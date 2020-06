No obstante, el CEO de la plataforma afirmó que parece que la actividad se está recuperando, aunque mira de reojo a las consecuencias que pueden tener nuevos rebrotes y el aislamiento social. “ Nos estamos recuperando más rápido de lo que pensábamos, pero no quiero tener falsas esperanzas ”, advirtió al tiempo que agregó que su empresa no está fuera de peligro.