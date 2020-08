Guzmán: “Es posible que recién a principios del año que viene tengamos un acuerdo con el FMI”

(Maximiliano Luna)

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el acuerdo con acreedores privados para la reestructuración de la deuda bajo ley extranjera es un paso importante, pero que la Argentina tiene “un conjunto de problemas estructurales” a resolver. En cuanto a la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el siguiente paso en materia de reestructuración de vencimientos de deuda, dijo que espera que sea muy dura y que “recién a principios del año que viene tengamos un acuerdo” .

“Hemos dado un paso importante, hay que mantener la cautela. Es simplemente un paso importante, Argentina tiene un conjunto de problemas estructurales, sabíamos previo al 10 de diciembre que este era un tema central en el que teníamos que avanzar mientras íbamos avanzando en otro conjunto de temas centrales. Se alcanzó este resultado, no se terminó la reestructuración, esto está abierto hasta el 24 de agosto pero obviamente va a dar cuando esto termine un horizonte más despejado para las políticas públicas”, dijo Guzmán.

En declaraciones a Radio Metro, el ministro le restó importancia al rol que tuvo Blackrock como principal interlocutor.

“No es sólo Blackrock, en realidad estos son procesos en los que participan decenas y decenas de fondos de inversión y miles de acreedores, el más visible fue el fondo de inversión más grande del mundo, pero había muchos otros. De hecho, la parte más compleja fue la coordinación entre todos los acreedores”, dijo.

“ Esto es como un problema macroeconómico grande que tiene distintas partes, un rompecabezas con distintas piezas. El más complejo en esta primera etapa era el de la reestructuración con los acreedores privados que habían tomado deuda argentina bajo ley Nueva York . Al mismo tiempo teníamos la deuda pública en pesos, que es un mercado que se viene normalizando muy bien, eso ayuda mucho a Argentina porque le permite a la Argentina poder endeudarse en moneda local. Permite ir reconstruyendo la posibilidad de que haya financiamiento en pesos a tasas razonables y que las empresas se vayan beneficiando de eso y puedan invertir más, y generar más trabajo”, comentó.

“Después estaba la deuda en dólares bajo ley argentina, este era otro tema importante. Nosotros decidimos tratar de una forma equitativa a la deuda bajo ley extranjera que era más difícil de reestructurar y a la deuda ley argentina. Había voces que decían que como es más fácil reestructurar deuda ley argentina que la quita sea más grande allí, pero nosotros queríamos cuidar a la ley argentina para que siente las bases de un desarrollo de mercado de capitales que ayude a que haya más instrumentos de ahorro. Y ciertamente queda el FMI que va a ser el próximo paso”, agregó.

Respecto a la herencia que deja en materia de vencimientos de deuda a las próximas administraciones, Guzmán dijo que crecer va a ser central para poder enfrentarlos.

“ Crecer obviamente que es el objetivo central y es fundamental. Ningún país que no crezca sostenidamente va a poder sostener su endeudamiento ”, dijo. “Lo que quedó es un perfil de vencimientos más suave. Al principio no hay prácticamente nada en los primeros 5 años de vencimientos de capital y después se distribuyen los vencimientos de una forma suave en el tiempo. Lo que teníamos era un perfil de vencimientos de capital muy abultado y además tasas de interés muy altas 7% en dólares en promedio y ahora quedan cercanas al 3% lo cual genera un alivio muy importante”, agregó.

FMI

“ El Fondo es otro tema importante a resolver, otro paso que debemos dar. Son aproximadamente USD 45.000 millones de dólares que tomó el Gobierno previo bajo la expectativa de que esto iba a generar un shock de confianza , entonces esto iba a bajar el costo al que la Argentina se endeudaba en los mercados financieros internacionales, iba a poder tomar prestado a tasas más bajas y con eso pagarle al Fondo. Eso no pasó. Ahora tenemos una montaña de vencimientos entre septiembre del 2021 y 2024 a los que no podemos hacer frente en las condiciones en las que está Argentina. Fue manifestado de forma explícita como un apoyo al Gobierno anterior, apoyar a que pueda ganar las elecciones. Bueno, finalmente la economía se desplomó como todos sabemos y ahora buscamos resolver el problema”, comentó.

“El programa stand by que sancionó el Gobierno anterior se basó en un combo de contracción fiscal y contracción monetaria en un momento de recesión y los resultados quedaron a la vista. Todos los indicadores económicos y sociales se deterioraron, la vida de millones de personas se deterioró. La bruta devaluación, con el efecto que tuvo sobre el poder adquisitivo, la destrucción de empresas, la destrucción de empleo, el aumento de la pobreza”,comentó Guzmán.

Guzmán también se refirió a la nueva administración del FMI y respecto a si se trata de una organización distinta a la que acordó con el Gobierno anterior. Y dijo que si bien la relación es constructiva ello ni implica que va a ser duro negociar.

“ Con Kristalina Georgieva la relación ha sido muy constructiva, con todo el staff, pero eso no quita que esto va a ser una negociación dura, compleja. No es que hay una interlocutora o un director. Está el directorio e intereses que se van a ver manifestados en todas estas negociaciones ”, dijo. “Pueden aparecer distintos pedidos. Uno nunca tiene que descartar que ese tipo de pedidos pueda empezar voces a manifestarlo. Pero lo que nosotros tenemos claro es que no vamos a hacer nada que vaya en contra de lo que consideramos deseable para un sendero de desarrollo inclusivo, estable para Argentina”, comentó.

“Por la complejidad y la cantidad de detalles que hay que negociar, no lo vemos rápido. El acuerdo anterior en pocas semanas se llegó a un acuerdo y la sociedad quedó a un lado. Nosotros vamos a llevar un debate mucho más amplio que va a llevar tiempo, vamos a discutir cada detalle sobre la base de la prudencia, la responsabilidad, el objetivo de más trabajo”, dijo.

“ Va a llevar meses, incluso es posible que recién a principios del año que viene se pueda llegar a un acuerdo ”, agregó.

Noticia en desarrollo...