se nutran, se eduquen, se sientan seguros y sean libres. Y para esto, disponer de recursos naturales no alcanza . Se necesitan recursos humanos que puedan gestionar inteligente y sustentablemente el suelo, el agua, etc. e instituciones que establezcan claramente las reglas de juego para que la gente pueda decidir qué hacer. Es muy importante tener en cuenta que es imposible tomar decisiones económicas sin un horizonte de planificación.

Yendo más directamente a su pregunta, un área que se empezó a impulsar concretamente en la gestión anterior, con la sanción de la ley, fue la relacionada con Economía del Conocimiento, es fundamental en un país que destina tantos recursos a la educación en ciencias básicas y con instituciones de excelencia como el Instituto Leloir o el Balseiro. Entiendo que esta gestión tomó esos avances y procuró, a través de una modificación de la Ley, ampliar los alcances de los beneficios a sectores como bío, nano, ingeniería espacial, etc.

Según mi mirada, todas estas empresas del conocimiento, altamente competitivas, pueden tener un rol fundamental en la viabilidad de la economía argentina. No sólo en el crecimiento de las exportaciones y consecuente generación de divisas, sino en la creación de empleo. En el 2004 empleaban 20.000 personas y en el 2019 estaban en 115.000. Pero, nuevamente, es fundamental que las reglas sean claras y que haya un buen clima de negocios. A diferencia de la extracción de petróleo, que obliga a la empresa a radicarse al lado de un yacimiento, este tipo de negocios puede ser completamente nómade…

- En esa línea, ¿Qué Oportunidades se le presentaron? Y ¿Cuáles cree que se vieron afectadas por la irrupción de la crisis sanitaria de covid-19?

- Siguiendo con la mirada estructural, creo que la gran oportunidad fue la de generar un consenso para redefinir la economía y acordar un proyecto de Nación. Definir una estrategia clara y concreta a partir de la cual se vayan alineando las políticas y los recursos. Hace décadas que la Argentina zigzaguea y enfrenta. Campo versus industria, apertura versus protección, multinacionales o grandes versus pyme, trabajo versus capital. Y así es imposible crecer y crear riqueza y desarrollo. Porque está demostrado que los países desarrollados son aquellos que combinan todo esto, y no desperdician nada. La definición de este proyecto país, debe incluir las reformas estructurales que se requieren para lograr esos objetivos. Y para ello se requiere tomar de la ciencia económica los análisis que permiten comprobar que si la variable A (por ejemplo, inversión) crece, la variable B (por ejemplo, desempleo) se reduce en un X por ciento. La economía no es una cuestión voluntarista o poética, tiene sus reglas y sus dinámicas.

Lógicamente, la pandemia, que derivó en la extensa cuarentena empeoró todo. Y como el covid-19, cuya virulencia crece cuanto más frágil es la situación del paciente, tuvo un impacto terrible sobre una economía ya debilitada. Pero, además del covid-19, muchas otras cosas que pasaron y siguen pasando tampoco impactaron positivamente en el panorama económico. O sea, el covid-19 no es el responsable exclusivo de nuestras penurias.

- ¿Cómo cree que manejó el Gobierno la Debilidad que significó tomar una economía sin muchos grados de libertad para hacer política económica expansiva? Y ¿Cuáles cree que son las mayores debilidades del presente de cara a 2021?

- Si bien no tenía grados de libertad, fue aceptada (incluso por los economistas más ortodoxos) una política monetaria claramente expansiva (el aumento de la base fue del 85% en 8 meses) y un aumento del gasto público en IFE, ATP, etc. Lógicamente, una cosa es aplicar una política expansiva para mitigar un ciclo cuando un país viene de haber hecho prolijamente los deberes, y otra es cuando ya venimos de varios exámenes reprobados.

Creo que la mayor debilidad del presente, generadora de la creciente fragilidad social, consiste en no entender que el problema de Argentina no es de distribución sino de generación de riqueza y de consolidación de instituciones para el desarrollo económico y fundamentalmente humano. Y la generación de riqueza y el desarrollo tienen sus reglas, que uno puede adaptar, pero no puede ignorar. No hay que inventar la rueda. Sólo hay que saber que sin ruedas hay que llevar el bloque de cemento en andas. Y alguien me dirá, pero son muchos los que tienen un trabajo cargando el bloque de cemento, mientras que sólo uno más formado puede encastrar las ruedas. Pero el mundo ha demostrado que se puede tener mucha gente encastrando ruedas e incluso inventando robots que lo hacen.

- Una parte del equipo económico avalaba desde el inicio de la gestión lo que se denominó la “Teoría monetaria moderna”, pero después de 11 meses de gestión el ministro Martín Guzmán alertó en las Jornadas Monetarias del Banco Central: “En economías como las nuestras, que no han logrado una robustez en su moneda, también tiene que haber expansión de la liquidez, pero se tiene que hacer con un cuidado especial porque hay menor capacidad para la política expansiva, a pesar de la mayor necesidad de hacerlo”, ¿Qué opina?

