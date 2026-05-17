Economía

A 50 años del primer GTI, se lanzó la preventa de la primera versión eléctrica de un clásico modelo en Europa

Desde 1976 a la fecha, cada Volkswagen que tenía la sigla GTI estaba equipado con un potente motor de combustión. Pero este viernes, durante la previa de las 24hs de Nürburgring, se lanzó la primera versión eléctrica

Guardar
Google icon
Un Volkswagen ID.Polo GTI rojo brillante, 100% eléctrico, estacionado en un pavimento oscuro con árboles verdes y arbustos en flor blanca de fondo
Volkswagen Group ha lanzado oficialmente el nuevo ID.Polo GTI, una versión deportiva y 100% eléctrica que revive un nombre clásico de la marca. (Volkswagen Argentina)

Aunque el modelo no es tan antiguo como un Renault 4 o un Citroën 2CV, la noticia del lanzamiento en Europa del Volkswagen ID.Polo GTI volvió a mostrar que la tendencia a utilizar nombres históricos para relanzar autos eléctricos es un camino en el que coinciden varias marcas convencionales o generalistas europeas como método para competir con la avanzada china.

Pero en este caso no se trata solo del nombre sino también de la sigla, porque además de llamarse Polo, la versión deportiva utiliza la sigla GTI como segundo llamador, para captar la atención de los amantes de los vehículos de alto rendimiento, mucho más adeptos a los motores de combustión que los usuarios comunes que adoptan la electromovilidad como un simple cambio de hábito en relación con un vehículo para uso personal.

PUBLICIDAD

Este auto había nacido originalmente como ID.2all cuando se presentó en 2024, pero comprobado que los ID.3, ID.4 e ID.7 no consiguieron el impacto que se esperaba, incluso pese a un diseño de vanguardia y un equipamiento tecnológico de avanzada, el Volkswagen Group no dudó en dar un giro a su estrategia de productos eléctricos sumando nombres conocidos a las siglas que identifican los autos eléctricos de la marca.

Vista lateral de un Volkswagen ID.Polo GTI rojo de cinco puertas, estacionado en asfalto con árboles verdes de fondo
El nuevo ID.Polo GTI de Volkswagen es la versión 100% eléctrica y deportiva que revive la emblemática línea GTI y el nombre clásico Polo. (Volkswagen Argentina)

El desarrollo de una idea clara

“Cuando empecé mi trabajo, hace unos tres años, el objetivo siempre fue crear la mejor versión de Volkswagen. Había mucho trabajo por hacer, muchos aspectos por mejorar: diseño, usabilidad, calidad y también los nombres”, dijo Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen el año pasado cuando anunció en el Salón de Múnich 2025, que el ID.2all pasaría a llamarse ID.Polo.

PUBLICIDAD

Schäfer confirmó también en esa oportunidad que hasta 2027 llegarán 7 nuevos modelos eléctricos a los que definió como “auténticos Volkswagen”, en una clara alusión a la variedad de modelos que hay en el mercado producto de alianzas entre compañías automotrices. Además dijo que entre esos modelos llegará un nuevo ID.3, un ID.3 GTI (siguiendo la saga del Polo), y un nuevo ID.4, pero que ninguno conservará esos nombres. “Les informaremos de los nombres cuando llegue el momento de revelarlos. Hoy no”, explicó.

VW IAA Mobility
El ID.Polo GTI fue mostrado con camufraje en el Salón de Múnich, en septiembre de 2025

En aquella oportunidad, el auto que se mostró tenía un camuflaje que impedía conocer su silueta y detalles definitivos, cosa que sí ocurrió este viernes, en la previa de la tradicional carrera de larga duración de las 24 hs de Nürburgring.

La fecha no es casual para el estreno del primer GTI eléctrico, porque este año se cumplen 50 años del debut del primer modelo identificado con esta característica sigla que relaciona directamente un vehículo con su versión deportiva más extrema.

Cualidades técnicas

El nuevo Volkswagen ID.Polo GTI tiene una potencia de 226 CV (166 kW) y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, y como es clásico desde el primer GTI de 1976, esa potencia se transmite únicamente a través de las ruedas delanteras con un torque plano de 290 Nm.

