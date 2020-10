Mercados: suben el dólar libre y las acciones que cotizan en Wall Street a la espera de anuncios para tratar de sumar reservas

FOTO DE ARCHIVO: Peatones caminan frente a la fachada de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina 26 febrero, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Las acciones de empresas argentinas suman un nuevo día de repuntes mientras los inversores esperan anuncios del Gobierno destinados a estimular las ventas al exterior y la liquidación de divisas por parte de exportadores. El dólar libre suma otro peso para ofrecerse a $147 mientras que los bonos soberanos, por su parte, se despegaron de la suerte de esos papeles y después de un arranque positivo anotan leves pérdidas en el mediodía porteño. El riesgo país, así, cotiza estable en 1.300 puntos.

El dólar libre gana otro peso para ofrecerse a un máximo histórico de $147, como resultado de la presión compradora que generan las nuevas trabas cambiarias en el día en el que se renueva el cupo mensual de USD 200 para atesoramiento. En septiembre el peso se depreció 8,16% en ese mercado informal mientras que en el mercado mayorista oficial perdió 2,63%, lo que dejó una brecha cambiaria del 93%.

Agentes cambiarios reportaron que las páginas webs de los bancos mostraban una intensa actividad de ahorristas tratando de acceder a los 200 dólares máximos permitidos por el sistema, con algunas trabas circunstanciales propias del aglomeramiento de clientes.

Este jueves las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street muestran mayoría de alzas, con avances de hasta casi el 5%. El más ganador es el papel de Despegar, con el 4,85% de avance, seguido del 2,84% de IRSA y el 2,76% de BBVA Argentina.

En la Bolsa porteña, el índice bursátil S&P Merval subía un 1,3%, a 41.804,9 unidades, con recompras selectivas de carteras especialmente en papeles líderes.

Los bonos extrabursátiles mostraban un avance promedio del 0,2%, liderados por el ‘Bonar 29’ con un mejora del 1,1%. El riesgo país del banco JP.Morgan caía 19 unidades a 1.281 puntos básicos, hacia el mediodía. En el exterior, los bonos soberanos Ley Nueva York anotaban leves bajas.

“Los bonos argentinos nuevamente operando en terreno negativo en una semana de mercados globales tranquilos. Tanto en renta fija como renta variable se nota muy poco flujo por el lado de los inversores . La curva Argentina esta operando a rendimientos exagerados teniendo en cuenta que no tienen vencimientos de corto plazo, pero la falta de confianza y un BCRA que no logra controlar la corrida cambiaria no ayuda para atraer nuevos flujos”, dijo Mariano Marcó del Pont de Silvercloud Advisors.

“En un rato vamos a tener anuncios del ministro (Martín) Guzmán, nuevas medidas económicas más un acercamiento al FMI podrían ser un driver para calmar a los mercados”, agregó.

El derrumbe de las reservas del Banco Central (BCRA), por unos USD 3.500 millones en el tercer trimestre, lleva preocupación al mercado y en relación a ello se esperan anuncios económicos para poner un freno a la tendencia.

Los analistas especulan con que las medidas podrían incluir una rebaja temporal en las alícuotas de retenciones a la soja y la carne, un aumento de las tasas de interés que paga el Tesoro y una modificación de los encajes bancarios, para que los bancos puedan dinamizar la entrega de ahorros en dólares en ventanillas en días de salida de depósitos en moneda extranjera.

“Partiendo de un diagnóstico de insuficiencia de demanda, se plantea la necesidad de desplegar políticas expansivas -fiscal y monetaria- para recuperar la actividad y el empleo en la salida de la crisis”, dijo recientemente el financiero Grupo SBS.

“El objetivo fiscal será mantener el déficit primario que dejaría este año al excluir los gastos de emergencia, lo que sin financiamiento externo requerirá una nueva dosis de emisión monetaria”, acotó.

La semana entrante se prevé que el Gobierno reciba a una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para discutir la refinanciación del crédito por 44.000 millones de dólares logrado en 2018, en otro paso tras un exitoso canje con acreedores privados por unos 100.000 millones de dólares.