- La MMT o teoría monetaria moderna entiende que el Estado es el único oferente monopólico de moneda de curso legal, por lo cual tiene una capacidad ilimitada para endeudarse en su propia moneda, porque siempre podrá emitir para pagarla. Y, en la medida en que haya recursos ociosos, la emisión no tiene porqué generar inflación. En un punto, muchas economías occidentales se vieron obligadas a emitir para mitigar la caída en el nivel de actividad y la pérdida de empleo generada por el covid 19. Ahora bien, más allá de la discusión académica de fondo sobre teoría, es importantísimo reconocer que Argentina tiene una economía en la que es particularmente inadecuada. Simplemente porque la depreciación permanente de la moneda hace que la gente trate de desprenderse cada vez más rápido de ella, y esto acelera la inflación.

Para salir del caso argentino, es muy interesante recordar lo ocurrido en Alemania, entre 1921 y 1923 aproximadamente, cuando en medio de la hiperinflación, el gobierno empezó a poner en circulación unos bonos, llamados Notgel, emitidos como “moneda que no se deprecia”, porque supuestamente estaban respaldados por moneda dura o materias primas (commodities). Pero ante la excesiva emisión de estas notas (muy curiosas por los mensajes irónicos y los gráficos contenidos en el diseño de las piezas de papel) la gente también rechazó esto, y prefirió los “pagarés” emitidos por privados o municipios. Todo es una cuestión de creer.

- Cuando la entrevisté a comienzos de marzo, antes del inicio del ASPO, usted decía que en la Argentina íbamos un poco a contramano de las recetas que tuvieron éxito en el mundo ¿Cree que el replanteo del ministro Guzmán de tender a un mayor control de la expansión monetaria, y disponer ajustes del lado del gasto, como el fin del IFE pese a que la recuperación del empleo perdido no sería inmediato, y recorte del aumento a los jubilados, junto al comienzo de la flexibilización de la suba de tarifas, representan un intento genuino de volver al sendero que siguen la mayor parte de los países?

- No me cabe duda de que el ministro Martín Guzmán, que tiene una trayectoria académica probada, sabe de la necesidad de equilibrar las variables como condición necesaria, pero no suficiente para empezar a revertir la caída . Lo que es importante tener en cuenta, es que él puede hacer su parte, pero se necesita mucho más que eso. Precisamente, la estructuralidad y la complejidad de los problemas nos habla de la necesidad de un programa y una voluntad política que trascienden a un ministro. Adicionalmente creo que no es lo mismo ajustar las jubilaciones que flexibilizar las tarifas. Ambas implican limitar el gasto, pero tienen diferentes implicancias y maneras de impactar. Como siempre, el cómo se hace lo que hay que hacer, es fundamental.

- ¿Qué impacto sobre el plan de estudios del decanato de Economía de la UCA generó la decisión del Gobierno de decretar desde el 20 de marzo hasta el 20 de diciembre no esencial la educación frente a las medidas preventivas de covid-19?

- Sobre los planes de estudios ninguna, porque, dado que todos están aprobados por el Ministerio de Educación y en el caso de carreras de posgrado por Coneau, no hay margen para una modificación unilateral. Dado que en los últimos años la UCA ha hecho una fuerte inversión en sistemas y conectividad, pudimos tener por cada aula física una virtual y todos los cursos se dictaron normalmente. Nadie perdió ni una sola hora de clases. En tal sentido, además de la infraestructura adecuada y la idoneidad de la gente de sistemas, hay que destacar el inconmensurable trabajo de los docentes y los administrativos que, incluso sin tener mucha experiencia previa en la virtualidad (creo que ninguno de nosotros lo tenía) hicieron lo imposible por cumplir con su deber de la mejor manera.

La docencia no es sólo un trabajo, es una vocación, y es en estos momentos cuando se pone a prueba. Los chicos también “se pusieron las pilas “. Así como dar clases por zoom es un poco como jugar tenis en un frontón, sabemos que tomar clase de estadística en casa en pantuflas y con el perro al lado, es más difícil.

- Una reflexión final, de cara a 2021?

- Sólo espero que nos concentremos en el futuro y en la construcción de un proyecto de país mucho mejor que el actual. No estamos condenados al éxito ni al fracaso. Un país es el resultado de sus decisiones . Argentina es un país que no se despega del pasado. Que no logra cicatrizar sus heridas porque sigue rasguñándolas. Y los duelos no pueden ser eternos. Simplemente porque los chicos y jóvenes de hoy no merecen seguir llorando las penas de sus antepasados, ni luchar batallas que ya fueron. Los países europeos se enfrentaron a una guerra durísima y destructiva (después de muchas otras) y apenas 25 años después, la construcción de un futuro los unió en la génesis de la Unión Europea. Seguramente muchos seguían llorando a sus muertos, pero los motivaba trabajar para sus hijos, y sus nietos por venir.

Y hablando de los chicos espero que en el 2021 la educación recupere la centralidad que merece tener. No hay otra política más progresiva e igualadora de oportunidades que la educación pública de calidad .