Coche eléctrico rojo Volkswagen ID.Polo GTI en vista de corte sobre fondo blanco, con batería plana en el piso y motor delantero visible
La imagen muestra un corte transversal del nuevo Volkswagen ID.Polo GTI, revelando su batería eléctrica y componentes del tren motriz bajo una carrocería roja. (Volkswagen Argentina)

Entre sus virtudes técnicas está el equipamiento de bloqueo electrónico del diferencial, suspensión deportiva adaptativa DCC y una dirección progresiva desarrollada específicamente para el GTI como equipo de serie. Esta versión tendrá un precio de partida de algo menos de 39.000 euros en la preventa que comienza este fin de semana en Alemania.

El sistema de propulsión se alimenta de una batería de níquel-manganeso-cobalto (NMC), las más sofisticadas del mercado, que tiene una capacidad de 52 kWh, lo que le permite alcanzar una autonomía hasta 424 kilómetros de ciclo WLTP. Además, el sistema admite cargas rápidas en corriente continua de hasta 105 kW que es capaz de pasar del 10% al 80 % en aproximadamente 24 minutos en una estación de carga rápida de Corriente Continua.

Interior de un Volkswagen ID.Polo GTI con volante de cuero negro y costuras rojas, salpicadero digital con dos pantallas, y consola central en tonos oscuros
El interior del nuevo Volkswagen ID.Polo GTI eléctrico, con su volante deportivo, pantallas digitales y acentos rojos, marca el regreso de la icónica línea GTI en un formato innovador. (Volkswagen Argentina)

Interior GTI puro

Si por fuera tiene todas las cualidades de un auténtico GTI, el interior no se queda atrás. Los característicos colores rojo y el negro predominan en el habitáculo del auto en numerosos detalles, como las costuras rojas en contraste del nuevo volante deportivo GTI o la marca roja situada a las 12 en punto del mismo, tal como se utiliza en los autos de carrera. Otra novedad del volante son las dos levas destinadas a ajustar el nivel de recuperación de energía.

Esas mismas costuras rojas también están visibles en las puertas y en los laterales exteriores de los asientos deportivos, que en las superficies interiores muestran una tapicería que reinterpreta el legendario patrón de los GTI clásicos con los apoyacabezas integrados de los asientos delanteros que también incluyen el logo GTI en rojo.

También en el interior hay un especial cuidado en el diseño del cuadro de instrumentos. Si el conductor activa el modo retro mediante el botón “View” del volante, los instrumentos adoptan el estilo de un Golf I clásico. Cuando el modo retro está activo, también aparecen elementos gráficos inspirados en el primer Golf, como la visualización de canciones en formato de cassette, tal como era el modo de escuchar música personal en los autos de la década del 80.

Vista trasera tres cuartos de un Volkswagen ID.Polo GTI rojo. El vehículo deportivo eléctrico está estacionado al aire libre con árboles y flores blancas de fondo
Volkswagen Group presenta oficialmente el nuevo ID.Polo GTI, su versión deportiva y totalmente eléctrica que recupera la esencia del icónico Polo. (Volkswagen Argentina)

Un auto que frena solo en los semáforos

Como novedad final, se confirma en este vehículo la incorporación de un desarrollo tecnológico que se había anunciado en septiembre de 2025, por medio del cual el vehículo se detiene autónomamente ante un semáforo en rojo. Lo hace a través de un software de última generación que incorpora de serie numerosos asistentes avanzados a la conducción.

Este sistema se denomina “Connected Travel Assist” por utilizar datos online, y es capaz incluso de detectar semáforos en rojo y frenar automáticamente el vehículo hasta detenerlo dentro de los límites gracias a la asistencia longitudinal y lateral del sistema.

