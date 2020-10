Los argentinos tienen fuera de los bancos 9 de cada 10 dólares ahorrados

(iStock)

El objetivo oficial de que los dólares se usen para producir en lugar de guardarse está lejos de cumplirse. Los argentinos tienen ahorrados más de USD 228.000 millones en total, la mayoría de ellos fuera del sistema financiero. De ese total de tenencias en moneda extranjera apenas USD 16.782 millones están en cuentas o depósitos bancarios, menos del 8%. El resto está en el colchón, en cajas de seguridad o fuera del país, es decir, lejos de cualquier posibilidad de impulsar a la economía local por la vía del financiamiento o la inversión.

Las tenencias de billetes estadounidenses por parte de residentes en la Argentina surge de los datos de Posición de Inversión Internacional que publicó este martes el Indec con datos actualizados al final del segundo trimestre del año. Allí se ve que los activos de argentinos en el exterior -por ejemplo, las posesiones de multinacionales en otros mercados, las inversiones en activos financieros, inmuebles y otras tenencias- alcanzaron en ese momento los USD 330.024 millones. Si a esa cifra se le restan USD 39.320 millones de inversión directa en el exterior -por ejemplo, empresas- y USD 62.449 millones de inversión de cartera, por ejemplo en bonos y acciones, se llega a las tenencias de divisas.

Lo que queda, un rubro que registra el instituto estadístico como “otra inversión” son tenencias de dólares, aunque en las categorías más variadas. A la cifra se llega calculando las tenencias declaradas pero también se estima aquello que permanece en negro.

Los datos, sin embargo, no dicen nada de la ubicación de esos ahorros. Engloban todo, ya sea una cuenta bancaria en el exterior, como una caja de seguridad ubicada en un banco o una caja de seguridad hogareña. Son USD 228.256 millones propiedad de residentes en el país.

En la pandemia, a pesar de las restricciones a las operaciones cambiarias y a la movilidad, la cantidad de dólares en mano de privados argentinos siguió creciendo, aunque a un ritmo menor al que lo hicieron durante las últimas corridas contra el peso, en 2018 y 2019. Crecieron USD 1.850 millones en el segundo trimestre del año y USD 29.828 millones en doce meses.

Al cierre de junio había en los bancos $ 4 billones en depósitos en pesos, unos USD 39.000 millones al tipo de cambio contado con liquidación del momento. Equivale a menos del 17% de los dólares en manos de argentinos

La cifra no sólo empequeñece a los depósitos bancarios en dólares. También a todos los ahorros en pesos que están colocados en el sistema bancario. Los $4,079 billones de pesos en depósitos totales del sector privado equivalían al cierre del de junio a USD 39.178 millones medidos al tipo de cambio contado con liquidación. Es decir, los ahorros en pesos en el sistema bancario equivalen a apenas el 17% del total de las tenencias de dólares, en billetes, cuentas bancarias y fuera del país, que están en manos del sector privado local.

Al estar en su enorme mayoría, 92%, fuera del sistema bancario se trata de divisas que no se ahorran en el sistema, por lo tanto no fondean préstamos y no ayudan al financiamiento ni del sector productivo ni del sector público. Son dólares que están atesorados, a resguardo después de la experiencia traumática de la confiscación de depósitos, poco menos de 20 años atrás.

“Los dólares no son para guardar, son para producir”, dijo el presidente Alberto Fernández este mes, poco después del anuncio de nuevas trabas a la compra de divisas.

Recientemente el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, estimó durante una conferencia de gerentes de finanzas que cerca de USD 170.000 millones están guardados en el país, fuera del sistema bancario. De ser precisa la cifra, la diferencia con la cifra total del Indec se explicaría por las tenencias que están en el exterior.

Sin tomar en cuenta ello, en las últimas semanas los ahorristas se volcaron a los bancos en los días que siguieron al endurecimiento de las trabas cambiarias. Y redujeron en casi USD 1.000 millones el nivel de depósitos bancarios en dólares. El año pasado, tras las primarias de agosto, salieron en 5 meses más de USD 13.700 millones de los bancos.

