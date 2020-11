El Gobierno insiste con que no hay éxodo de empresas y señala a la gestión de Cambiemos como la de mayor desinversión

Latam se fue de la Argentina

El Gobierno sigue cuestionando las noticias sobre empresas internacionales que dejan de operar en el mercado local. Por lo menos así lo señala un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo que hoy hizo circular el Gobierno nacional en donde señala que hay “se instaló en la agenda pública” la idea de que Argentina estaría sufriendo “un supuesto “éxodo” de empresas, producto de las políticas anti-inversión supuestamente vigentes en el país” y que, en realidad es una mezcla de información.

El trabajo reconoce el éxodo de empresas pero hace referencias a “algunas aerolíneas” que se vieron afectadas por la pandemia como sería el caso de Latam Argentina “que venía en declive por la recesión local de los últimos años”, Air New Zealand, Qatar Airways o Emirates. Sin embargo, después dice que otras que se publicaron en realidad están en la búsqueda de un socio local, mudaron alguna parte del negocio o fueron compradas por otras compañías locales.

En estos dos grupos pone el caso de Falabella que estaría buscando un socio local y para aquellas que abandonan su operatoria en Latinoamérica y que pasaron a manos de otra empresa “como Glovo y Brightstar". En el caso de Glovo, la firma pasó a manos de PedidosYa; en el caso de la distribuidora de celulares Brightstar, los activos pasaron a manos del grupo local Mirgor”.

El Gobierno señala como fake news el cierre de Starbucks

También hace referencia a supeustas fake news al señalar que “jamás anunciaron nada, pero se crearon noticias falsas sobre posibles partidas", como Starbucks o Burger King.

Por otra parte hace referencia a que se ha dicho que empresas como la alemana BASF o la francesa Saint-Gobain “abandonan la Argentina, lo cual es falso. En el caso de BASF, la empresa decidió mudar un segmento (fabricación de pintura) a Brasil, para especializarse en líneas que hoy tiene en el país como químicos, materiales, soluciones industriales, tecnologías de superficie, nutrición y cuidado y soluciones agrícolas. Bajo ningún punto de vista la empresa se está retirando del mercado argentino; en efecto, BASF invirtió 1,87 millones de euros en 2020, lo que representa un alza del 15% respecto a lo invertido en 2019 en el país".

En el caso de Saint-Gobain, el trabajo de la cartera de Matías Kulfas señala que la compañía gala decidió “relocalizar en Brasil la producción de parabrisas de la planta de Campana, para especializarse en la producción local de yeso. Lejos de irse del país, la multinacional tiene un plan de inversiones para 2021 por USD 8,2 millones para expandir en Argentina la producción de yeso tanto para la exportación como para el mercado interno”. En rigor, buena parte de la información periodística seria sobre la salida de empresas multinacionales hace referencia a compañías que buscan socios, como Falabella y Walmart, y detalla la salida parcial de otras, como BASF y Saint-Gobain.

2015-2019

En ese contexto de “desmentidas”, la cartera señala como el proceso de 2015 a 2019 como el del “éxodo” empresario y muestra que en los años de la administración de Cambiemos “lamentablemente cerraron o se fueron empresas de todos los tamaños: pequeñas, medianas y grandes. En total, y de acuerdo a datos de AFIP, son más de 25.000 las empresas que dejaron de existir en Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. No se veía tamaña destrucción empresarial desde la crisis de 2001-2002”.

Alberto Fernández encabeza un anuncio de inversiones de la Compañía de Cervecerías Unidas

Luego, el trabajo hace un recuento de anuncios de inversiones y de desembolsos ya realizados que están dando sus resultados. En total, suma 35 anuncios entre junio y finales de octubre y hace referencia a que “estos anuncios se condicen con lo que experimentamos a diario en el Ministerio de Desarrollo Productivo".

Aunque en el sector privado insisten que el clima de negocios no es bueno en la Argentina, el Gobierno señala que no es eso lo que la realidad del “día a día” indica y vuelve a señalar a la gestión del ex presidente Mauricio Macri a quien señala de haber promovido una economía basada en la especulación financiera más que en el desarrllo productivo.

“No basta con profetizar ‘lluvias de inversiones’: sin mercado (interno y externo), no hay inversión posible. Por eso es tan importante que nuestra economía vuelva a crecer, y lo haga sostenidamente”, sentencia el trabajo que realizó la cartera de Kulfas.