Temas Relacionados

autos importadosautos eléctricosautos deportivosVolkswagen ID.Polo GTIindustria automotriz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Empezó a bajar la inflación y ahora el Gobierno tiene un plazo acotado para darle impulso el consumo

En lo que va del año los ingresos vienen perdiendo contra la suba de precios. Revertir rápido esa dinámica es fundamental para las chances electorales del oficialismo. Por qué el riesgo país muestra fuerte resistencia a perforar los 500 puntos

Empezó a bajar la inflación y ahora el Gobierno tiene un plazo acotado para darle impulso el consumo

Por qué la estabilidad cambiaria no impidió que los argentinos sigan comprando dólares

En abril se revitalizó la compra de divisas por parte de las personas físicas, mientras las empresas siguen atadas al cepo. Los depósitos bancarios siguen firmes y muchos auguran el final del carry trade

Por qué la estabilidad cambiaria no impidió que los argentinos sigan comprando dólares

Mora en récord: casi 30 proyectos de ley en el Congreso buscan rescatar a deudores y crece la alarma en los bancos

Legisladores promueven iniciativas para modificar las normas de crédito y protección al consumidor. Las entidades alertan sobre riesgos para el sistema financiero y el Gobierno sostiene que la solución corresponde al sector privado

Mora en récord: casi 30 proyectos de ley en el Congreso buscan rescatar a deudores y crece la alarma en los bancos

¿Dónde está el empleo?: del escepticismo de un profeta de la industria a la apuesta oficial a los servicios y la apertura de la economía

Dani Rodrik, profesor de Harvard y reconocido industrialista, se declaró “escéptico de la manufactura” como proveedora de empleo. Dijo que la clave es la ocupación en servicios, con capacitación y alta productividad. El debate local

¿Dónde está el empleo?: del escepticismo de un profeta de la industria a la apuesta oficial a los servicios y la apertura de la economía

Carlos Pérez, de Fundación Capital: “El Gobierno es consciente que debe ir hacia un mercado único y libre de cambios”

El economista describió en entrevista con Infobae el dilema sobre la continuidad o el levantamiento gradual de las restricciones al movimiento de divisas. Analizó las perspectivas de la actividad económica y la acumulación de reservas

Carlos Pérez, de Fundación Capital: “El Gobierno es consciente que debe ir hacia un mercado único y libre de cambios”

DEPORTES

Alerta en la selección argentina por la lesión que sufrieron en River dos de los convocados por Scaloni para el Mundial

Alerta en la selección argentina por la lesión que sufrieron en River dos de los convocados por Scaloni para el Mundial

9 frases del Chacho Coudet tras la clasificación de River a la final del Torneo Apertura: de la lesión de Driussi al caso Colidio

La reflexión de Di María tras la eliminación de Rosario Central: la frase sobre el recibimiento de los hinchas de River

River Plate le ganó 1-0 a Rosario Central un partido electrizante y jugará la final del Torneo Apertura

River Plate buscará ser campeón del Torneo Apertura: día, horario y estadio de la final

TELESHOW

La profunda reflexión de L-Gante que preocupó a sus seguidores: “Me necesito a mí más que nunca”

La profunda reflexión de L-Gante que preocupó a sus seguidores: “Me necesito a mí más que nunca”

La divertida noche de Carmen Barbieri junto a Fede Bal: del show de Ca7riel y Paco Amoroso a la cena con Evelyn Botto

El Cholo Simeone y Carla Pereyra compartieron el álbum de la comunión de su hija Francesca: “Celebramos tu luz”

Mirtha Legrand sorprendió con un elegante vestido negro y reveló su secreto para tener una figura espléndida

Manu Urcera contó qué hace para enojar a Nicole Neumann tras una pelea: “Para que la relación se ponga picante”

INFOBAE AMÉRICA

Cambios en recorridos del transporte colectivo en San Salvador Este

Cambios en recorridos del transporte colectivo en San Salvador Este

El Ministerio de Salud activa plan de contingencia ante brote de más de 6 mil casos de sarampión en Guatemala

La Fuerza Armada de El Salvador decomisa cargamento de ropa deportiva de contrabando en Santa Ana

Congreso Nacional de Honduras advierte que sin aprobación de reformas electorales, no habrá elección de nuevos consejeros al CNE

Así se construye el nuevo gigante sobre el Canal de Panamá