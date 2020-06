Con el nuevo programa, dijeron fuentes oficiales, el Gobierno obligará a los bancos a otorgar financiamiento al 24% para todas las pymes, tengan o no historia crediticia. Según trascendió, los funcionarios están pensando en un monto total que podría oscilar entre una nómina salarial completa - que alcanza los $ 358.000 millones- y una nómina y media. Pero todavía no está definido el monto total porque, según precisaron las fuentes consultadas, no todas las empresas pagan los salarios a través del banco y muchas no tienen toda su nómina bancarizada.