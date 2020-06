“La enfermedad tiene una gran capacidad de diseminación, pero no es grave. Mucha gente la tiene sin tener síntomas, con lo cual favorece la circulación. En segundo lugar, (de) los que tienen síntomas, el 80% la tiene en formas leves: no necesita internación, lo aíslan para que no siga propagando. Y del 20% que necesita internación, sólo el 5% hacen formas graves, y los que hacen formas graves que llevan a una consecuencia fatal son el 2 ó 1%”. Así decía la máxima autoridad sanitaria de la Nación el viernes 20 de marzo, primer día del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) dispuesto por el gobierno en todo el país. El jueves 19, último día “pre-cuarentena”, se habían detectado 31 nuevos casos y la cuenta de infectados de coronavirus se elevaba a 128 personas.