A 50 años del primer GTI, se lanzó la preventa de la primera versión eléctrica de un clásico modelo en Europa

Volkswagen Group ha lanzado oficialmente el nuevo ID.Polo GTI, una versión deportiva y 100% eléctrica que revive un nombre clásico de la marca. (Volkswagen Argentina)

Aunque el modelo no es tan antiguo como un Renault 4 o un Citroën 2CV, la noticia del lanzamiento en Europa del Volkswagen ID.Polo GTI volvió a mostrar que la tendencia a utilizar nombres históricos para relanzar autos eléctricos es un camino en el que coinciden varias marcas convencionales o generalistas europeas como método para competir con la avanzada china.

Pero en este caso no se trata solo del nombre sino también de la sigla, porque además de llamarse Polo, la versión deportiva utiliza la sigla GTI como segundo llamador, para captar la atención de los amantes de los vehículos de alto rendimiento, mucho más adeptos a los motores de combustión que los usuarios comunes que adoptan la electromovilidad como un simple cambio de hábito en relación con un vehículo para uso personal.

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Este auto había nacido originalmente como ID.2all cuando se presentó en 2024, pero comprobado que los ID.3, ID.4 e ID.7 no consiguieron el impacto que se esperaba, incluso pese a un diseño de vanguardia y un equipamiento tecnológico de avanzada, el Volkswagen Group no dudó en dar un giro a su estrategia de productos eléctricos sumando nombres conocidos a las siglas que identifican los autos eléctricos de la marca.

El nuevo ID.Polo GTI de Volkswagen es la versión 100% eléctrica y deportiva que revive la emblemática línea GTI y el nombre clásico Polo. (Volkswagen Argentina)

El desarrollo de una idea clara

“Cuando empecé mi trabajo, hace unos tres años, el objetivo siempre fue crear la mejor versión de Volkswagen. Había mucho trabajo por hacer, muchos aspectos por mejorar: diseño, usabilidad, calidad y también los nombres”, dijo Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen el año pasado cuando anunció en el Salón de Múnich 2025, que el ID.2all pasaría a llamarse ID.Polo.

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Schäfer confirmó también en esa oportunidad que hasta 2027 llegarán 7 nuevos modelos eléctricos a los que definió como “auténticos Volkswagen”, en una clara alusión a la variedad de modelos que hay en el mercado producto de alianzas entre compañías automotrices. Además dijo que entre esos modelos llegará un nuevo ID.3, un ID.3 GTI (siguiendo la saga del Polo), y un nuevo ID.4, pero que ninguno conservará esos nombres. “Les informaremos de los nombres cuando llegue el momento de revelarlos. Hoy no”, explicó.

El ID.Polo GTI fue mostrado con camufraje en el Salón de Múnich, en septiembre de 2025

En aquella oportunidad, el auto que se mostró tenía un camuflaje que impedía conocer su silueta y detalles definitivos, cosa que sí ocurrió este viernes, en la previa de la tradicional carrera de larga duración de las 24 hs de Nürburgring.

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La fecha no es casual para el estreno del primer GTI eléctrico, porque este año se cumplen 50 años del debut del primer modelo identificado con esta característica sigla que relaciona directamente un vehículo con su versión deportiva más extrema.

Cualidades técnicas

El nuevo Volkswagen ID.Polo GTI tiene una potencia de 226 CV (166 kW) y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, y como es clásico desde el primer GTI de 1976, esa potencia se transmite únicamente a través de las ruedas delanteras con un torque plano de 290 Nm.

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La imagen muestra un corte transversal del nuevo Volkswagen ID.Polo GTI, revelando su batería eléctrica y componentes del tren motriz bajo una carrocería roja. (Volkswagen Argentina)

Entre sus virtudes técnicas está el equipamiento de bloqueo electrónico del diferencial, suspensión deportiva adaptativa DCC y una dirección progresiva desarrollada específicamente para el GTI como equipo de serie. Esta versión tendrá un precio de partida de algo menos de 39.000 euros en la preventa que comienza este fin de semana en Alemania.

El sistema de propulsión se alimenta de una batería de níquel-manganeso-cobalto (NMC), las más sofisticadas del mercado, que tiene una capacidad de 52 kWh, lo que le permite alcanzar una autonomía hasta 424 kilómetros de ciclo WLTP. Además, el sistema admite cargas rápidas en corriente continua de hasta 105 kW que es capaz de pasar del 10% al 80 % en aproximadamente 24 minutos en una estación de carga rápida de Corriente Continua.

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El interior del nuevo Volkswagen ID.Polo GTI eléctrico, con su volante deportivo, pantallas digitales y acentos rojos, marca el regreso de la icónica línea GTI en un formato innovador. (Volkswagen Argentina)

Interior GTI puro

Si por fuera tiene todas las cualidades de un auténtico GTI, el interior no se queda atrás. Los característicos colores rojo y el negro predominan en el habitáculo del auto en numerosos detalles, como las costuras rojas en contraste del nuevo volante deportivo GTI o la marca roja situada a las 12 en punto del mismo, tal como se utiliza en los autos de carrera. Otra novedad del volante son las dos levas destinadas a ajustar el nivel de recuperación de energía.

Esas mismas costuras rojas también están visibles en las puertas y en los laterales exteriores de los asientos deportivos, que en las superficies interiores muestran una tapicería que reinterpreta el legendario patrón de los GTI clásicos con los apoyacabezas integrados de los asientos delanteros que también incluyen el logo GTI en rojo.

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También en el interior hay un especial cuidado en el diseño del cuadro de instrumentos. Si el conductor activa el modo retro mediante el botón “View” del volante, los instrumentos adoptan el estilo de un Golf I clásico. Cuando el modo retro está activo, también aparecen elementos gráficos inspirados en el primer Golf, como la visualización de canciones en formato de cassette, tal como era el modo de escuchar música personal en los autos de la década del 80.

Volkswagen Group presenta oficialmente el nuevo ID.Polo GTI, su versión deportiva y totalmente eléctrica que recupera la esencia del icónico Polo. (Volkswagen Argentina)

Un auto que frena solo en los semáforos

Como novedad final, se confirma en este vehículo la incorporación de un desarrollo tecnológico que se había anunciado en septiembre de 2025, por medio del cual el vehículo se detiene autónomamente ante un semáforo en rojo. Lo hace a través de un software de última generación que incorpora de serie numerosos asistentes avanzados a la conducción.

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Este sistema se denomina “Connected Travel Assist” por utilizar datos online, y es capaz incluso de detectar semáforos en rojo y frenar automáticamente el vehículo hasta detenerlo dentro de los límites gracias a la asistencia longitudinal y lateral del sistema.