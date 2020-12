Alberto Fernández en el cierre de la Conferencia UIA: “De la pobreza no se sale con el Estado y los planes, se sale con empresarios que inviertan y den trabajo”

El Presidente habló en el cierre de la Conferencia Industrial

El presidente Alberto Fernández celebró hoy el hecho de que se sumaron “todos los argentinos” en la misión de “reconstruir un entramado social que estaba absolutamente lastimado” por la pandemia y remarcó: “De la pobreza no se sale con el auxilio de Estado a través de planes, se sale con empresarios que inviertan y den trabajo”.

Sucedió en una jornada en la que el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina dio a conocer el “Informe de Avance: Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19”, el cual arrojó aumentos de la proporción de la población en estado de pobreza de 40,8% en 2019 a 44,2% ahora.

El jefe de Estado aseguró que en los últimos tres meses “la industria toda se está moviendo” y convocó a que el actual sea “un momento fundacional para hacer otro país”, que deje atrás el debate si Argentina es un país agropecuario o industrial porque “Argentina es un país agropecuario e industrial”.

Fernández hizo estas declaraciones en Quilmes, durante el cierre de la 26° Conferencia Industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), para debatir los ejes de una agenda federal para la recuperación y el crecimiento.

En ese marco, sostuvo que su Gobierno fue “capaz” de “capear el temporal” de la pandemia de coronavirus, al destacar que a lo largo del año pudo “reconstruirse un entramado social que estaba absolutamente quebrado y lastimado”. ”Seremos recordados por la historia como la generación de la pandemia”, destacó Fernández.

El Presidente indicó que ante la irrupción de la pandemia el país estaba “sin hospitales ni camas de terapia intensiva, y el virus nos corría”, pero resaltó que “en medio de semejante crisis logramos dos cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya habido un argentino que no recibiera la atención sanitaria que requirió”.

”En este tiempo donde la curva de contagios empieza a a bajar y la vacuna está cercana, quiero que todos estemos orgullosos de lo que fuimos capaces de hacer”, convocó. Tras destacar la colaboración conjunta entre “trabajadores, empresarios y el Estado”, el jefe de Estado dijo que “por primera vez en muchos años, la recaudación está por encima de la inflación, la construcción empieza a movilizarse y la industria toda se está moviendo”.

En esa línea, llamó a los empresarios pensar si la opción es que Argentina “se mueva para repetir historias” o si, por el contrario, “este es un momento fundacional para hacer otro país”.

”Argentina tiene que volver al mejor de los capitalismos: ese que se preocupaba por invertir, arriesgar, producir, dar empleo y ganar, y todos esto mejorando la distribución del ingreso”, subrayó.

A su turno el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, señaló que la industria puede y debe dar una respuesta federal que permita superar los dilemas de la Argentina. “Necesitamos acordar una política de estado que cruce desarrollo territorial con desarrollo productivo. Esta tarea no la resuelven un presidente o un ministro o un gobernador por sí solos. Tampoco los empresarios, ni los sindicalistas, ni los medios de comunicación. Es una tarea que requiere acuerdos de largo plazo con una estrategia integral que nos permita salir de la coyuntura y orientar los esfuerzos hacia el desarrollo productivo”, planteó.

En tanto, durante el panel “Hacia un sendero de recuperación económica sostenible”, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró esta tarde que se advierte “una recuperación más sólida” en el nivel de actividad aunque con “una dinámica heterogénea”, y ratificó que se avanza en “un puente de estabilidad” hasta 2021, cuando entrará en vigencia el Presupuesto que será “el pilar central en la estrategia económica”.

Al participar de 26° Conferencia Industrial, Guzmán destacó el crecimiento real por tercer mes consecutivo de la recaudación fiscal, una dinámica positiva en la reducción de la brecha cambiaria y la elaboración de un programa plurianual basado en políticas de Estado.

El ministro de Economía afirmó que “la estabilidad cambiaria es central para todo en la Argentina, por eso es tan importante cuidar el frente de las reservas, y el objetivo de 2021 es acumular reservas”.

Guzmán aseguró hoy que se van a mantener los mecanismos de controles de ingresos de capitales especulativos, aunque aseguró que es “transitorio, defensivo pero que tiene que ver con lo que sucedió anteriormente”.

“Se venía registrando una caída fuerte por eso adoptamos medidas, y en los últimos meses logramos más fortaleza en el frente de las reservas, dejaron de caer”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

En otro orden, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que la recuperación de la economía “no será producto del azar y debe tener la ayuda del Estado”, al participar de manera virtual de la jornada de cierre de la Conferencia Industrial.

“La industria es uno de los factores que definen nuestra historia, es la locomotora de la economía bonaerense. Buenos Aires es una provincia productiva y tenderemos una mano tal como lo venimos haciendo. Hay que trabajar de manera unida y coordinada para que la pandemia quede en el pasado lo más pronto posible”, dijo el mandatario bonaerense.

La Convención Industrial de la UIA comenzó el lunes pasado y la jornada final se llevó a cabo en la sede de Cervecería y Maltería Quilmes, tras realizarse el martes en Jujuy y el miércoles en Santa Fe.

En referencia a la actividad de la industria en medio del coronavirus, Kicillof dijo que “todos en la provincia han realizado un gran esfuerzo, con sectores que pudieron trabajar siempre y se pudieron sostener, y con otras actividades a las que les costó mucho y fue injusto”.

El panel en el que Kicillof fue el principal expositor también contó con la presencia de Martín Rapallini, presidente de Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), y Silvio Zúrzolo, titular de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba).

“Vamos por la recuperación del empleo, porque a partir de eso se podrá reactivar el sector productivo. Hay que fortalecer la política laboral y generar incentivos para buscar empleos genuinos. Entender que la industria es clave en los países desarrollados”, dijo Rapallini.

Por su parte, Zúrzolo manifestó: “Siempre la salida es la misma, el desarrollo y la inclusión social. Siempre es mejor potenciar y tener una mejor industria nacional y es momento de empezar a hacerlo. Sin desarrollo productivo es imposible crear el país que queremos y necesitamos condiciones para los industriales que quieren invertir”.

