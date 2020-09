Cuáles son las mejores opciones para vender dólares y los precios más convenientes que se consiguen en el mercado

Una imagen de la city porteña en medio de la cuarentena por coronavirus (Erica Canepa/Bloomberg)

El mercado cambiario tradicional se transformó en una trampa para quienes tienen sus ahorros en dólares y necesitan pasarlos a pesos para afrontar gastos puntuales o llegar a fin de mes ante la caída del ingreso que supuso el parate económico asociado a la pandemia de coronavirus Covid-19. El precio para la compra que ofrecen bancos y casas de cambio está más de 30% por debajo del valor para la venta , debido a la distorsión que supone el recargo del Impuesto PAIS y hace que la oferta voluntaria de billetes en el mercado formal esté en sus niveles más bajos desde 2015. Por eso, los ahorristas buscan alternativas para hacer valer sus dólares a la hora de necesitarlos y recurren a opciones de todos los colores: desde el mercado informal, hasta la operación en la Bolsa y transacciones con criptomonedas. De esa manera, logran conseguir hasta un 86% más de pesos por sus ahorros.

Las ventas de dólares en el mercado cambiario tradicional están en niveles mínimos desde 2015, cuando se terminó el anterior período de controles de cambio. La brecha cambiaria, la de entonces y la de ahora, desincentiva la oferta voluntaria de divisas en el mercado único y libre de cambios. Casi todas las ventas que se dan en el mercado formal son de jugadores que están obligados a vender, como exportadores que tienen plazos establecidos por la normativa para entrar los dólares al país.

En julio, último dato disponible, mientras se disparaba la cantidad de compradores que usaban su cupo mensual de USD 200 la venta de dólares de los ahorristas a los bancos caía a USD 71 millones luego de alcanzar apenas USD 58 millones el mes previo, el nivel más bajo desde noviembre de 2015, cuando apenas se vendieron USD 9 millones en todo el mes .

Pero con cálculos del Banco Central que estiman que los argentinos tienen USD 170.000 millones ahorrados en dólares dentro del territorio y transacciones cambiarias cotidianas, se vuelve evidente que los ahorristas están quedándose con sus dólares todo lo que pueden y, cuando necesitan venderlos, lo hacen en mercados alternativos.

Bancos y casas de cambio

“Lo primero y principal es, claramente, no vender los dólares en el mercado único y libre de cambio” , dijo Mariano Otálora, especialista en finanzas personales.

El mercado cambiario formal de entidades autorizadas para operar con cambios es el ámbito natural para cambiar dólares por pesos, pero a juzgar por los números de ventas mensuales no es el que está siendo elegido. La razón es clara, no sólo la brecha cambiaria con las cotizaciones paralelas como el dólar contado con liquidación y el dólar blue tientan con mejores rendimientos. El propio esquema del Impuesto PAIS hace que si, por ejemplo, alguien ahorra en dólares y a los pocos meses necesita usar los ahorros para un gasto imprevisto no tiene manera de recuperar el dinero que puso originalmente para esa compra.

“No hay manera de vender dólares si no es a través del blue, es totalmente irracional el sistema cambiario”, dijo Ramiro Marra, operador de Bull Market Brokers. “Nadie va a vender dólares a $73, le dan de comer al blue por todos lados. Eso te demuestra que el sistema cambiario está tremendamente mal planteado. Podés salir, pero no podés entrar. Como fueron poniendo regulaciones una por encima de la otra ya se volvió ilógico. Dicen que quieren atraer los ahorros en dólares de los argentinos pero no hay canales donde vender esos dólares”, agregó.

Es, por otro lado, en lo operativo la opción más cómoda y más al alcance de la mano. Pero en términos financieros, una muy poco conveniente. El tipo de cambio que se obtiene hoy es de $73,25 por dólar.

Dólar MEP y contado con liquidación

Una opción para cambiar dólares por pesos a un tipo de cambio conveniente es el mercado de bonos (hoy en un virtual feriado cambiario, porque los bonos que se usan para las operaciones cambiarias están en pleno proceso de canje). Es un mercado que supo estar en la mira del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), porque permite en principio hacer arbitrajes entre las distintas cotizaciones que afectan a las reservas internacionales. Pero aún con trabas, todavía funciona.

