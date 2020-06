“Hay mucha preocupación. La actividad hotelera depende de que la gente se mueva y al gente no se puede mover. Están cerradas las fronteras no solo del exterior, sino también entre las provincias y los municipios. Los hoteles que pudieron abrir en el interior no tuvieron una buena experiencia porque la ciudad de Buenos Aires es el principal emisor de turistas. Hubo mucha frustración porque tener el hotel abierto también implica más costos ”, señaló Graciela Fresno, titular de Fehgra.