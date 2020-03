- Creo que es porque a lo largo de las últimas décadas hemos tenido muy malos liderazgos, porque ninguno de ellos estuvo a la altura de la compleja situación de la Argentina en cada momento; no hemos tenido estadistas. Y en este momento creo que el país necesitaría una especie de Plan Marshall, pero no al nivel de recibir ayuda de capitales externos, sino de un programa que vaya más allá de un partido político, de ciertos grupos; sino que sea abarcativo, y que de alguna manera tenga un horizonte temporal que permita reconstruir todo lo que hace falta, porque los problemas estructurales no se pueden solucionar en dos años, aunque no ocurrió como en Europa y otros países que fue producto de guerras catástrofes, sino de decadencias que fue afectando la cultura. Porque cuando se dice “no creo en el peso”, no es el efecto de un cambio de hoy para mañana, sino que es el efecto de acumulación de situaciones de sucesivas crisis, de la cantidad de veces que se ha perdido . Recuerdo una frase de un profesor notable que tuvo la UCA, ya fallecido, Adrián Guissarri: “En la Argentina hay tantos psicólogos y psiquiatras porque la gente no puede dormir, y no puede dormir porque nunca sabe cuáles son sus activos y sus pasivos” . Y agregaba: “En los EEUU un americano sabe que se va a dormir con USD 100 en la cuenta, y al día siguiente tiene lo mismo. Un argentino tiene $100 y al día siguiente no sabe si va a tener 50 Patacones; 12 rublos, 101 dólares.