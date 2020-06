Sin embargo, concluyó el consultor, “mayor caída no implica mayor rebote” . Habrá sí rebote inicial “simplemente porque los sectores que estaban prácticamente paralizados van a volver a producir y a vender”. Pero más allá es todo incertidumbre y aun asumiendo que no estallan los contagios, el déficit fiscal se frena, el BCRA retira parte de la mega-emisión y el Gobierno evita el default, no hay margen para el optimismo.