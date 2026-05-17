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La OMS declaró la emergencia de salud internacional por el brote de ébola en África: al menos 88 muertos por el virus Bundibugyo

El organismo mundial aclaró que el brote “no cumple con los criterios” para ser calificado como pandemia hasta el momento. La aparición del germen en Uganda y República Democrática del Congo alertó a las autoridades, ya que aún no existe vacuna para la variante

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Un hombre es trasladado en ambulancia a su llegada al Hospital General de Referencia de Bunia tras la confirmación de un brote de ébola de la cepa Bundibugyo en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 16 de mayo de 2026 (REUTERS/Victoire Mukenge/Archivo)
Un hombre es trasladado en ambulancia a su llegada al Hospital General de Referencia de Bunia tras la confirmación de un brote de ébola de la cepa Bundibugyo en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 16 de mayo de 2026 (REUTERS/Victoire Mukenge/Archivo)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una emergencia de salud pública internacional, el segundo nivel más alto de alerta, ante el brote de una rara cepa de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

El organismo informó desde Ginebra que “la enfermedad del ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)”.

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La OMS aclaró que el brote “no cumple con los criterios” para ser calificado como pandemia. Según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la ESPII era el nivel de alerta más elevado para una epidemia, aunque las enmiendas adoptadas en junio de 2024 introdujeron una categoría superior: la “emergencia debida a una pandemia”.

La RDC enfrenta un fuerte impacto por la variante Bundibugyo del ébola, para la que no existe vacuna. Hasta el 16 de mayo, la OMS había confirmado ocho casos en laboratorio y 246 casos sospechosos, además de 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del país.

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También se confirmó un caso en Kinshasa y una muerte en Uganda correspondientes a viajeros que regresaron recientemente de Ituri. La agencia sanitaria de la Unión Africana reportó 88 muertes relacionadas con el virus, sobre un total de 336 casos sospechosos, según las cifras más recientes.

La OMS declara la emergencia internacional por un brote de ébola en RDC y Uganda (Europa Press)
La OMS declara la emergencia internacional por un brote de ébola en RDC y Uganda (Europa Press)

Ya hemos reportado 336 casos sospechosos y notificado 87 fallecimientos (en la RDC), más uno en Uganda. Eso supone un total de 88 muertes reportadas”, afirmó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), Jean Kaseya, en una rueda de prensa virtual de urgencia.

El foco del brote de ébola se ubica en una zona de difícil acceso, lo que limitó el análisis de muestras en laboratorio y obliga a que los balances se basen principalmente en casos sospechosos.

“Esta cifra que estamos compartiendo con ustedes no es la exacta, tenemos que asumirlo así. Este brote comenzó en abril y, hasta el momento, desconocemos el caso índice. Esto significa que no sabemos cuál es la verdadera magnitud de este brote”, añadió Kaseya.

Las autoridades advirtieron que el número real de contagios por ébola podría ser superior al reportado, debido a casos como el del paciente de 59 años que viajó desde la República Democrática del Congo (RDC) hasta Kampala, Uganda, sin ningún tipo de aislamiento ni medida sanitaria, falleciendo poco después en un hospital de la capital ugandesa.

Según los África CDC, el epicentro del brote se mantiene en la zona sanitaria de Mongwalu, en la provincia nororiental de Ituri. Esta área es considerada de extremo peligro epidemiológico por el “enorme movimiento de población” derivado de la inseguridad, las actividades mineras y el intenso comercio con Uganda y Sudán del Sur.

Imagen de los controles sanitarios en Costa de Marfil, uno de los países africanos afecados por el ébola (EFE/EPA/LEGNAN KOULA)
Imagen de los controles sanitarios en Costa de Marfil, uno de los países africanos afecados por el ébola (EFE/EPA/LEGNAN KOULA)

Tras la detección de la enfermedad en Uganda, los África CDC asumieron la coordinación de la respuesta y activaron el Equipo de Apoyo a la Gestión de Incidentes (IMST) a nivel continental, bajo la dirección de la doctora Ngashi Ngongo, responsable anteriormente de la emergencia por mpox.

El avance de la epidemia se ve agravado por el conflicto armado en el este de la RDC entre el Ejército y milicias locales. Kaseya explicó que el organismo dialoga con los actores en conflicto para explicar la neutralidad médica y garantizar corredores humanitarios, ante la huida del personal sanitario comunitario por los combates.

La RDC ya enfrentó un brote de ébola entre agosto y diciembre de 2025, con al menos 34 muertos, y el episodio más letal provocó cerca de 2.300 muertes entre 3.500 enfermos entre 2018 y 2020.

El ébola causa una fiebre hemorrágica altamente contagiosa y sigue representando una amenaza, pese a los avances en vacunas y tratamientos, que solo resultan eficaces contra la cepa Zaire, responsable de las epidemias más extensas. La transmisión entre humanos ocurre mediante fluidos corporales o el contacto con sangre de una persona infectada, ya sea viva o fallecida.

Las personas infectadas únicamente pueden contagiar después de la aparición de síntomas, y el período de incubación puede extenderse hasta 21 días. En los últimos 50 años, el virus causó más de 15.000 muertes en África. Este brote constituye el decimoséptimo registrado en la RDC desde el primer caso de ébola en 1976. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad presenta una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%.

(Con información de AFP y EFE)

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