Con la salida al mercado de los nuevos bonos del canje, el riesgo país podría caer hoy entre 1.100 y 1.200 puntos

Los bonos nuevos estuvieron presentes, pero faltó el principal referente de los mercados del mundo y no tuvieron cotización representativa. El feriado norteamericano por el Día del Trabajador, hizo que en todos los mercados del mundo disminuyeran los negocios.

La Bolsa local, que logró la segunda rueda consecutiva de alzas, lo hizo con un monto de negocios de apenas $ 440 millones. En estas circunstancias, el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, subió 1,37%. Lo más destacado fue Grupo de Valores SA (+4,33%), BYMA (+3,52%) y Grupo Galicia (+3,05%).

Por supuesto, al no operar las bolsas de Nueva York, los ADR’s, certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en Wall Street y el Nasdaq, no tuvieron movimiento.

Los títulos locales tampoco tuvieron referencia por la falta de cotizaciones en el mundo por lo tanto su debut será mañana. De hecho, el riesgo país quedó sin cambios en 2.142 puntos básicos por la falta de negocios de los nuevos bonos en el exterior. Hoy podría bajar a entre 1.100 y 1.200 puntos.

La novedad más grata vino de Standard & Poor’s, la calificadora de riesgo, que sacó a la deuda argentina de la categoría de default selectivo para elevarla a CCC+. Para cualquier país que no esté en default, es una calificación que supera el aplazo, pero no alcanza para eximirse. Los bonos CCC+ no interesan a los inversores, salvo que quieran “ensuciar” sus carteras con bonos de alto riesgo y elevadas tasas de retorno.

Por supuesto, salieron al mercado cotizando casi 5 puntos menos de su valor original, el del canje de la deuda de 54,9%. Por eso su rendimiento en vez de ser 10% como tenían en un principio, supera 12% algo que no está lejos de lo que calculaban los analistas. Los más pesimistas estimaban una tasa de retorno de 14%.

Pero la verdad de los títulos, se instalará a partir de hoy cuando los mercados del mundo operen a pleno y el monto de negocios en títulos de la deuda crezca por demanda de nuevos inversores.

Para hoy se espera el debut de los nuevos bonos con el mercado funcionando a pleno. Nada indica que los argentinos apuesten a un bono que tiene posibilidades de debutar con precios en baja porque abundarán los vendedores.

Lo que cortó la monotonía, fue la emisión de bonos por $ 1.637,8 millones de Newsan, la fabricante y comercializadora de artículos electrónicos y electrodomésticos, a tasa Badlar más 4,75 puntos con vencimiento a un año cuando se paga todo el importe. La tasa Badlar, que es la que se paga por plazos fijos a 30 días por más de $ 1 millón, está en 29,81%.

Por su parte, los dólares alternativos tuvieron bajas de alrededor de 2% pero con pocas operaciones. El dólar Bolsa terminó en $ 117,84 y el contado con liquidación en $ 125,88, pero son valores que no indican nada porque faltaron títulos y acciones que coticen en Wall Street para hacer operaciones.

El “blue” o dólar libre, frente a la abrumadora oferta de los que retiraron su cuota de dólar ahorro, bajó $ 1 a $ 131. La demanda en los bancos continuó, aunque va cediendo lentamente. Esta vez se operaron alrededor de $ 70 millones, un monto elevado para la segunda semana del mes.

El mercado mayorista casi no funcionó. Los negocios fueron de USD 117 millones sin intervención del Banco Central. La divisa quedó sin cambios en $ 74,44. El dólar en bancos y casas de cambio cotizó a $ 78,95 y elevó el precio del dólar solidario a $ 102,05.

Las reservas tuvieron una leve alza de USD 27 millones a USD 42.644 millones porque en los dos primeros días del mes los depósitos en divisas crecieron USD 261 millones ayudado por compradores de dólar ahorro que los dejaron depositados en sus cuentas. De todas maneras, con el correr de los días esos depósitos irán mermando y por supuesto, también caerán las reservas porque una parte de esas colocaciones están inmovilizadas en el Banco Central.

El promedio de depósitos en dólares de agosto fue de USD 17.213 millones, 227 millones por encima del mes anterior. Pero si se observa la evolución de estas colocaciones alcanzaron su máximo el 11 de agosto con 17.297 millones y a partir de allí, por el retiro más acelerado del dólar ahorro, comenzaron a descender para terminar el mes en USD 17.161 millones.

Para hoy se espera el debut de los nuevos bonos con el mercado funcionando a pleno. Martín Guzmán, el ministro de Economía, reza para que haya demanda y afloje la tensión sobre los billetes. El ministro deberá ser escuchado por Dios, porque nada indica que los argentinos apuesten a un bono que tiene posibilidades de debutar con precios en baja porque abundarán los vendedores.

