Economía

El Banco Central compró más de USD 7.300 millones en 2026 y las reservas cayeron por un pago al FMI

La autoridad monetaria adquirió otros USD 45 millones en lo que va del año y sus tenencias brutas retrocedieron por un compromiso financiero de más de USD 800 millones con el organismo multilateral

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El BCRA encadena 81 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian
El BCRA encadena 81 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 81 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios, resultado de intervenciones oficiales y acuerdos tanto con empresas privadas como con organismos estatales. Este miércoles, la entidad adquirió USD 45 millones, totalizando compras por más de USD 7.300 millones en lo que va de 2026.

Desde la implementación del esquema monetario actual, en enero, el BCRA concretó compras por USD 7.340 millones, cifra equivalente a más del 73% del objetivo anual. En abril, las adquisiciones sumaron USD 2.769 millones, nivel más alto registrado en el año.

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El cumplimiento de la meta anual se ubica en 73,4 por ciento. No obstante, los pagos de deuda del Tesoro —financiados con divisas provistas por el propio Central— moderaron el crecimiento neto de las reservas durante el primer trimestre.

Para sostener el ritmo de compras, el BCRA emitió pesos recurrir a mecanismos de esterilización. En paralelo, el Tesoro colocó deuda en las licitaciones en pesos con el fin de retirar circulante y evitar presiones sobre la cotización del dólar y la inflación.

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Las estimaciones oficiales prevén que el saldo neto de compras en 2026 oscilará entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo del flujo de divisas y de la demanda interna de pesos. El titular del BCRA, Santiago Bausili, destacó que estos factores serán clave para el balance anual.

La liquidación de la cosecha gruesa aportará una cantidad relevante de dólares, lo que podría acelerar la acumulación de reservas. Además, el ingreso de fondos por emisiones de deuda corporativa en el exterior aportaría más de USD 3.200 millones en las próximas semanas, reforzando la capacidad de compra y la estabilidad cambiaria.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales totalizaron USD 45.674 millones, con una caída diaria de 233 millones de dólares, explicado por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos USD 823 millones, mientras que del lado de las cotizaciones de activos, estos aportaron a favor unos USD 300 millones que neutralizaron parte de la caída.

El mayor nivel de reservas bajo la actual administración se alcanzó en febrero, con un máximo de USD 46.905 millones, el más elevado desde 2018. El descenso posterior se relacionó con compromisos de deuda externa y la volatilidad de los mercados, factores que impactaron en el valor de activos como el oro y los títulos públicos.

El dólar volvió a bajar

El volumen negociado en el mercado de cambios retrocedió este miércoles, registrando operaciones por USD 436,6 millones en el segmento de contado. Esta cifra representa una disminución de unos USD 90 millones respecto al martes y de USD 196 millones en comparación con el lunes.

Pese a la menor actividad, la oferta privada continuó predominando, lo que se reflejó en una baja de cinco pesos o 0,4% para el dólar mayorista, que cerró en $1.388, el valor más bajo desde el 22 de abril. En los primeros días de mayo, la divisa acumula una caída de tres pesos, mientras que en lo que va de 2026 retrocede 67 pesos, equivalente a una baja de 4,6 por ciento.

El Banco Central estableció para la jornada una banda superior de su régimen cambiario en $1.714,28, por lo que el tipo de cambio oficial se ubicó 326,28 pesos o 23,5% por debajo de ese límite.

En el segmento minorista, el dólar cerró con una baja similar de cinco pesos o 0,4%, situándose en $1.410 para la venta según la cotización del Banco Nación. El BCRA informó que en el sistema financiero el valor promedio de venta fue de 1.408,23 pesos y de $1.357,19 para la compra.

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