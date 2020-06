Los dueños de estaciones de servicio no esperan que se de una recuperación total del nivel de ventas hasta finales de 2020 . “El consumo pleno va a pasar más para fin de año. Y quizás lleguemos a fin de año y no lo tengamos porque hay muchas actividades que no van a estar recuperadas o trabajando normalmente, sobre todo el turismo”, señaló Gabriel Bornoroni, presidente de Cecha, en una conferencia virtual.