¿Pago o default?: qué opciones analiza el ministro Martín Guzmán para la deuda de USD 600 millones que no entró al canje

El ministro de Economía, Martín Guzmán, evalúa opciones para resolver la deuda total emitida bajo ley extranjera

Tras largos meses de negociaciones y momentos de extrema tensión con los principales fondos de inversión, el Gobierno logró la semana pasada una masiva adhesión al canje de deuda emitida bajo ley extranjera , lo que le permitió reestructurar unos USD 65.500 millones y un importante alivio financiero por los próximos tres años. P ero hubo un 1%, equivalente a USD 653 millones, que no ingresó a la operación y que obligará al Gobierno a delinear una estrategia hacia adelante para evitar futuros litigios .

El 30 de septiembre vencen unos USD 10 millones en concepto de intereses de los bonos PAR que quedaron afuera y en el Ministerio de Economía están evaluando qué hacer . ¿Pagarán, aún sabiendo que el resto de los acreedores sí aceptó la reestructuración?; ¿irán al default, 30 días más tarde, con la mancha negra que ello implica a pesar de tratarse de una ínfima porción de la deuda? ¿O intentarán rastrear a esos inversores para lograr que acepten reestructurar sus títulos?.

Hoy, el equipo económico baraja todas las alternativas, pero fuentes cercanas a la negociación aseguraron a Infobae que la opción más probable es que se haga un intento por encontrar a esos tenedores de los pares 2010 y ofrecerles un nuevo canje.

Si se avanzara por este camino, debería abrirse un nuevo proceso, ya que no se les podría ofrecer el mismo bono que en la operación que acaba de cerrar porque técnicamente desde el 4 de septiembre (fecha de liquidación), el Gobierno tiene 12 días para reabrir la misma serie. Por ende, debería ser otra serie, a emitirse por el monto de quienes ingresen. Esto haría que el título no tenga liquidez y, por lo tanto, le quitaría atractivo a ingresar, “salvo que se los amenace con el default”, dijo la fuente consultada.

En Economía y en los bancos colocadores tienen la certeza de que ese 1% que no ingresó son básicamente minoristas italianos que tienen bonos pares del canje 2010 . El Gobierno no registró la oferta en la comisión de valores de Italia (Consob) porque era un proceso complejo que ponía en riesgo los tiempos de la transacción.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández, festejan el triunfo del canje

A diferencia de la Securities & Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, la Consob tiene la potestad de interferir en la oferta y tiene sus tiempos para proceder, por lo que al equipo negociador le pareció mejor no salir a vender la propuesta en ese mercado. Por lo tanto, “al no estar registrada la oferta en Italia, gran parte de estos USD 600 millones que quedaron afuera seguramente no ha podido hacerlo". Para participar, debían hacer varios movimientos de sus bonos.

El pago de los USD 10 millones debería hacerse el 30 de septiembre, aunque hay 30 días de gracia. Es decir que el Gobierno tiene tiempo para fin de octubre para decidir qué hacer. Mientras tanto, podrían ir a buscar a esos inversores y tentarlos a que ingresen a un nuevo canje bajo la advertencia de que, de lo contrario, la Argentina no les pagará.

“¿Qué prefiere el mercado? Que se siga pagando. Vas a volver a defaultear por USD 600 millones? Y si eso pasa no generará ningún ruido, a nadie le va a importar porque es un 1% de minoristas italianos” , dijo otra fuente calificada. Además, esos bonos Pares 2038 pagan una tasa del 3,75% hasta 2028 y luego salta al 5%, por lo que no hay tanta diferencia con lo que el Gobierno debería pagar si hubiesen aceptado ingresar al canje y obtener el 2041.

Hoy los pares 2038 le implican al fisco una erogación de USD 20 millones por año hasta el 2028 y luego USD 30 millones anuales. La diferencia entre seguir cumpliendo con estos cupones o intentar que ingresen a un nuevo canje con las tasas más bajas sería de unos USD 40 millones, afirmaron las fuentes consultadas.

El riesgo de un default, por más que sea por un monto bajo y los tenedores sean minoristas, es que aparezca un fondo buitre o alguien que los reagrupe y busquen hacerle juicio a la Argentina en algunos años . Si la decisión, luego de intentar buscarlos, es pagarles el 30 de octubre, ésa será la explicación.

