Apenas comenzó la cuarentena, Dutra pidió uno de los crédito para pymes, con tasa del 24%, por $650.000 que utilizó para pagar las cargas sociales de los empleados. “El crédito ya lo utilicé. Me alcanzó para abril. Ahora nos está ayudando el programa ATP del Gobierno con el pago de los salarios. No estoy en contra de la cuarentena, no quiero ver muertos. Pero necesitamos ayuda para que la gente no se quede afuera. Si no nos siguen ayudando, nos vamos a fundir. Ganar no voy a ganar, pero que al menos los negocios queden en pie. La gastronomía tiene muchos empleados”, dice.