La operación, generalmente hecha a través de sociedades de Bolsa, consiste en comprar un bono con dólares y luego revenderlo a cambio de pesos. Es más conveniente para empresas que para personas físicas. Esto es porque las personas físicas están obligadas por norma de la CNV y el BCRA a esperar cinco días de parking entre la compra del bono y su reventa. Las empresas, por su parte, no tienen ese período de parking para cambiar dólares por pesos -sí para la operación inversa-, con lo cual el camino está dentro de todo facilitado.

Los contras que tiene la operación con dólar MEP y contado con liquidación están en la cantidad de normativas asociadas que tienen. Por ejemplo, tanto personas físicas como jurídicas que operan bonos contra dólares quedan inhabilitadas por 90 días para operar en el mercado formal y viceversa. Es decir que, para personas físicas, vender dólares en la Bolsa supone olvidarse por seis meses de comprar dólar ahorro. En el caso de las empresas importadoras, que necesitan entrar al mercado de cambio formal en forma constante esta no es una opción válida. Pero para el resto, es la alternativa más recomendada.

Sin embargo hay más trabas. No pueden operar dólares financieros si una empresa recibió ayuda en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, crédito subsidiado y otros programas de asistencia lanzados durante la pandemia.

“Esta muy dificultado, es algo que no se entiende. Tendría más lógica que eliminaran el dólar para ahorro y liberaran el MEP, que desdoblaran. Hoy, para usar MEP o contado con liquidación tenés muchas trabas. A lo sumo es conveniente para empresas, siempre y cuando no sean importadoras”, dijo Marra.

El tipo de cambio que se consigue por esta vía está hoy en $ 120,65, dólar MEP operado en el país y $ 128,59 para dólar contado con liquidación, es decir entrar dólares desde el exterior.

Dólar cripto

Un mercado aún sin regulación clara que en los hechos funciona como en blanco es de “dólar cripto”. Al igual que el dólar contado con luiquidación o el dólar MEP no opera cambio en sí, sino que permite comprar criptomonedas con dólares y con pesos, lo que permite comprar con una moneda y vender a cambio de otra, haciendo así una operación cambiaria. Bitex, Buenbit, Qubit, Satoshi Tango y Decrypto son algunas de las plataformas locales más populares. La ventaja es que al no haber sido alcanzado todavía por la regulación no sufren trabas como el parking que se aplica al dólar que se opera en la Bolsa ni inhabilitación de 90 días para operar en el mercado formal.

Entre las contras que ofrece este mercado está la novedad. Muchos ahorristas le huyen a la criptomonedas por sí mismas, es un mercado muy nuevo para personas acostumbradas al plazo fijo, el dólar y el ladrillo como inversión. También que es un mercado no regulado que no ofrece la protección de bancos y sociedades de Bolsa.

“Una buena opción que es ir al mercado de criptomonedas donde podés conseguir un tipo de cambio bastante cercano al contado con liquidación, unos días más cerca, otros más lejos”, dijo Otálora

El tipo de cambio que se consigue por esta vía al día de hoy es de $ 111 por dólar a través de la criptomoneda DAI y de $ 125 por dólar a través de Bitcoin.

Mercado informal

En los hechos, una de las opciones utilizadas por los ahorristas a la hora de deshacerse de dólares que necesitan para afrontar gastos o para revender los USD 200 mensuales que pueden comprar en el mercado formal. Está, contradictoriamente, estimulada por las distintas trabas que existen en el resto de los mercados para vender divisas. Es un mercado sin trabas, sin parking, sin servicio de atención al cliente ni defensa al consumidor. Y, para fines legales, sujeto a penas como multas y hasta prisión, en caso de reincidencia, tal como se fija en la Ley Penal Cambiaria.

“En la práctica, el que no tiene la necesidad de declarar la operación va al mercado libre” , señaló Otálora.

“Como profesional, a mis clientes no les puedo recomendar ir al blue, A mis clientes les puedo decir el desastre que es el esquema cambiario nada más”, dijo Marra. “La verdad es que a la hora de hacer una declaración jurada, ya estás con un problema”, agregó.

El tipo de cambio para la compra en la City porteña está hoy en 130 pesos.

