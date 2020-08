Cuáles son los vuelos especiales autorizados para septiembre y qué pasará con los viajes domésticos

Aeropuerto de Ezeiza, vacío por las restricciones para los vuelos

Para el sector aerocomercial, el 1º de septiembre era la fecha de largada para los vuelos regulares. Una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), publicada a fines de abril, había autorizado a las aerolíneas a vender pasajes a para volar a partir del mes próximo.

Sin embargo, desde el Gobierno descartaron que se pueda retomar la operación a partir de septiembre y están trabajando en una nueva fecha . En este contexto, las compañías locales e internacionales modificaron sus cronogramas y solicitaron permisos para operar vuelos especiales.

Este martes, el ministro de Transporte Mario Meoni destacó que el regreso de los vuelos es analizado constantemente. “Nosotros queremos volar ya pero la pandemia hace que se postergue, hay que ver provincia por provincia, pero estamos trabajando en un plan de protocolo para viajeros para poder fijar una fecha. Por ahora estamos pensando en la recomposición del cabotaje y espero que haya muchos vuelos antes del verano, hay gente que necesita viajar porque se le dificulta movilizarse ”, indicó, luego de participar en la reunión del Gabinete de Promoción Federal.

Aerolíneas Argentinas ya corrió su programación de vuelos domésticos que comenzaba el 1º de septiembre con un nuevo cronograma que arranca el 15 de septiembre, pero con posibilidades de volver a extenderse mientras no haya una resolución oficial que lo autorice.

En tanto, las compañías locales Flybondi y JetSmart mantienen sus cronogramas, mientras aguardan alguna comunicación oficial sobre las fechas de reinicio de las operaciones. Sin embargo, en algunos casos sugieren a los pasajeros con vuelos durante las próximas semanas que reprogramen sus viajes, sin penalidad.

Qatar Airways anunció que dejará de volar la ruta entre Doha y Buenos Aires (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

En el caso de los vuelos internacionales, varias empresas obtuvieron autorización para operar vuelos especiales durante septiembre. A excepción de los vuelos a los Estados Unidos, estos viajes están limitados a repatriaciones, expatriaciones o traslados por motivos de estudio o trabajo, pero no turísticos.

Los requisitos migratorios que se deben cumplir incluyen ser ciudadanos o residentes del país de destino, tener doble ciudadanía, casos de reagrupaciones familiares con permisos acordados y también trabajadores o estudiantes, con la correspondiente documentación. Excepto en el caso de los Estados Unidos, donde los argentinos pueden ingresar sin restricciones.

Los vuelos especiales que fueron autorizados

Aerolíneas Argentinas

- Madrid: Vuelos de ida desde Ezeiza para los días 2, 4, 7, 11, 18 y 25 de septiembre y de vuelta para los días 4, 6, 9, 13, 20 y 27.

- Miami: Vuelos de ida desde Ezeiza para los días 2, 4, 7, 11, 18 y 25 de septiembre y de vuelta para los días 4, 6, 9, 13, 20 y 27.

- Nueva York: Vuelos de ida desde Ezeiza para los días 1 y 17 y de vuelta para el 3 y 19 de septiembre.

- Cancún: Vuelo de ida el 25 de septiembre y de vuelta el 27 de septiembre.

- San Pablo: Vuelos de ida y vuelta los días 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27 de septiembre.

- Santiago de Chile:. Vuelos de ida y vuelta los días 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre.

- Asunción: Vuelos de ida y vuelta los días 2, 16 y 30 de septiembre.

“La prioridad es cumplir con las reglamentaciones y no hacer vuelos que no cumplan con las expectativas comerciales, que no tengan una demanda suficiente. Miami por ejemplo está con demanda porque no hay restricciones de ingreso para los argentinos”, explicaron desde la empresa.

Air France prevé dos frecuencias semanales con la modalidad de vuelos especiales (REUTERS/Christian Hartmann/File Photo)

American Airlines

- Miami: La empresa tendrá dos vuelos semanales con salida desde Ezeiza los jueves y sábados (10, 12, 17, 19, 24 y 26 de septiembre y el 1° de octubre).

Air France KLM

- París: Air France realizará el vuelo Buenos Aires - París los martes y sábados (excepto del 1º al 9 de septiembre, con vuelos martes 1, jueves 3, domingo 6 y miércoles 9). Y el vuelo París - Buenos Aires, con salidas miércoles y sábados (más un vuelo el domingo 6 de septiembre).

- Ámsterdam: KLM realizará el vuelo Buenos Aires - Ámsterdam, los jueves y domingos. Y el vuelo Ámsterdam - Buenos Aires, los martes y viernes.

“Estamos muy satisfechos de nuestra colaboración con las autoridades argentinas, quienes, a pesar del cierre de fronteras, nos permitieron implementar un programa de vuelos especiales para julio y agosto y ahora también para septiembre. Nos complace seguir fortaleciendo nuestras operaciones en el país”, explicó Nathalie Larivet, directora General de la empresa para la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Air Europa

- Madrid: Vuelos semanales con salida desde Buenos Aires los domingos 6, 13, 20 y 27 de septiembre. Y de vuelta (Madrid-Buenos Aires), los viernes 4, 11, 18 y 25 de septiembre.

Iberia

- Madrid: La empresa prevé dos frecuencias semanales, que se pondrán a la venta en breve.

Ethiopian

Por su parte, la empresa Ethiopian (una de las principales de África) anunció este jueves que suspenderá durante septiembre los vuelos a Buenos Aires por las restricciones relacionadas con el COVID-19.

A su vez, anunció dos frecuencias semanales durante octubre, para los días lunes y jueves en la ruta Buenos Aires-Addis Abeba (vía San Pablo). Para el mes de noviembre planificó el retorno a las cinco frecuencias semanales que operaba previo a la pandemia.

“Ethiopian Airlines sigue comprometido con el mercado de Argentina. Al no estar dadas las condiciones para retomar la operación en septiembre, hemos decidido postergar el reinicio de la operación a octubre”, resaltó Micaela Poole, gerente General de Aviareps, representante de Ethiopian Airlines en Argentina, en la cuenta de Instagram de la empresa.

